Главный терапевт России, директором НИИ пульманологии, академик Александр Чучалин на встрече в Экспертном клубе ИА REGNUM 28 января подробно рассказал об особенностях гриппа 2016 года, о провале российской компании вакцинации (которой охвачено всего 32% населения), о смертельно опасных осложнениях, о группах риска, о средствах защиты и фармацевтических препаратах, которые действительно помогают от гриппа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Все средства массовой информации предупреждают о том, что после двух дней высокой температуры, при появлении сухого кашля и озноба требуется обязательная госпитализация больного. Трудно представить, что при таких симптомах врачи поликлиник будут настаивать на госпитализации — никаких больниц не хватит. Да и сами больные не очень будут настаивать.

Что является симптомами смертельно опасных осложнений свиного гриппа — шокового легкого и гемморагического шока, которые развиваются очень быстро и больной попадает в реанимацию слишком поздно, когда уже ничего нельзя сделать, какие два типа препаратов действительно помогают от свиного гриппа, рассказывает академик Александр Григорьевич Чучалин.

ПОЧЕМУ БЕРЕМЕННЫЕ ОСОБО УЯЗВИМЫ ПРИ ГРИППЕ

ЧЕМ ОПАСЕН АСПИРИН ПРИ ТЯЖЕЛОМ ГРИППЕ

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ГРИППЕ: СИМПТОМЫ

ГОТОВЫ ЛИ МЫ К ЭПИДЕМИИ СВИНОГО ГРИППА

ПУЛЬСОКСИМЕТР: КАК ВЫЯВИТЬ СМЕРТЕЛЬНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ СВИНОГО ГРИППА «ШОКОВОЕ ЛЕГКОЕ»

ЧЕМ ОПАСЕН ГРИПП

ОТКУДА И КАК ПОЯВИЛСЯ СВИНОЙ ГРИПП

НОВЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: ЧТО ЭТО?

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭПИДЕМИИ ГРИППА

КОГДА ПОЯВИТСЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВАКЦИНА ОТ ГРИППА

ЧЕМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЕЧАТ ОТ ТЯЖЕЛОГО ГРИППА

Только два типа препаратов реально помогают при тяжелом гриппе: ингибиторы нейроминидазы и препараты, регулирующие активность рецепторов интерферона. Если грипп не вылечен в течение 24 часов — значит это не препарат от гриппа!

ШОКОВОЕ ЛЕГКОЕ — ГЛАВНОЕ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ СВИНОГО ГРИППА

ЛЕЧЕНИЕ ГРИППА