В начале февраля пресс-служба украинского правительства заявила о том, что Киев подписал с Литвой меморандум об объединении проекта «Шелковый путь» через Украину с проектом поезда комбинированного транспорта «Викинг». Было объявлено, что «в рамках нашего сотрудничества с Европейским союзом и реализации Соглашения о зоне свободной торговли к этому «Шелковому пути» будет подключена не только Украина, не только Грузия, Азербайджан, Казахстан и Китай, но и страны — члены Европейского союза». И несмотря на то, что в Киеве ни слова не сказали о роли в этом процессе Белоруссии, большинство информационных агентств объявили о том, что «Белоруссия и Литва присоединились к «Шелковому пути» в обход России».

Иван Шилов ИА REGNUM

Уверенность Украины в том, что Минск не откажется от работы в рамках нового транзитного коридора, базируется на участии Белоруссии с 2003 года в проекте «Викинг», маршрут которого проходит через Украину, Белоруссию и Литву и соединяет порт Клайпеда с портами Черного моря. В Киеве считают, что белорусам будет крайне интересно продлить данный маршрут и дальше, в сторону Китая, так как это усилит привлекательность пути для Пекина и стран Евросоюза и, соответственно, увеличит поток грузов через Белоруссию. Однако на настоящий момент Минск никак официально не отреагировал на подписанный украинцами меморандум, чему есть ряд объяснений.

Дело в том, что интересы Белоруссии в новом транспортном пути, который предлагают создать в Киеве, не столь очевидны, как может показаться на первый взгляд. Республика действительно из-за своего географического положения живет, в том числе и за счет транзитных перевозок. Более того, после введения Россией санкций в отношении европейских, турецких, а теперь и украинских товаров, белорусы вполне могут рассчитывать на увеличение товаропотока через свою территорию, как официального, так и контрабандного. Однако рассматривать украинское предложение в качестве серьезной альтернативы уже существующим транзитным путям в Минске по-прежнему не спешат.

Сегодня белорусское руководство предпочитает работать с китайскими и европейскими партнерами напрямую и считает свою республику основным торговым хабом в китайском «Новом шелковом пути». За последние два года при участии белорусской стороны было реализовано несколько успешных проектов по доставке грузов прямыми ускоренными поездами из Азии и Европу и обратно, а сегодня по белорусской железной дороге регулярно курсируют почти два десятка контейнерных поездов. В 2015 году из Китая в Европу по территории республики были перевезены около 47 800 TEU (двадцатифутовых контейнеров) с различными грузами, что на 40% больше, чем в предыдущем году. Сами же перевозки в направлении Китая и без украинского коридора за последние полтора года выросли почти в четыре раза. Если к этому добавить тот факт, что существующий сегодня белорусско-китайский проект «Великий камень» постепенно стал трансформироваться из технопарка в огромный логистический центр, где главную роль будут играть китайские транспортные кампании, то становится очевидно, что белорусы ни с кем не собираются делиться выгодами от своего сотрудничества с Поднебесной.

В таких условиях нынешнее отношение Минска к украинскому заявлению вполне ожидаемо. Тем более если учитывать, что Украина интересует белорусов в первую очередь как торговый партнер, а лишь потом как транспортный коридор для своих или транзитных грузов. И если взглянуть на статистику транзита через украинскую территорию, то становится понятно, что предлагаемый Киевом проект для белорусского экспорта малоинтересен. Так, доля белорусских грузов в железнодорожном транзите через Украину в 2015 году составлял около 15%, что являлось вторым показателем после России. При этом основными белорусскими товарами продолжали оставаться мазут (более 50% всего транзита), черные металлы (20%) и удобрения (10%), которые традиционно направлялись в Италию, Турцию, Египет, Грецию, страны Азии и Ближнего Востока, а также некоторые государства Южной Европы. Интересно то, что Китай, как точка разгрузки грузов из Белоруссии в этом списке отсутствовал. Такая логистика белорусского экспорта абсолютно понятна. Например, Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу удобнее отправлять свои грузы в ближайшие к нему украинские порты, чем в Ригу или Вентспилс. При этом «Беларуськалию», поставки калийных удобрений которого составляют основу белорусского экспорта в Китай, работать с Украиной невыгодно из-за слабой инфраструктуры и сложной логистики. В подобных условиях, украинское предложение не вызывает у белорусов бурной реакции, тем более если помнить, что Минск рассматривает Украину, как и страны Прибалтики, не только в качестве партнеров, но и как конкурентов в борьбе за китайский пирог. Это связано с тем, что транзитные пути из Китая через Россию уже давно опробованы и белорусские позиции здесь довольно прочны, чего совсем нельзя сказать о новых предложениях Киева, Варшавы или Вильнюса.

Конечно, все это совсем не означает, что руководство Белоруссии не будет участвовать в процессе нынешнего перераспределения транспортных потоков из Китая в ЕС и обратно, так как в Минске крайне заинтересованы в сохранении за собой статуса транзитного хаба в «Новом шелковом пути». Подтверждением этому может служить хотя бы тот факт, что в прошлом году белорусские и польские железнодорожники усилили работу над проектом нового контейнерного поезда «Волот», который должен будет курсировать от порта в Гданьске, через Белоруссию на восток. Однако в нынешней ситуации, белорусы будут действовать крайне осторожно, ориентируясь, в первую очередь, на политику Китая. Поэтому, если Пекин продолжит свое сближение с Россией, в том числе и в области транзитных перевозок, руководство республики вряд ли решится принять деятельное участие в организации транспортных потоков в обход российской территории. Хотя и отказываться от дополнительных выгод в Минске также не станут.