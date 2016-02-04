В апреле исполнится два года, как у штурвала в Севастополе стоит вице-адмирал запаса Сергей Меняйло. Когда губернатором одного из ключевых городов Крыма стал морской офицер, многие ждали крупных перемен. Перед выборами Меняйло был щедр на обещания. К его чести стоит отметить, что обещания он раздавал не абстрактные, а конкретные и понятные горожанам. Только с выполнением большинства из них у него не заладилось.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дело в том, что у Меняйло изначально было свое собственное видение развития города. Как морской офицер он в первую очередь заинтересован в том, чтобы максимально усилить Севастополь как военно-морскую базу, создать надежный город-крепость. Усилий это потребовало огромных, так как украинское руководство годами сознательно вымывало из Севастополя как раз эту составляющую. Киеву сильный Черноморский флот был совершенно не на руку, поэтому в Севастополе начали развивать курортную зону. В итоге сделать ее не получилось, а вот развалить военно-морскую инфраструктуру удалось, так что Меняйло пришлось спешно браться за работу. При этом стали выпадать другие сферы городской жизни.

За первый год работы Меняйло из 74 своих обещаний выполнил меньше четверти — всего 15. Отчасти успеха он добился в решении одной из важнейших для Крыма задач — обеспечение энергетической независимости от Украины. Были запущены десятки дизельгенераторов и три газотурбинные электростанции. Со второй ключевой проблемой — водоснабжением города — ситуация менее радужная. Меняйло инициировал бурение новых скважин с пресной водой, но на этом всё и заглохло. Обещанное каскадное водохранилище построено не было, как не был отремонтирован городской водопровод. Не увидели севастопольцы значительных улучшений и в сфере благоустройства города. Как и раньше, большая часть города плохо освещена, система светодиодного освещения в строй не вступила, а ввод новой ТЭЦ откладывается примерно на полтора года.

Не решена и проблема городского строительства. Неясно, какова судьба «зависших» долгостроев» и нелегального строительства на Сапун-Горе. Фактически борьба с незаконными зданиями закончилась взрывом 16-этажки на мысе Хрустальный в декабре 2014 года. Прижать присваивающих земли бизнесменов из числа депутатов у Меняйло не хватило политической воли. Или желания. Отметим при этом, что на будущие несогласованные капитальные стройки губернатор наложил мораторий до вступления в силу законодательного решения.

Медленно решается еще одна важнейшая проблема — транспортная. Меняйло пока удается сохранять то, что есть, и постепенно улучшать городскую инфраструктуру. Например, транспорт по указанию губернатора оснащается современной системой навигации. Но ситуация доступности Севастополя требует больших перемен. До сих пор аэропорт «Бельбек» испытывает колоссальные перегрузки. Воздушный порт в Крым особенно важен при учете того, что Керченская переправа экстремально загружена.

Также до сих пор не решен вопрос перевода «Бельбека» в категорию международных аэропортов. Что же касается ввода в строй системы паромов, которые должны были разгрузить Керчь, то и тут прорыва не произошло.

Успешные шаги Меняйло предпринял в деле борьбы за чистоту. Появились подземные мусорные контейнеры, введены наказания для уличных «художников» граффити, началась война с несанкционированными свалками. Хуже дела обстоят с незаконной рекламой и торговлей, которой изгажен город. Пока Меняйло не победил ни нелегальные билборды, ни спонтанные рынки, делающие Севастополь похожим на индийский город.

Одним из важнейших управленческих вызовов для губернатора стало привлечение в город инвестиций. Определенных успехов он достиг — начали заключаться договоры в рамках свободной экономической зоны, было подписано партнерское соглашение с греческим городом Коринф, нашлись и другие спонсоры. При всем этом ощущается, что в «функционале» Меняйло есть существенные минусы — он плохо знаком со спецификой города и в целом ему не хватает управленческого опыта именно в сфере градоразвития. Возможно, вице-адмиралу портит дело недостаточно профессиональная команда. Но так или иначе, вопросов к Сергею Меняйло за два года накопилось много.