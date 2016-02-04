



real-info.info Йенс Столтенберг

«Репетиция» Столтенбера

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам минувшего года опубликовал доклад, в котором высказал парадоксальное на первый взгляд обвинение: Россия в ходе учебных операций отрабатывает осуществление ядерных ударов по странам — членам альянса. В частности, по Швеции, которая ранее занималась активной «охотой» за мифическими российскими подлодками в своей акватории.

Доклад Столтенберга содержит следующие сведения об интенсивности российских военных учений: за период 2012 по 2015 год Минобороны РФ провело 18 внезапных учений, число участников — более 100 тыс. военнослужащих.

Глава НАТО назвал такой объём учебных мероприятий Минобороны России беспрецедентным. «Эти учения включали симуляцию ядерных нападений на страны НАТО (учения «Запад»), а также на государства-партнеры — симуляцию ядерного удара по Швеции (в марте 2013 года)», — говорится в докладе.

Читайте подробнее: НАТО: На учениях ВС РФ отрабатывают ядерные удары по странам альянса

Абсурдным такое заявление кажется только на первый взгляд. Если оценить доклад главы НАТО с точки зрения информационной войны, которая ведется против России, то оно вполне укладывается в ее канву.

Тем более, что США в четыре раза увеличили сумму на обеспечение безопасности своих европейских союзников — до $3,4 млрд, которую также надо отработать. Обама уже заявил, что расходы увеличены из-за «агрессивных действия России» на периферии НАТО.

Телешоу ВВС и ядерная война в Латвии

Ранее британская телерадиокомпания ВВС показала телешоу «Третья мировая война: в командном пункте». По сценарию российские войска вторгаются в латвийскую Латгалию. Военный блок НАТО собирается помочь латвийской армии отбиться от русских, но власти Великобритании отказываются применять ядерное оружие. Однако ядерное оружие используют США, и тогда в эфире британского ТВ начинается Третья мировая война.

Посол России в Латвии Александр Вешняков назвал эту ТВ-программу опасной провокацией, а сценарий телешоу — абсолютно надуманным. По его мнению, оно преследует политические цели: во-первых, «включиться в информационную войну по демонизации России», во-вторых, «оправдать запросы военно-политических лобби на увеличение расходов НАТО в Европе более чем в 4 раза» и в-третьих, «дискредитировать любые политические силы в Латвии, в Европе, которые относятся к России непредвзято, выступают с прагматических позиций по отношению к ней».

Читайте подробнее: Посол РФ в Латвии о фильме ВВС: Это информационная война против России

Срыв ради давления

Переговорный процесс по Сирии может сорваться, и обвинят в его срыве Россию. Вероятность фиаско Женевы-3 уже допускает и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

В межсирийской встрече отказался участвовать Высший комитет по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии, поддерживаемый Саудовской Аравией. Он не включится в процесс до тех пор, пока не будет реализована резолюция Совбеза ООН, которая, в частности, предполагает прекращение осады сирийских городов, которые блокируются при воздушной поддержке России.

Обвиняют Россию, конечно, в нарушении международного права: представитель ВКП Фарах аль-Аттаси заявил, что нынешняя ситуация свидетельствует о том, что «режим Дамаска и его союзники, в особенности Россия, настроены сорвать усилия ООН по соблюдению международного права». Ранее гнев оппозиции вызвало наступление сирийской армии под прикрытием российской авиации на севере провинции Алеппо. Оппозиция выдвинула ультиматум и теперь отказывается встречаться даже с де Мистурой.

Читайте подробнее: Сирийская оппозиция срывает мирные переговоры в Женеве, а обвинят Россию

Серьезный политический кризис

Председатель Верховной рады Владимир Гройсман заявил на пресс-конференции в Киеве, что возможная отставка министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса свидетельствует о вхождении страны в серьезный политический кризис.

Решать кризис должны представители всех политических партий совместно с президентом Украины.

Для того чтобы понимать, как страна будет «жить завтра и послезавтра», нужно «обновить коалиционное соглашение как четкий план действий, а не формальный документ», — считает спикер Рады.

«Сверка часов» действительно нужна: а как иначе объяснить Майдан? Главных коррупционеров прогнали, люстрации провели — больше года активисты бегают за чиновниками с мусорными баками ‑ и на тебе: два «варяга» и «новоукраинца» грузинского и литовского происхождения заявляют об ужасающей коррупции и власти олигархов. И зачем скакали?

Читайте подробнее: Спикер Верховной рады: Украина входит в политический кризис

Турция «объясняется»

Пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич объяснил отказ Анкары в наблюдательном полёте, который планировали совершить российские наблюдатели, невозможностью договориться о маршруте.

«В случае наблюдательного полета, запрошенного Российской Федерацией на 2−5 февраля 2016 года, стороны не смогли согласовать маршрут полета, и он, таким образом, не был осуществлен», — сказал Бильгич.

Читайте подробнее: МИД Турции заявил о невозможности договориться о маршруте с РФ

Тем временем рубль…

…растет к основным валютам. Официальный курс доллара США к рублю снизился на 2,7984 руб., до 76,4609 руб.

Курс евро к рублю понижен по сравнению с предыдущим показателем на 1,7011 рубля до 84,8104 руб.