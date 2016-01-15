В Севастополе не утихает конфликт между губернатором Сергеем Меняйло и председателем заксобрания Алексеем Чалым. Может ли эта бесконечная эпопея в итоге привести к объединению города с Республикой Крым? Пока, вроде бы, никто не рассматривает такой сценарий всерьез. Но ведь и скорое вхождение всего полуострова в состав России еще за несколько месяцев до крымского референдума считалось темой разве что для прогнозов на отдаленное будущее или фантастических романов.

Флаг Российской Федерации

Мало кто будет спорить, что с влиянием Алексея Чалого в Севастополе Центр не может не считаться. В то же время, вероятность, что именно его кандидатуру Кремль может предложить на пост губернатора города, довольно мала. Центр не любит ставить главами важных пограничных регионов местных влиятельных политиков. Кроме того, технического управленца проще заменить, не вызвав недовольства в городе, чем популярную публичную фигуру. При этом, популярные региональные политики, не входившие в исполнительную власть, могут сохранять неплохой электоральный потенциал очень долго. Тут можно вспомнить самые разные примеры — от Сергея Левченко в Иркутской области до Анатолия Быкова в Красноярском крае.

Эта ситуация может рано или поздно привести федеральных управленцев к мысли, что объединение Севастополя с Республикой Крым — один из путей решения проблемы. Многие полномочия тогда перейдут от городских властей к республиканским. А значит, и соответствующие вопросы не будут решаться севастопольскими фигурами, да и мотивов для борьбы за контроль над исполнительной властью города станет меньше. Появится дополнительный аргумент против перехода к прямым выборам главы города. Ведь тогда он будет уже муниципальным образованием, а в других субъектах многие из таковых под давлением региональных властей как раз отказываются от избрания мэров. Отметим, что за последние годы многие прежде влиятельные мэры предпочли уйти из исполнительной власти своих городов. Навскидку вспомним Вадима Булавинова из Нижнего Новгорода, Аркадия Чернецкого из Екатеринбурга, Петра Пимашкова из Красноярска. Наконец, возможно кто-то в Центре предложит вышибить «клин клином» и противопоставить популярности Алексея Чалого авторитет иных героев Крымской весны — из другой части полуострова.

Интересно, что в январе 2016 года член Общественной палаты РФ Константин Затулин приводил имеющиеся у него данные соцопросов, согласно которым Сергей Аксенов является самым популярным из политиков регионального уровня как в Крыму, так и в Севастополе. Сам Аксенов в декабре уже комментировал события в соседнем субъекте федерации. Причем, подвергнув критике заявление об отставке Алексея Чалого: «Не время бросать удостоверения на стол».

Некоторые федеральные ведомства уже сформировали единые подразделения для Республики Крым и Севастополя. Например, Федеральная миграционная служба, представители которой заявили о таком намерении в сентябре 2015 года.

Да, Севастополь вошел в состав России отдельно от Крыма, по итогам собственного референдума. Но это не налагает табу на перекройку административных границ. Внутри Крыма ведь обсуждалась возможность объединения Симферополя и Симферопольского района (хотя в ноябре 2015 года глава республики и признал эту идею пока нецелесообразной). Действительно, Севастополь — важная военно-морская база. Однако в Центре помнят, что целый ряд других подобных городов вовсе не наделены статусом отдельных регионов. Конечно, это большой город и по населению, и по территории. Но ведь большинство российских городов даже с миллионным населением являются лишь муниципальными образованиями.

Мы не рассматриваем сейчас экономические последствия подобного решения, его плюсы и минусы для жителей региона. Скорее всего, федеральный центр, понимая, масштаб проблемы, сам будет долго взвешивать целесообразность такого шага. И далеко не факт, что в итоге такой сценарий будет признан наилучшим. Но чем дольше затягивается севастопольская политическая война, тем больше вероятности, что подобные идеи у руководства страны все же появятся. И как минимум будут обсуждаться.