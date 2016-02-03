Лейтмотивом всех выступлений и заявления для СМИ президента Украины в Германии стали обвинения в адрес России. По его мнению, именно на Москве лежит ответственность за невыполнение «Минских соглашений». Именно Москва виновна в «аннексии» Крыма, в «агрессии» в Донбассе, в поддержке ДНР-ЛНР, в том, что не исполняется договоренность о прекращении огня. Наконец, в стремлении «дестабилизировать» ситуацию на Украине. Тем, чтобы подтвердить какими-то фактами и доказательствами свои претензии к великому соседу, П. Порошенко себя не утруждал, стараясь делать вид, что даже не антироссийская, а русофобская риторика — это общая позиция Украины и Европы. Не следует исключать, что у кого-то не очень посвященного, действительно, могла поначалу возникнуть такая иллюзия. Она, однако, быстро развеялась.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Германия поделится с Украиной последним. Впереди — опыт победы мультикультурализма

В ответ на его филиппики гость из Киева услышал пусть суховатые, в большей мере протокольные, чем искренние, но столь милые его слуху заверения в том, что поддержка его самого и его страны будет продолжена, что ни Германия, ни Европа снимать ответственности с Москвы за выполнение «Минска-2» не собираются. Этим, однако, А. Меркель не ограничилась. Перенеся акцент немецко-украинских переговоров с о (б)суждения России на разговор об ответственности Киева, о том, что и в какие сроки надо сделать Украине. Замысел П. Порошенко провалился: ни отвлечь внимание немцев, ни ослабить давление А. Меркель, направленное на принуждение Киева к выполнению им его части «Минских соглашений», ему не удалось. Хватка приветливой на вид, радушной, как положено хозяйке, канцлерин оказалась если не мертвой, то весьма жесткой.

В посвященной украинско-немецким отношениям обзорной статье в Deutsche Welle накануне прибытия украинского президента приводились слова официального представителя МИД ФРГ М. Шефера: «Никто в немецком правительстве не собирается ослаблять давление на стороны конфликта, в том числе — на Москву». Встреча 1 февраля в Берлине стала наглядным свидетельством того, что «в том числе» не означает только и исключительно на Москву. В отличие от ситуации, имевшей место полгода назад, Киев сегодня тоже подвержен давлению со стороны Берлина, причем ничуть не в меньшей степени, чем Москва. П. Порошенко остается партнером Европы и Запада, но уже не единственным, не эксклюзивным, хотя по-прежнему — «любимым», которому позволены непослушание, капризы и даже баловство. Другим же партнером стал В. Путин. Если П. Порошенко — партнер «любимый», то В. Путин — надежный, причем без всяких кавычек.

На следующий же день после переговоров с П. Порошенко лидеры Германии и России созвонились друг с другом. Говорили о том же, что накануне обсуждалось канцлерин на встрече с украинским президентом. Только тональность беседы была, по-видимому, несколько иной. Понятно, что А. Меркель проинформировала президента России о ходе переговоров 1 февраля, об их предварительных итогах, включая реакцию П. Порошенко на оказанное ею на него давление. Можно предположить, что она обратилась к В. Путину с просьбой со своей стороны повлиять на руководство ДНР-ЛНР с тем, чтобы самопровозглашенные республики более последовательно и четко придерживались духа и буквы «Минска». Есть все основания предполагать, что согласие на это было получено. Раз Берлин усиливает давление на Киев, Москва готова усилить давление на ДНР-ЛНР.

Берлинское промывание мозгов хозяину Банковой дало свои результаты незамедлительно. Всего лишь два дня спустя после посещения Берлина П. Порошенко, выступая перед активом Киевщины по случаю представления нового губернатора области, призвал… «объединиться вокруг идеи децентрализации». О той самой, о которой до последнего времени он предпочитал говорить не иначе, как сквозь зубы, к тому же как о чем-то крайне вредном и опасном. За день до этого он вдруг выразил несокрушимую уверенность в том, что Верховная рада проголосует изменения в Конституцию, необходимые для запуска процесса децентрализации.

Параллельно просочилась инсайдерская информация о том, что штабам «Блока Петра Порошенко» дано поручение начинать подготовку к досрочным парламентским выборам в сентябре. Многие наблюдатели в Киеве восприняли ее как знак того, что президентским технологам дано указание если не развернуть массированное наступление на политических оппонентов с целью продавливания решений, на которых заострила внимание П. Порошенко А. Меркель, то, во всяком случае, предпринять действия, способные продемонстрировать решимость главы государства добиваться своего, преодолевая любое сопротивление.

Хватит ли Германии силы для того, чтобы своим давлением заставить Украину исполнять «Минские соглашения», а не кивать на Россию, обвиняя во всех проблемах и грехах ее? Этот вопрос остается в данный момент открытым. Изъявляя вроде бы готовность следовать «советам» Берлина, Киев делает это не столько реально, сколько формально. Во всех действиях украинской стороны, направленных на реализацию «Минских соглашений», явственно присутствует элемент имитации. Это относится и к изменениям в Конституцию, и к закону о местных выборах в отдельных районах Донбасса, и ко многим другим темам. Децентрализация — одна из них. Когда П. Порошенко и А. Меркель в разговорах друг с другом произносят слово «децентрализация», каждый из них имеет в виду нечто свое. Когда оно звучит из уст В. Путина и представителей ДНР-ЛНР, оно приобретает новые оттенки значения, наполняется дополнительным практическим содержанием.

Берлин усиливает давление на Киев. Впрочем, гарантий того, что это способно обеспечить деэскалацию конфликта на востоке Украины и установление мира в Донбассе, нет. Решением проблемы могло бы стать объединение — не на словах, а на деле — усилий Германии и Европы в целом с Россией. До такого объединения, однако, пока еще далеко.