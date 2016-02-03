



сommons.wikimedia.org Ледокол «Ленин». Момент спуска на воду

На днях министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, подводя итоги года, обозначил важные рубежи, достигнутые национальной дипломатией. Но прежде всего он разбил тезис некоторых представителей оппозиции, согласно которому членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) якобы могло препятствовать развитию ее отношений с другими странами.

Налбандян отметил, что в 2015 году президент Армении посетил Китай, где были заключены десятки соглашений и принята общая декларация; Армения и США заключили рамочное соглашение о торговле и инвестициях; с января 2015 года вступило в силу соглашение об упрощении визового режима с США; с Евросоюзом стартовали переговоры с целью подписания нового рамочного документа. Помимо того, после снятия санкций с Ирана, Армения стала связывать реальные возможности по осуществлению совместных проектов с этой страной через расширение «многопрофильного взаимодействия». Тем более что Иран заявил о намерении стать полноправным членом ЕАЭС, что придаст его отношениям с Арменией особый характер. Почему?

Дело в том, что Турция до известного инцидента со сбитым в воздушном пространстве Сирии российским бомбардировщиком, имея уже статус партнера по переговорам в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), могла со временем присоединиться к зоне свободной торговли ЕАЭС, что открывало как для нее, так и для союзного с ней Азербайджана новые стратегической перспективы в масштабах всей Евразии, в том числе и за счет интересов России. Во всяком случае, Турция могла убрать барьеры на пути каспийского (кавказского) транзита с выходом на Среднюю Азию, а Азербайджан — активизироваться как на российском, так и иранском направлениях, нивелируя или растворяя таким образом те преимущества, которые получает Армения от членства в ЕАЭС.

Но сейчас, когда в российско-турецких отношениях наступил жесткий и, похоже, долговременный кризис, Москва стала вносить серьезные коррективы в действующую стратегию, поскольку евразийская интеграция Армении приобретает стратегический характер, не предполагаемый ранее Азербайджаном. Не случайно глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что «Азербайджан обеспокоен ухудшением российско-турецких отношений», так как «Азербайджан и Турция являются стратегическими союзниками, а с Россией у нас налажено стратегическое партнерство».

Сегодня очевидно, что для России предпочтительнее отношения с Ираном, а не с Турцией, и присоединение Ирана к ЕАЭС могло бы дать не только коммерческую, но и ряд стратегических выгод, в том числе и для Армении, особенно в ситуации, когда происходят серьезные исторические сдвиги в архитектуре Большого Ближнего Востока. Для Ирана же выстраивание отношений с Арменией, в отличие от Азербайджана, является сценарием полноценной интеграции с рядом государств-членов ЕАЭС, возможностью создания новых транспортно-логистических коридоров внутри союза и за его пределами, вариантом использования своих портов и путей сообщения для транзита товаров, а также реализации масштабных инвестиционных проектов.

Кстати, об этом в интервью радио «Азатутюн» недавно рассказал министр транспорта и связи Армении Гагик Бегларян, сообщая о результатах переговоров, которые прошли недавно в Тегеране с первым вице-президентом ИРИ Эскагом Джахангири и министром связи и информтехнологий Махмудом Ваези. По его словам, удалось достичь договоренности о создании нового международного транспортного коридора, который свяжет Индию с Европой через Иран, Армению, Грузию и Черное море. Бегларян полагает, что этот путь должен оказаться более дешевым, чем дороги по территориям Азербайджана и Турции. «Все грузы, проходящие через Иран, которые будут направляться в Европу или Россию, мы попытаемся провезти на грузовиках до Ерасха, от Ерасха на поезде до Поти, а уже из Поти на пароме в Европу», — уточнил он.

При этом уже в нынешнем году начнется строительство сюникского и вайоцдзорского отрезков автомагистрали Север — Юг, а иранская сторона проявила заинтересованность в участии и оказании Армении помощи в вопросе технического изучения и подготовки окончательных проектов новой железной дороги. Если эта железная дорога будет открыта, Армения получит большие возможности и для выхода на иранский рынок, и особенно через Иран — к Персидскому заливу, а через Туркменистан — на Дальний Восток.

Есть и обратный вариант: Иран—Армения—Грузия—Европа. Глава МИД Армении отметил, что Ереван «радуют достигнутые по Ирану договоренности», а армянские эксперты уже предлагают проект превращения Армении в «Гонконг» для Ирана. Но дело не только в этом. В случае формирования так называемой евразийской «Антанты» (Россия, Китай и Иран) Армения оказывается напрямую привязанной к системе безопасности, выходящей далеко за пределы Закавказья, а любой возможный удар по Армении, которым часто угрожает Азербайджан, будет, по сути, расценен как удар по проекту взаимосвязанной совокупности организаций — стран ЕАЭС, по интересам партнерства в формате евразийской интеграции, в которой Армении будет отводиться важная роль транзитера для этой новой структуры в Евразии. В этом как раз и заключается принципиальное отличие другого варианта транспортного коридора Иран—Азербайджан—Россия, на что указывает бакинский портал Haqqin.az.

В любом случае оба маршрута в качестве обязательных звеньев обозначают Иран с Россией, в промежутке расположена Армения со своей интеграционной эксклюзивностью и, возможно, при определенных условиях — Азербайджан, но без исключения Армении. «Но если автоперевозки через Армению для Азербайджана не представляют такого большого значения, — пишет Haqqin. az, — то о железнодорожном сообщении Иран—Армения—Грузия этого не скажешь. Ереван реализует свой суверенитет через союз с Ираном и членством в ЕАЭС, пытаясь всячески преподнести себя как надежный мост между Ираном и Россией. А сама Армения приобретает таким образом хорошие возможности для выхода к берегам Персидского залива и Черного моря, что не только вызволит ее из экономической блокады, в которой она оказалась благодаря политике Баку, но и позволит ей существенно расширить свои внешнеэкономические возможности». И дело тут, на данном этапе, не в экономике, хотя она имеет важное значение, а в геополитике, которая для Большого Ближнего Востока теперь приобретает первичный характер. Такое развитие событий выглядит вполне реальным.