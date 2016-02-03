Промышленная политика как стратегический тренд
Промышленная политика становится стратегическим трендом государственного регулирования российской экономики, и это хорошо видно по развороту существующих базовых институтов.
Ставшая уже привычной политика дерегулирования и дебюрократизации (кто помнит, 1-й и 2-й волны), сегодня находится уже совсем не в авангарде экономической повестки, как это было 15 лет назад, когда принимались законы о регистрации юридических лиц (
В последние несколько лет, как представляется, в нашем государстве, как и во всем развитом мире, возникло понимание того, что только за счет устранения избыточного регулирования добиться экономического роста не получится. Нужен более осознанный стратегический подход к экономической политике. И речь здесь не ограничивается сугубо качеством регуляторики, наглядным примером которой является эволюция инструментария оценки регулирующего воздействия в Европейском Союзе (переход от «дерегулирования» к «умному регулированию»).
Российский тренд экономической политики носит именно стратегический, структурный характер, то есть не сводится к установлению требований к предприятиям, а захватывает управление инвестиционными потоками и распределение экономических ресурсов в широком смысле этого слова.
Конкретно этот тренд характеризуется систематизацией стратегического планирования и активизацией промышленной политики, которые выражаются в принятии следующих новых основополагающих законов:
- Федеральный закон
от 28.06.2014№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон
от 31.12.2014№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;
- Федеральный закон
от 29.06.2015№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»;
- Федеральный закон
от 13.07.2015№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В связи с тем, что в 2012 году Россия вступила в ВТО, так и не добившись конкурентоспособности инвестиционного климата, то есть не обеспечив приемлемые цены ресурсов, инфраструктуру, законную (а не коррупционную) защиту прав собственности. В совокупности с имеющейся сравнительно высокой доходностью и повышенной свободой перемещения товаров это привело к оттоку капитала (раз уж барьеры низки, то выгоднее производить в хорошем инвестиционном климате, то есть не у нас, а продавать там, где доходность выше, то есть у нас) и, как следствие, к экономическому спаду. Поскольку политика изоляционизма в условиях глобализации столь же ограничена, сколь бесперспективна с точки зрения экономической безопасности, а времени улучшать инвестиционный климат уже нет (капитал утекает быстрее), обеспечить экономическое развитие можно только выиграв в глобальной конкуренции. А этого можно добиться путем активизации подзабытой промышленной политики и стратегического планирования как минимум на национальном уровне (есть возможность активизации этой функции и на уровне ЕАЭС). Чтобы получить конкурентоспособность, нужна активная стратегия.
Таким образом, закон о стратегическом планировании нацелен скоординировать и направить экономику с помощью государства в единое русло. Именно это и должно лечь в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития, которая должна стать самостоятельным федеральным законом (задающим целевые установки, определяющим ресурсы с конкретными направлениями и механизмами их использования и устанавливающим персональную ответственность за неисполнение). Более умеренный вариант — Указ президента, но его эффективность можно оценить на примере «майских указов» или национальных планов противодействия коррупции. Соответственно, варианты правительственного распоряжения или академической разработки, разродившиеся соответственно в так называемые КДР 2020 и Стратегию 2020, можно даже не обсуждать с учетом опыта их реализации, а точнее отсутствия оного.
Законом о промышленной политике задается базовый ресурсный инструментарий для этого. А закон о государственно-частном партнерстве позволяет распределить ряд инвестиционных рисков между государством и инвесторами.
Закон о стандартизации обеспечивает возможность гибко управлять конкурентными преимуществами с помощью включения национальных и прочих стандартов в нормативно-правовую базу. Правда наряду с преимуществами это создает и риски негативного влияния на этот процесс, поскольку фактически означает возврат к широкому ведомственному нормотворчеству в сфере установления обязательных требований, на устранение чего и была направлена в свое время реформа технического регулирования (закон
Однако следует отметить, что увлекаясь промышленной политикой с целью выиграть в глобальной конкуренции, не следует забывать и о конкуренции внутренней. Можно заметить, что и в этой сфере укрепился тренд на консолидацию усилий, наблюдаемый как в произошедшем включении тарифных функций в компетенцию ФАС России, так и в предполагаемом включении регулирования естественных монополий в общее русло закона о защите конкуренции (