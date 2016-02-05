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Заявление Алексея Улюкаева о выходе экономики РФ из рецессии.

Новый этап приватизации в РФ.

Экономические прогнозы Еврокомиссии, Банка Англии и других.

4 февраля министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил о том, что рецессия в экономике РФ по формальным признакам завершилась. По его мнению, рецессия — это когда снижение ВВП происходит два квартала подряд (с учетом сезонности к предыдущему кварталу). При этом в 3 кв. 2015 года был зафиксирован сезонно очищенный рост ВВП (ко 2 кв. 2015 года).

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По данным Росстата, в 1, 2 и 3 кварталах 2015 года спад ВВП РФ к соответствующим периодам 2014 года составил соответственно 2,2%, 4,6%, 4,1%, а всего по итогам 2015 года — 3,7%(г/г). По оценкам МЭР, в ноябре 2015 года падение показателя замедлилось до 4%(г/г), а в декабре 2015 года — до 3,5%(г/г). По оценкам ЦБ РФ, в 1 кв. 2016 года годовой темп снижения ВВП может составить 1,7−2,5%.

Тенденция к постепенному выходу экономики РФ из кризиса очевидна. По нашим оценкам, в 1 кв. 2016 года ВВП РФ сократится на 1,5%(г/г), а по итогам 2016 года — на 0%(г/г). Последнее станет возможным, если во второй половине 2016 года цены на нефть выйдут в диапазон 50−60 долл. за баррель.

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1 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что приватизация может позволить провести структурные изменения в экономике, поэтому необходимо четко понимать, к каким последствиям для развития целых отраслей, она приведет. Он поручил правительству доработать список компаний, которые могут быть приватизированы, поставив жесткое условие, что контрольный пакет (50%+1 акция) нужно сохранить в руках государства. Это условие не позволит в 2016—2017 годах провести приватизацию «Сбербанка», так как доля государства в капитале этого банка уже сейчас составляет 50%+1 акцию.

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3 февраля Алексей Улюкаев заявил, что «Башнефть», АЛРОСА, «Роснефть» и ряд других публичных компаний более других готовы к приватизации и могут быть приватизированы уже в 2016 году.

Приватизацию крупнейших российских госкомпаний могут начать 7 февраля

Если в процессе новой приватизации в РФ будут участвовать иностранные инвесторы (например, из Австрии), то это приведет к притоку портфельных инвестиций в РФ, укрепит позиции платежного баланса и рубля.

По прогнозам Еврокомиссии, ВВП еврозоны в 2016 году составит 1,7%, а не 1,8%, уровень безработицы — 10,5%, а не 10,6%, инфляция — 0,5%, а не 1%. Еврокомиссия отмечает, что сейчас низкие цены на нефть, процентные ставки и слабый евро поддерживают экономический рост в еврозоне.

4 февраля Банк Англии снизил прогноз роста ВВП в 2016 году до 2,2% против ноябрьского прогноза 2,5%, на 2017 год — до 2,4% с 2,7%. 5 февраля Резервный банк Австралии понизил прогноз по инфляции на середину 2016 года с 1,5% с 2,0%. Прогноз по росту ВВП Австралии на конец 2017 года понижен до 3,0% с 3,5%.

Понижение прогнозов связано со снижением инфляционных ожиданий на фоне падения цен на нефть в начале 2016 года и замедлением темпов роста экономики Китая (до 6,9% по итогам 2015 года). Китайские власти рассчитывают, что в 2016 году рост ВВП Китая составит не менее 6,5% (но не более 7%).