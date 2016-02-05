



Кинотеатр в Нью-Йорке 5 февраля 1936 года, в день мировой премьеры фильма «Новые времена»

Новые времена — времена окончательного отчуждения человека от себя самого, которые так ненавидел гениальный Чарли Чаплин, наступили повсеместно. Мы в них живем. Человечество погрязло в них, как выбраться — неизвестно. Но надо, потому что они губительны.

Маленький Бродяга в «Новых временах» борется за выживание в современном индустриальном мире 1930-х годов. Картину можно считать ответом на положение простых американцев во времена Великой депрессии и наступления индустриализации.

Постер фильма Чарли Чаплина «Новые времена». 1936

Биограф Чаплина Джеффри Вэнс написал в 2003 году: «Новые времена», пожалуй, более актуальны сейчас, чем в любое время с дня первого выпуска. Тема отчуждения и сохранения человеческого в современном механизированном мире так же глубоко отражает проблемы, стоящие перед нами XXI веке. Мучения бродяги и комедийный хаос понятны всем, кто чувствует себя беспомощным винтиком в мире, не зависящем от простого человека. Эта универсальная тема, которую изобрел Чаплин, делает «Новые времена» одной из величайших и долгоиграющих тем в мировом искусстве. Возможно, самым важным эпизодом является сцена с бродягой в финале картины — своеобразный «трибьют» любимому герою немого кино Чаплина, с которым ушла целая эпоха и целое поколение».

Именно этот фильм считается последним немым фильмом Чаплина, хотя режиссер и не был сторонником звуковых фильмов. Само название говорит за себя. Теперь всё будет по-другому, как в целом в стране, так и в кинематографе. «Новые времена» заканчивают эпоху немых фильмов, и удачнее и красивее такое прощание трудно себе представить.

На дворе 1936 год, звуковые фильмы уже полным ходом выпускаются в прокат, но Чарли в картине молчит. Говорят или звучат только техника: радио, экран начальника, машины на заводах. Этим приемом Чаплин акцентирует приход новых времен, когда машина заменяет человека и вытесняет живой голос.

«Новые времена» — протест против социальной несправедливости, неравенства, против безработицы и, собственно, самих новых времен. Они не нравились Чаплину: он не любит звук, не признает цвет, ненавидит безликое конвейерное производство и обезличенную машину бизнеса.

Цитата из к/ф «Новые времена». реж. Чарли Чаплин. 1936. США Кадр из фильма Чарли Чаплина «Новые времена». 1936

После Великой депрессии пролетариат США хватался за любую работу. Чтобы попасть на завод, люди выстраивались в огромные очереди, тем немногим «счастливцам», которым удавалось устроиться, приходилось очень несладко. Они в прямом смысле слова работали «винтиками» в капиталистической системе. Наступали времена деиндивидуализации человека. И именно против этого явления выступил Маленький Бродяга.

«Новые времена» — это еще и картина про государственные пороки в жестокие времена Великой депрессии, когда люди умирали от голода и готовы были убить друг друга за рабочее место.

Цитата из к/ф «Новые времена». реж. Чарли Чаплин. 1936. США Кадр из фильма Чарли Чаплина «Новые времена». 1936

Чаплин стремится показать ситуацию с разных ракурсов: он выделяет умирающую с голоду многодетную семью, в которой всех детей воспитывает только отец, которого в итоге убивают, и старшей из дочерей приходится вырываться в жестокий мир в поисках еды и работы. Ее играет талантливая актриса Полетт Гаддар.

Не обошлось и без намеков на Советскую Россию. В эпизоде с демонстрацией в толпе видно 3 плаката на русском языке: «Стойте за свое», «Свабода» (именно так), «Свабода или же смерт. Союз».

Цитата из к/ф «Новые времена». реж. Чарли Чаплин. 1936. США Кадр из фильма Чарли Чаплина «Новые времена». 1936

Прошло больше 70 лет, но картина остается актуальной: массовые забастовки, безработица и то же отчаяние людей. Но Чаплин никогда не призывает унывать. Он призывает бороться и стремиться к светлому будущему, как это делал его герой Маленький Бродяга. И главное, к чему он призывает, — никогда не забывать о чувстве юмора!