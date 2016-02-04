



illinois.edu Борьба с британским империализмом

В последнее время поднялся «девятый вал» западных (и не в последнюю очередь — британских) инсинуаций, направленных против России и ее президента («причастность к убийству Александра Литвиненко», «замешанность в коррупционных схемах», «потакание чеченскому сепаратизму Рамзана Кадырова» и так далее).

Так, на днях министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд заявил, что не видит пользы в действиях России в процессе урегулирования гражданской войны в Сирии. По его словам, удары ВКС РФ по позициям террористов являются причинами как продолжения сирийского конфликта, так и обострения кризиса с мигрантами, а также способствуют эскалации гражданской войны. «Российские авиаудары в Сирии дают режиму (сирийскому) новый шанс на выживание, это плохая новость для всех, они (россияне) несут ответственность за продолжение сирийского конфликта», — цитирует газета Independent министра, посетившего лагерь беженцев Заатари в Иордании. По его словам, «Россия не может продолжать оставаться за столом переговоров как спонсор политического процесса (сирийского урегулирования), одновременно нанося бомбовые удары по районам проживания гражданского населения, по группам людей, которые, как мы верим, станут костяком новой Сирии после ухода Асада». В МИД РФ ответили на заявление Лондона словами официального представителя ведомства Марии Захаровой: «Мы расцениваем подобные заявления как опасные вбросы дезинформации».

Известно, что вечный наш противник — это Англия, которая гадила нам всегда. Это хорошо видно, в частности, на примере борьбы между Британией и Россией за влияние во всей Центральной Азии на протяжении XIX и части XX века. В то время Афганистан территориально находился как раз между британской Индией и царской Россией. Его современная граница с Пакистаном — так называемая полоса независимых племен — была установлена по итогам второй англо-афганской войны 1878—1881 годов. В те годы борьба за «полосу племен» приобрела особый накал. Запахло новой войной. Умеющие строить «длинную игру» лет на 50—100, британцы решили не прибегать к оружию, а попытались с помощью «мягкой силы» — набора хитроумных и тайных дипломатических шагов, коварных дворцовых интриг, экономического шантажа, банального подкупа племенных вождей урегулировать вопрос, действуя по принципу «разделяй и властвуй». Пускай пуштуны постоянно грызут друг другу глотки, пакистанцы убивают афганцев, афганцы — пакистанцев.

Именно тогда в Кабуле и появился секретарь по иностранным делам администрации Британской Индии Мортимер Дюранд. Результатом его поездки стало появление на карте мира печально известной «линии Дюранда», которая расколола территорию проживания пуштунских племен. За пределами Афганистана, на соседних землях, оказалось около половины афганцев (пуштунов) — часть из них осталась в Британской Индии (с 1947 г. — в Пакистане). Это была самая тяжелая политическая ошибка эмира Абдуррахман-хана, о которой он сожалел до самой своей смерти. Пуштунские племена, оказавшись под властью англичан, подняли восстание. Подавление его затянулось на долгие годы. Так возникла пуштунская проблема.

Две крупнейшие империи, Британия и Россия, активно разыгрывали в XIX веке классическую партию под названием «кто быстрее и кто больше места займет на земном шаре». Именно тогда премьер-министр Великобритании лорд Беконсфильд, возглавлявший кабинет министров в Лондоне, произнес известную фразу: «У государства нет постоянных друзей и постоянных врагов, а есть только постоянные интересы». Британия и Россия опасались друг друга, но больше всего тревог испытывали в Лондоне, особенно переживая по поводу главной жемчужины своих колониальных приобретений — Индии.

После победы в русско-турецкой войне отношения между Лондоном и Петербургом обострились до предела. Были сформированы три отряда в Туркестане и один на восточном берегу Каспийского моря для того, чтобы угрожать Индии. Одновременно из Самарканда в Кабул было направлено посольство во главе с генералом Николаем Столетовым, чтобы оказать давление на Берлинский конгресс и привлечь афганского эмира Ширали-хана, который и так относился к нам благосклонно, на сторону России. Правда, по обыкновению не были просчитаны последствия такого шага, а русское посольство прибыло в Кабул, когда Берлинский трактат уже подписали, что резко изменило ситуацию и привело ко второй англо-афганской войне 1878—1880 годов. Ярый русофоб, премьер-министр Бенджамин Дизраэли после Берлинского конгресса отдал распоряжение о начале англо-афганской войны. Одновременно была развернута антироссийская истерия сродни нынешней. Британцы преднамеренно пугали всех русской экспансией.

Ничего не зная об этом, афганский эмир радушно встретил прибывшую в Кабул 29 июля 1878 года русскую миссию, поскольку в это время Англия угрожала Афганистану. В этой ситуации Ширали-хан 9 августа 1878 года согласовал проект русско-афганского союза со Столетовым, и тот на следующий день покинул Кабул, оставив здесь остальных членов своего посольства во главе с полковником Разгоновым, и обещал вернуться после одобрения договора российским императором. Заключительная статья русско-афганского договора гласила: «А потому на основании вышеизложенного отныне и навсегда российское императорское правительство считает необходимым всеми, по своим соображениям, способами, и явными и неявными, и внешними и внутренними, признанными обоими государствами полезными и целесообразными, оказывать эмиру государства Афганистан помощь, содействие и поддержку».

Однако международная обстановка резко изменилась: между Россией и Англией было достигнуто соглашение, и царское правительство в одностороннем порядке отказалось от союза с Ширали-ханом, хотя и не отозвало русское посольство в Кабуле, надеясь извлечь из этого пользу при возобновлении переговоров с Англией о среднеазиатских делах. Генерал Столетов, узнав о российско-английском договоре от посланного генералом образованного в 1867 году Туркестанского генерал-губернаторства Константином фон Кауфманом гонца, больше в Афганистан не вернулся. Полковник Разгонов, не зная содержания проекта русско-афганского союза и не имея никаких указаний от К. П. фон Кауфмана и Столетова, оказался в неопределенном положении и действовал по своему усмотрению. Он старался поддержать у афганцев надежды на русскую помощь и советовал не допускать в Кабул английскую миссию Невиля Чемберлена. Ширали-хан не дал разрешения английской миссии на въезд в Афганистан, а ее попытки проникнуть туда силой окончились неудачей. Пребывание русской миссии в Кабуле и отказ принять Невиля Чемберлена послужили англичанам предлогом для объявления новой войны.

Афганскому эмиру 31 октября 1878 года был объявлен ультиматум, но полковник Разгонов посоветовал Ширали-хану не принимать это ультиматум, обещая ему поддержку России. Ответа на английский ультиматум из Кабула не последовало, и тогда группа наблюдателей во главе с майором Луи Каваньяри отправилась в Афганистан без приглашения. Через индо-афганскую границу потомков короля-крестоносца Ричарда Львиное Сердце не пропустили, что послужило поводом для гневной речи лорда Литтона в парламенте: «Эмир ответил черной неблагодарностью на дружеское отношение Англии. Он закрыл горные проходы, разрешил грабить английских торговцев и возбуждал против Англии религиозные страсти». Что добавить к этому?

Хотя бы цитату из высказываний президента России Владимира Путина, который будто предвидел очередные британские вбросы: «Ведь это нам только иногда кажется, что несут какой-то бред, просто бред, ну это проскочит, и никто не обратит внимания. Нет! Понимаете, это закладывается в голову миллионам людей. А потом будут на это ещё ссылаться как на какой-то источник. Поэтому нельзя мимо проходить. Обязательно нужно на подобную чушь, которая вредная чушь, реагировать».