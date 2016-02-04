На неделе с 28 января по 3 февраля украинская региональная пресса обращалась к историческим сюжетам и примеривала их на современность. Так, «Рівне Вечірнє» (Ровно) обнаружило, что в городе и его окрестностях действуют «московские партизаны», неизвестный отряд «антиукраинского направления». Только этим можно объяснить тот факт, что на протяжении нескольких дней было разбито несколько мемориальных досок, в частности, на улице Степана Бандеры с изображением самого Бандеры и на месте гибели Александра Музычко. Впрочем, вряд ли этим занимались сброшенные на парашютах «российские диверсанты», приходит в итоге к выводу издание. Нет причин подозревать и местных бездомных, которые собирают металлолом. Получается, что разрушители проживают в Ровно среди нас, пишет портал, а мы об этом и не подозреваем. Почти как во времена немецкой оккупации. Разница между старым временам и нынешним лишь в том, что у немцев в Ровно действовало гестапо, которое искало и находило партизан и подпольщиков. Сейчас гестапо нет, а местным полицейским не до того: они проходят переаттестацию. О работниках СБУ нечего и говорить, они теперь год отдыхать будут после нелегкой миссии по охране тела президента, которую героически осуществляли на неделе. Беречь памятные знаки в честь героев могли бы сами жители, но по-настоящему охранять можно только то, что тебе действительно дорого. А разрушенные памятники, если кто забыл, устанавливали без согласия и ведома жителей города.

Иван Шилов ИА REGNUM 00

3 февраля 2016 года Верховная рада Украины приняла решение почтить память Симона Петлюры, отметив траурными мероприятиями 90-летие со дня его убийства, рассказывает «Таймер» (Одесса). К личности Петлюры и его роли в украинской истории можно относиться по-разному. Но очевидно одно: траур невольно воскрешает в памяти историю его убийства, откуда всего полшага до личности убийцы и его мотивов. Для чего же понадобилось Верховной раде Украины воскрешать полузабытую историю 90-летней давности с риском снова вывести в публичную плоскость дискуссию о роли Украинской народной республики в еврейских погромах 1919−1920 годов? И притом в условиях, когда Украина и так находится «под подозрением» в смысле антисемитизма — благодаря активности на современной Украине различных праворадикальных группировок? В этом смысле даже не так уж важно, насколько велика доля личной ответственности Петлюры в погромах, творимых его подчиненными. Даже если поверить украинским историкам и полностью снять с Петлюры вину за бесчинства «атаманцев», то придется признать, что ответственность за эти зверства несет, фактически, сам украинский народ! Если уж существует политическая необходимость в дополнительной героизации Петлюры, то неужели нельзя было выбрать для этого какой-нибудь иной, менее обремененный скандальными обстоятельствами повод?

В Виннице повестки в военкомат выписывают умершим и объявляют в розыск тех, кто уже воюет в зоне «АТО», сообщает «Реал» (Винница). Главы квартальных комитетов жалуются, что в военкомате не следят за тем, кому их выписывают. Как уверяет глава Ассоциации органов самоорганизации населения и депутат Винницкого горсовета Наталья Панчук, такие «ошибки» стали систематичными, потому дважды в «розыскной реестр» попал даже ее коллега по депутатскому корпусу. «На прошлой неделе нам выдали новую партию повесток, — говорит Панчук. — Когда мы стали их обрабатывать, то сразу же выяснили, что уже разносили документы этим людям. От нас хотят, чтобы мы по четвертому разу разносили? Наши «примечания» в военкоматовскую базу не вносятся. Иных объяснений тому, что снова и снова выписываются повестки на тех же людей, у меня нет. Получается, что мы проводим колоссальную работу — разносим повестки, общаемся с людьми, узнаем детали, в ответ сталкиваясь с недовольством населения, а военкомат, по сути, игнорируя результаты этой тяжелой работы, направляет повторные повестки, чем провоцирует усиление негатива как в наш адрес, так и свой. На депутатской комиссии я рассказала о ситуации военному комиссару. Я его предупредила, что Ассоциация органов самоорганизации, объединяющая глав квартальных комитетов, откажется от сотрудничества. Пусть их сотрудники сами отвечают за свои «ошибки». Так снимется вопрос о доверии или недоверии».

Участник «АТО» судится с «ПриватБанком» из-за украденных с его банковского счета денег, передает «Перший житомирський» (Житомир). Сергей Бабский в военкомат пошел добровольцем. Во время боя под Славянском в июня 2014 года попал под обстрел. Мужчина получил тяжелые ранения, несколько месяцев провел в столичном госпитале, а потом было лечение в Америке. Однако пока Сергей с женой были за границей, на родной Украине с их банковского счета неизвестные похитили 230 тыс. гривен. Он подал в суд, но представители «ПриватБанка» отказались удовлетворить требования. В рассмотрении дела объявлен перерыв до 10 февраля. Поддержать участника «АТО» пришли его боевые побратимы, представители ветеранских организаций и общества Коростеня, житомирские волонтеры и активисты. Они отмечают, что намерены держать под контролем данное дело, чтобы защитнику таки вернули его средства. По словам адвоката Екатерины Власюк, останавливаться ни она, ни ее клиент не намерены. В случае успешного завершения дела будет создан прецедент. Тогда, считает адвокат, желающих вернуть свои похищенные подобным путем средства, будет значительно больше.

Тем временем мэрия Луганска начала сбор документов о преступлениях против мирного населения во время боевых действий, информирует «Жизнь Луганска» (Луганск). Этим занимается управление по вопросам внутренней и информационной политики администрации города, которое приступило к накоплению документов, свидетельствующих о преступлениях киевских силовиков против мирного населения во время активных боевых действий. В числе таковых доказательств будут считаться, прежде всего, сводки аварийно-спасательной службы, акты о разрушениях жилых домов и социальных объектов». Учитывая процесс восстановления разрушенного, нужно сохранить документы, чтобы потом никто не говорил, что такого не было.

На Херсонщине настали веселые времена — свободные люди завидуют осужденным за колючей проволокой, огорчается «Новий день» (Херсон). А как тут не позавидуешь, если в исправительной колонии № 10 в селе Дарьевке Белозерского района есть и свет, и прочие блага цивилизации, а жители населенных пунктов по соседству их лишились напрочь? «У нас в селе свет погас еще ночью 18 января, оборвало провода на ЛЭП. Насосы на водонапорной башне и личных артезианских скважинах тоже отключились. Люди берут воду для питья из старых заброшенных колодцев, а какого она там качества, неизвестно. Мобильной связи у нас тоже нет», — рассказывает житель села Федоровки Александр Дрозд. Жителям Рыбальчего повезло в том, что здесь грунтовые воды залегают неглубоко и их можно накачать вручную с глубины около 30 метров. А вот в селах Ударник и Урожайное Бериславского района они залегают на 90-метровой глубине. Так что туда воду на автоцистерне возят спасатели ГС ЧС. Сельчане говорят, что одна машина в сутки приходит, но этого хватает в обрез.

Украинские писатели протестуют против строительства курятников на Чигиринщине, пишет «Провінція» (Черкассы). Очевидно, речь идет о ПАО «Мироновский хлебопродукт», который связывают с Юрием Косюком. Как говорится в обращении, «нынешние магнаты, «куриные» олигархи, задумали построить 114 курятников на 2 миллиона голов птицы на берегу Днепра, неподалеку от национального историко-культурного заповедника «Чигирин», резиденции гетмана Богдана Хмельницкого и крепости гетмана Петра Дорошенко, этнографически-туристического комплекса «Казацкий хутор» и детского оздоровительного лагеря. Это уничтожение проекта создания национального природного парка «Холодный Яр», за создание которого борются экологи, историки, патриоты-активисты. По количеству достопримечательностей легендарному урочищу Холодный Яр нет равных на Украине. Это место, где начинались южные рубежи Киевской Руси, где разгорелись война Хмельницкого, Гайдаматчина, где с оружием в руках и флагом «Свобода Украине или смерть!» до последнего вздоха сражались с врагом защитники УНР, где до сих пор возвышается тысячелетний великан, дуб Максима Зализняка. Сооружение на могилах героев Украины курятников — это не просто ошибка, это наглый цинизм».

Председатель Черновецкого областного совета Иван Мунтян выступил решительно против спекуляций на национальной почве на Буковине, передают «Чернівці Таймс» (Черновцы). «Как буковинец и гражданин Украины, румын по национальности, обращаюсь к своим землякам, как к единомышленникам, так и к оппонентам, с категорическим требованием немедленно прекратить спекуляции вокруг национального вопроса, — заявил спикер. — На протяжении всей своей политической карьеры, а она длится уже более полутора десятилетия, я всегда выступал за украинскую государственность и за поддержку единого государственного украинского языка. Понимая, что свое родное, национальное также должно развиваться, отстаивал право детей в совершенстве знать именно государственный язык, чтобы иметь равные со всеми другими возможностями поступать в украинские вузы, получать научные звания и степени, достойную работу на Украине. Мою последовательную позицию критиковали румынские общественные деятели радикальных взглядов, называя ее даже «антирумынской». Но я был и остаюсь украинским румыном. Поэтому сегодня ответственно заявляю: на Буковине нет никаких притеснений румыноязычного населения».

Венгерская академия наук и колледж Матиаса Корвина провели опрос молодых венгров в возрасте 15−29 лет, проживающих за рубежом, рассказывает «Mukachevo.net» (Мукачево). Всего было опрошено: с румынской Трансильвании — 1.000 респондентов, южной Словакии — 700, сербской Воеводины — 500, Закарпатья — 300. Как выяснил опрос, молодые венгры, живущие за рубежом, как правило, не удовлетворены развитием демократии в собственной стране, но политикой почти не интересуются. Только 30% опрошенных сумели сказать, какие политические силы они поддерживают. Большинство, а именно 51%, считают себя «правыми». 19% тяготеют к «левым». И лишь единицы поддерживают более радикальные течения. Несмотря на сложные условия, пока только 10% молодых людей собираются в ближайшем будущем эмигрировать в другую страну. Причем, больше всего, почти 75% — это закарпатские венгры, которое свое будущее, в основном, связывают с Венгрией. Именно они, согласно исследованию, больше всего жалуются на финансовые проблемы в жизни (17,9%), так как вынуждены жить на сумму, которая составляет не более 34.000 форинтов (3.000 гривен). Большинство их сверстников из Словакии рассчитывают в среднем на 117.000 форинтов в месяц (около 10.000 гривен).

«Zaxid.net» (Львов) побеседовал с польским экспертом Адамом Лельонеком из фонда имени Казимира Пулавского. «Я отслеживаю материалы части передовых польских СМИ, которые безапелляционно поддерживают «Гражданскую платформу» (РО) в течение последних 10 лет. И вижу, как на Украине благодаря им акцентируют внимание на политических событиях в Польше в контексте «узурпации власти». Для каждого, кто хоть немного интересуется политикой, такая формулировка вызывает только смех, — заявил эксперт. — Правительство РО очень эффективно реализовывало немецкую политику, которая не всегда соответствовала нашим интересам. Откуда европейские политики берут информацию о ситуации в Польше? Почему они не протестовали раньше, когда предыдущая власть высылала специальные службы, чтобы те конфисковали компьютеры у журналистов, где содержались компрометирующие материалы о политиках правящей партии? Когда болельщиков на матчах приговаривали к тюремному заключению за антиправительственные транспаранты? Увы, но все указывает на то, что мы имеем дело с организованной информационной акцией антиправительственного характера, в которой принимают участие крупнейшие польские СМИ, ведущие политики и журналисты, которые знают, что при новой власти потеряют свое влияние и позиции. Среди изданий в этих атаках первенство имеют Gazeta Wyborcza и Newsweek Polska, а среди политиков — Радек Сикорский, бывший министр иностранных дел, вместе со своей женой, которая работает в Washington Post. Они посылают через знакомых журналистов одностороннюю и неадекватную информацию на тему ситуации в Польше».

«Галичина» (Ивано-Франковск) сделала «историческое открытие». Оказывается, что Никола Тесла, всемирно известный американский изобретатель сербского происхождения, на самом деле украинец. Издание аргументирует это тем, что Тесла родился в селе Смеляны в Хорватии, это было село, где жили преимущественно выходцы из Украины. В конце концов, само название Смеляны напоминает об Украине. Для коренных сербов и хорватов фамилия Тесла не характерна, она отсутствует у этих народов. Вот почему «настоящая» фамилия изобретателя должна звучать как Тесля, то есть Плотник. Так что национальный герой Сербии и Хорватии, а также выдающийся гражданин США вышел в свет «таки из семьи с украинскими корнями». И вывод: «Есть основания считать Николу еще одним из украинских гениев планетарного масштаба, который открыл человечеству путь к освоению других источников энергетики, отличных от традиционных энергоносителей, которые обычно добывают из земных недр».