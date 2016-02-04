Месяц назад, 8 января, в Польше произошло одно не рядовое назначение, оставшееся, к сожалению, совершенно не замеченным в российских СМИ, но с гневом замеченное в некоторых украинских СМИ, и понятно почему. Заместителем руководителя государственного «Польского радио» и одним из трех членов правления (руководящего совета) «Польского радио» стал известный в Польше социолог и публицист Марцин Паладе. Паладе был назначен по протекции правящей партии «Право и справедливость», которая имеет большинство в польском Сейме и самостоятельно сформировала правительство.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Европейская слава — лучше европейской интеграции

Чем же так примечательно это назначение? Если назначение других руководителей «Польского радио» прошло в общем рутинно и незаметно, то назначение Паладе вызвало в Польше в некоторой мере скандал. Приведу только одно высказывание, которое, впрочем, весьма красноречиво.

«Он является заядлым украинофобом. Да, сильно ненавидит украинцев, это толкает его в неспокойные пророссийские регионы. Я не хочу допускать, что он сознательно поддерживает Путина, но его уровень ненависти к людям, которые поддерживают Украину, является неприемлемым», — говорит Агнешка Ромашевская, польский журналист и директор телеканала «Белсат».

В Польше, известной своей традиционной русофобией, Марцин Паладе воспринимается некоторыми как ультранационалист, украинофоб и, что самое ужасное, — любитель Путина! Тут необходимо некоторое пояснение — под украинофобией в данных кругах подразумевается критичное отношение к самой идее присоединения Украины к ЕС, негативное отношение к нынешнему украинскому руководству и нежелание закрывать глаза на роль ультраправых боевиков в нарушениях прав человека. Также он связан с польским «Национальным движением» и критикует антилукашенковскую фобию части польских политических элит. По его мнению, Польшей управляют «транснациональные евроатлантические структуры», чьи интересы находятся в конфликте с польскими национальными интересами. Это дает основания ряду польских политологов находить аналогии между Паладе и Дугиным, который является автором идеи о вечной войне между Атлантической и Евразийской культурами и Польше, которая является жертвой атлантистов. Да и взгляды Марцина Паладе на Украину во многом совпадают с дугинскими.

В своих публикациях г-н Паладе высказывается против антироссийских санкций, за автономию для поляков на Украине и против защиты литовского неба польской авиацией. Паладе также ведет интернет-страницу «Поляки за российский Донбасс» и активно выступает против санкций в отношении России. Многие свои статьи он публикует в популярном издании «Газета Варшавская», принадлежащем загадочному медиамагнату Петру Бахурскому.

Вряд ли назначение человека с такими взглядами на такой пост было случайным, так как в назначениях такого уровня случайностей не бывает. Что за этим стоит, мы можем только гадать, но некоторые вещи наводят на размышление. Игнорирование Польши в Минском процессе, назначение Паладе, частный визит Мединского в спешном порядке на несколько часов в Польшу по приглашению польской стороны, организованное ему интервью на телевидении с последующим скандалом в связи со лживыми заявлениями журналистки Марии Пшеломец, что ее дедушка был расстрелян по приказу Черняховского, извинениями продюсера Марека Чункевича, его увольнением на следующий день и еще через день назначением Чункевича в «Центр польско-русского диалога и согласия» в Москве, последние экспансионистские заявления министра иностранных дел Витольда Ващиковского складываются в причудливую мозаику, которая говорит об одном — желании Польши занять более значимое место в Восточной Европе в ходе американо-российского противостояния на Украине. Какую роль во всем этом предстоит сыграть Марцину Паладе, покажет ближайшее будущее, пока же можете запомнить для себя эту фамилию. А пока предлагаю прочесть его одну из наиболее скандальных статей, написанную им еще до нового назначения и переведенную мной на русский язык. Тем более что в ней весьма удачно отображены имеющиеся разногласия в польской элите по украинскому кризису.

Марцин Паладе:

Две воительницы — Бьянка Залевская и Малгожата Госевская

Когда в октябре будто бы польская и будто бы журналистка Бьянка Залевская (Bianka Zalewska) назвала польских болельщиков-патриотов «группой бандитов и рецидивистов, собранных Путиным», казалось, что антипольское бандерофильское безумие правоцентристов достигло апогея. Но не тут-то было.

Напомним, что во время октябрьского матча варшавской «Легии» с харьковским «Металлистом» в Киеве в прошлом многократно дававшие доказательства приверженности к кресовой (окраинной) идентичности, польские болельщики столичной команды вывесили бело-красный флаг с надписью «Вильнюс — Львов». Телевизионный канал новых властей на Украине — «Эспресо. TV» — с которым Залевская — будто бы полька и будто бы журналистка — сотрудничает, попросил комментария. В этом месте следует добавить, что эта паражурналистка не является представительницей ведущих средств массовой информации Третьей республики Польской из конюшни Лиса, Жаковского или Михника. Бьянка Залевская сотрудничает с … «ТВ Республика». И, вероятно, к удивлению многих зрителей этого канала и, конечно, читателей приверженных пропаганде национальных и патриотических ценностей «Варшавской Газеты» стало известно, что, по мнению Залевской, за вывешиванием бело-красного флага с надписью «Вильнюс — Львов» стоит … русская агентура. Это в подавляющем большинстве люди, оплачиваемые президентом Путиным и Российской Федерацией, должны были пробраться в сектор болельщиков варшавской «Легии». Они должны были принести и вывесить баннер, напоминающий очевидный факт, что сотнями лет Вильнюс и Львов считались наиболее польскими из польских городов. С другой стороны, не-русские, вообще говоря — бандиты, пьяницы и всяческая сволочь.

Как это возможно, чтобы «ТВ Республика», которое любят и смотрят многие, могло взять под свое крыло тех, кто произносит такие глупости?! Язык и способ формулирования мысли Залевскою вызывают в памяти «совершения» из эпохи Ежи Урбана. Это также является доказательством того, насколько дешево можно продаться чужеземным интересам и появиться на голубом экране. Оплевывание польскости, русофобию и бандерофилию Залевской вскоре оценил президент Украины и наградил ее медалью княгини Ольги. Мы подсказываем «дружественным» властям в Киеве, что им без лишнего стеснения следует продолжить удар и добавить в коллекцию Залевской значок Службы безопасности Украины. Не впервой для представителя так называемого «патриотического лагеря» между Балтикой и Татрами. Лагеря, который этот патриотизм определяет, принимая во внимание прежде всего интересы транснациональных евроатлантических структур. На протяжении четверти века мы знаем, что не всегда их приоритеты должны идти в паре с нашими. Этот глобальный расклад впихнул нас, между прочим, в навязанное «черно-белое» восприятие реальности в Белоруссии. В антилукашенковской фобии польские элиты, и в частности те, из лагеря солидарности, пошли дальше, чем этого требовал атташе из посольстве США в Варшаве. В результате этого использованная в полной мере на передовой линии фронта Польша сегодня смотрит с недоверием: как для Белого дома и ЕС этот самый Лукашенко может являться желанным партнером в организации архиважных разговоров о будущем Украины? Не в Варшаве, где друзей новых властей в Киеве кишмя кишит в политике и — как видно на ярком примере Залевской — в медиа, а только в до недавнего времени тоталитарном и антидемократическом Минске.

То, какую цену за реализацию оторванной от реалий «ягеллонской политики» придется заплатить Польше, мы не знаем, так как счет с определённым отрицательным сальдо по-прежнему активен. Сопоставимое только с острым поносом паломничество в Киев весной, совершенное политиками ПО и ПиС, эти комичные для трезво мыслящих «ахи и охи» над новой «европейской» властью на Украине, которая де-факто является результатом кадровой перетасовки на олигархической верхушке, нашло свое отражение в колонках исследователей. «Слава Украине» обеспечила победу ПиС на европейских выборах, построила плацдарм для свободной от энтузиазма необандеровцев правой группировки под знаком КНП (Kongres Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke), и частично помогла восстановиться ПО. Попутно была скандальная бездарная писанина снайперши-паражурналистки Залевской. Это в сочетании с результатами опросов, показывающими большой разрыв между проукраинскими посланиями руководства таких партий, как ПиС и «Польша Вместе», и их сторонниками; для стратегов объединенных правоцентристов это должно быть сигналом того, что это путь в никуда. Иными словами, антипольское бандерофильское безумие достигло своего апогея, и что самое время спустить воздух из бело-красно-коричневый камеры.

Этого, однако, не произошло. Потому что за день до Сочельника польской общественности стало известно, что с дружеским визитом на востоке Украины, в проправительственном батальоне «Айдар», побывала депутат Малгожата Госевская. Эта высококлассная специалистка по приготовлению бутербродов и чая на революционном Майдане при поддержке no name депутата Петра Пыжика решила вознаградить страдания трезубцевых вояк. В интернете она похвасталась фото, на котором чувственно прильнула к бородачу в пятнистом камуфляже.

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Делал ли это же самое товарищ по совместной экспедиции, депутат Пыжик? Или оба зиговали нацистам из «Правого сектора»? Доказательства этого отсутствуют. Зато можно сделать вывод, что новое восточное партнерство является лишь продолжением ягеллонской политики (т.е. польской экспансии на Восток) депутата Госевской. Не завершается оно, как это было до сих пор, на президенте Порошенко или премьере Яценюке. Идет дальше до вооруженного формирования, о преступной деятельности которого говорится в докладе «Амнести Интернейшнл», и расходится дальше по всему цивилизованному миру. Именно «Айдар» допускал пытки и расстрелы, в том числе гражданского населения. Упоминаемая уже Бьянка Залевская, официально в качестве корреспондента, внимательно наблюдала вблизи за «европейскими антитеррористами» из «Айдара». Она не скрывала, что они являются для нее образцом патриотизма. Отличающегося от патриотизма русской агентуры среди болельщиков варшавской «Легии». Наверное, эти теплые слова Залевской о коричневых штурмовиках в камуфляже очень понравились депутату Госевской. Так, может быть, обеим дамам следует теперь обдумать совместную поездку в Донбасс на более долгий срок? Это, безусловно, приблизит правоцентристов к успеху на выборах в 2015 г.