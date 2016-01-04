Методика исследования АПЭК

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Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В январе 2016 года в нем приняли участие 25 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Тренд месяца — укрепление глав регионов, находящих решения для стабилизации экономической ситуации и стимулирующих развитие регионального бизнеса. Теряют влияние прежде всего руководители субъектов, не справляющиеся с межэлитными конфликтами.

Лидеры рейтинга сохраняют свои позиции. По-прежнему на первом месте — мэр столицы Сергей Собянин, на втором — глава Чечни Рамзан Кадыров, третью строку занимает президент Татарстана Рустам Минниханов, четвертую — губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Два пункта прибавляет, замыкая первую пятерку, глава Тюменской области Владимир Якушев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев опускается на шестую строку (минус один пункт). В Кузбассе объявлен сбор подписей против разработки месторождения, находящегося в непосредственной близости к природному заповеднику «Кузнецкий Алатау»; не исключено, что именно это приводит к незначительной негативной коррекции рейтинга главы региона Амана Тулеева — седьмая строка (минус один пункт). На восьмом месте закрепляется губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. По одному пункту синхронно прибавляют глава Калужской области Анатолий Артамонов (девятая строка) и замыкающий топ-10 президент Башкортостана Рустэм Хамитов.

Получивший одобрение министра финансов Антона Силуанова на выпуск облигаций для населения глава Самарской области Николай Меркушкин поднимается с 29-й на 24-ю строку. Шесть пунктов, занимая 30-е место, прибавляет губернатор Чукотки Роман Копин; способствует росту влияния главы субъекта решение об усилении поддержки предприятий оленеводства и морского зверобойного промысла — основных поставщиков региональной продукции. Теряет шесть пунктов, опускаясь на 33-ю строку, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский — причиной, вероятно, становится очередной виток «вертолетного скандала».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, выступивший с инициативой муниципальной реформы (укрупнения сельских поселений) и общего сокращения аппарата чиновников, прибавляет 10 пунктов и занимает 36-ю строку.

Новый этап конфликта между областной и городской элитой в Екатеринбурге на фоне роста протестов приводит к перемещению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с 31-го на 44-е место.

Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь поддержал идею президента Владимира Путина, предложившего вернуться в Россию сталкивающимся с антисемитизмом в Европе евреям; этот публичный ход вполне мог принести ему 11 строк рейтинга и 46-е место. Также плюс 11 пунктов и подъем в зону «сильное влияние» — у главы Удмуртии Александра Соловьева (49-е место).

Ограничение бесплатной медпомощи для неработающего населения, крайне негативно встреченное населением региона, ухудшает рейтинговые позиции губернатора Кировской области Никиты Белых (минус 10 пунктов, 55-я строка). Также 10 строк теряет губернатор Омской области Виктор Назаров (57-я); возглавляемая им ранее компания «Газпром межрегионгаз Омск» стала фигурантом уголовного дела по факту мошенничества, затрагивающего интересы ОАО «Газпром», что могло повлиять на позиции главы региона.

Сложивший полномочия по собственному желанию экс-глава Тульской области Владимир Груздев еще присутствует в январском рейтинге, занимая 59-ю строку (минус десять позиций; исследование проводилось до отставки губернатора). Очередной межэлитный конфликт (с участием регионального заксобрания и лично его спикера Алексея Чалого; поводом для конфликта стал губернаторский годовой отчет) становится причиной резкого снижения в рейтинге главы Севастополя Сергея Меняйло (64-е место, минус 21 строка).

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в декабре Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 7,56 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,13 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 3 3 6,57 Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург 4 4 6,50 Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области 5 7 6,38 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 6 5 6,25 Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области 7 6 6,13 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Сахалинской области 8 8 6,00 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 9 10 5,96 Хамитов Рустэм Закиевич Президент Республики Башкортостан 10 11 5,91 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 11 9 5,88 Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области 12 12 5,87 Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 13 14 5,84 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 14 15 5,82 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 15 19 5,79 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 16 20 5,75 Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области 17 13 5,74 Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия) 18 16 5,70 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 19 17 5,67 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 20 21 5,65 Сильное влияние Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области 21 18 5,61 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 22 25 5,58 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 23 22 5,55 Меркушкин Николай Иванович Губернатор Самарской области 24 29 5,53 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 25 26 5,52 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Президент Республики Ингушетия 26 30 5,50 Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович Президент Республики Дагестан 27 23 5,49 Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области 28 24 5,47 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 29 28 5,45 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 30 36 5,42 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 31 32 5,39 Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 32 33 5,34 Миклушевский Владимир Владимирович Губернатор Приморского края 33 27 5,30 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 34 35 5,28 Цуканов Николай Николаевич Губернатор Калининградской области 35 37 5,26 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 36 46 5,23 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 37 38 5,20 Гапликов Сергей Анатольевич И.о. главы Республики Коми 38 41 5,17 Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края 39 34 5,14 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 40 55 5,11 Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области 41 48 5,09 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 42 40 5,06 Толоконский Виктор Александрович Губернатор Красноярского края 43 39 5,04 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 44 31 5,02 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 45 42 4,95 Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области 46 57 4,89 Потомский Вадим Владимирович Губернатор Орловской области 47 53 4,84 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 48 52 4,80 Соловьев Александр Васильевич Глава Удмуртской Республики 49 60 4,73 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 50 44 4,69 Среднее влияние Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области 51 51 4,65 Митин Сергей Герасимович Губернатор Новгородской области 52 50 4,63 Королёв Олег Петрович Глава администрации Липецкой области 53 54 4,61 Белых Никита Юрьевич Губернатор Кировской области 54 45 4,58 Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 55 56 4,55 Городецкий Владимир Филиппович Губернатор Новосибирской области 56 58 4,52 Назаров Виктор Иванович Губернатор Омской области 57 47 4,50 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 58 61 4,49 Груздев Владимир Сергеевич Губернатор Тульской области 59 49 4,40 Ковалёв Олег Иванович Губернатор Рязанской области 60 65 4,38 Коньков Павел Алексеевич Губернатор Ивановской области 61 59 4,35 Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области 62 63 4,32 Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области 63 70 4,25 Меняйло Сергей Иванович Губернатор города Севастополя 64 43 4,23 Кошин Игорь Викторович Глава администрации Ненецкого АО 65 73 4,16 Козлов Александр Александрович Губернатор Амурской области 66 72 4,00 Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области 67 75 3,95 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 68 83 3,88 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 69 64 3,86 Худилайнен Александр Петрович Глава Республики Карелия 70 67 3,83 Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия 71 81 3,70 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 72 66 3,68 Маркелов Леонид Игоревич Глава Республики Марий Эл 73 68 3,63 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 74 77 3,55 Агузаров Тамерлан Кимович Глава Республики Северная Осетия-Алания 75 62 3,50 Басаргин Виктор Федорович Губернатор Пермского края 76 74 3,47 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 77 79 3,45 Ястребов Сергей Николаевич Губернатор Ярославской области 78 84 3,41 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 79 69 3,38 Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края 80 71 3,35 Наговицын Вячеслав Владимирович Глава Республики Бурятия 81 82 3,30 Тхакушинов Асланчерий Китович Глава Республики Адыгея 82 85 3,23 Коков Юрий Александрович Президент Кабардино-Балкарской Республики 83 80 3,20 Ильковский Константин Константинович Губернатор Забайкальского края 84 76 3,17 Шевелёв Андрей Владимирович Губернатор Тверской области 85 78 3,13

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В январе 2016 года в нем приняли участие 25 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Николенко Кирилл (Агентство политических и экономических коммуникаций, Владимирская область), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Высшая школа экономики), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Хомяков Валерий (Совет по национальной стратегии), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).