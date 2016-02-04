Побег из балагана

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус подал в отставку из-за резкой активизации блокирования «сколь-нибудь системных и важных реформ». «Сегодня я принял решение подать в отставку с должности министра экономического развития и торговли Украины… Это уже не просто отсутствие поддержки и политической воли, это противодействие, направленное на то, чтобы парализовать нашу реформаторскую работу», — констатировал министр.

Кто следит за новостями с Украины, тот в цирке не смеется. Но скорее это уже даже не цирк, а дешёвый балаган. Ибо только на Украине возможно, когда один гражданин Литвы уходит в отставку с поста министра из-за интриг внутри правительства, а другому гражданину Литвы президент Порошенко рассказывает, как важно взаимопонимание внутри правительства…

Порошенко рассказал спикеру Сейма Литвы Лорете Граужинене, что Украина «хорошо выучила уроки политического единства», и сейчас у нее есть все условия для проведения необходимых реформ.

Ну и Порошенко не был бы Порошенко, если бы ко всему этому не рассказал очередную страшную историю про «русских оккупантов».

Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Bild по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в 2016 году угроза открытой войны России против Украины возросла. По его словам, на территории Украины находится около 8 тыс. солдат под российским командованием.

Медведеву санкции не нравятся

Руководство ряда стран Европы согласно с тем, что антироссийские санкции идут во вред их экономике. Об этом 2 февраля в ходе встречи с вице-канцлером, федеральным министром науки, научных исследований и экономики Австрии Райнхольдом Миттерленером заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Мы считаем, что ничего хорошего санкции никому не добавляют», — сказал Медведев.

Прогнозист Улюкаев

Если цена на черное золото в текущем году будет находиться на уровне $25 за баррель, то годовая инфляция в России будет выше, чем в базовом прогнозе, но все равно не превысит 10%. Об этом заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

«Будет такой именно сценарий (при $25 за баррель), а не прогноз, — отметил министр. — В этом случае мы испытаем несколько более высокую инфляцию. Она будет однозначной — меньше 10%, но выше, чем в базовом сценарии».

Любопытно, но еще ни один «прогноз от Улюкаева» не сбылся. Хорошо бы сделать его штатной Кассандрой правительства РФ. Может, все было бы и не так плохо.

Наличие загранпаспорта не означает возможность отдыха за рубежом

По факту продажи туристических путёвок в Турцию Роспотребнадзором возбуждено 140 административных дел. Проверку ведомство провело в 1307 туристических фирмах, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Продажи путёвок, осуществленные в декабре — январе в разных субъектах РФ, изучены Роспотребнадзором в ходе внеплановых проверок. «Вынесено 101 определение о возбуждении административного дела и проведении административного расследования, составлено 140 протоколов об административных правонарушениях», — сообщили в пресс-службе.