1 февраля специальный посланник ООН по сирийскому урегулированию Стаффан де Мистура официально объявил о начале переговоров в Женеве. Однако это заявление не вселяет оптимизм в миротворческий процесс, который пытаются всячески дискредитировать в западных столицах. 31 января, за сутки до начала встречи в Швейцарии, в шиитском пригороде Дамаска прогремели три взрыва, которые унесли жизни 70 мирных граждан. Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ, которые пытались таким образом атаковать шиитскую святыню — мечеть Саида Зейнаб, где (согласно преданию) захоронена внучка пророка Мухаммеда (Зейнаб), дочь халифа Али и Фатимы. И как после этой бойни Россия может согласиться с оппозиционным Высшим комитетом по переговорам и прекратить бомбардировки ИГИЛ в обмен на туманную перспективу сотрудничества? Не стоит обладать даром предвидения, чтобы понять: террористы мстят не только Тегерану и Дамаску, но и Москве, которая с 30 сентября 2015 г. беспощадно громит их позиции.

vokrugsveta.ru Гулливер в стране лилипутов

Только за минувшие 100 дней ВКС России освободили от ИГИЛ 217 населенных пунктов и более 1 тыс. квадратных километров сирийской национальной территории. Не случайно министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркивает, что «реализация мероприятий развития и строительства Воздушно-космических сил уже сейчас позволила иметь на стратегических направлениях самодостаточные группировки авиации, способные гарантированно решать задачи по предназначению». «Высокие боевые возможности российской авиации подтверждены в ходе в операции в Сирии», — заключил глава военного ведомства. Победы Русской армии обнадеживают Дамаск и раздражают его противников, которые пытаются возложить на президента Башара Асада ответственность за голод, нищету и разруху в некогда благополучной Сирии.

Великобритания, Франция и Саудовская Аравия по-прежнему занимают непримиримую позицию в отношении лидера САР. Лондон и Париж раздражает тот факт, что Дамаск опирается на Москву, отказываясь от колониальной «опеки» былых времен, которую осуществляли западные державы. Поэтому британский министр иностранных дел Филип Хаммонд принялся торпедировать диалог, обвиняя Москву в «подрыве» международных усилий по прекращению гражданской войны в арабской республике. «Русские подрывают все наши усилия, что лично для меня является источником постоянного разочарования. Они говорят «давайте вести переговоры» и после этого все говорят, говорят и говорят. Проблема в том, что, пока они говорят, они продолжают наносить авиаудары и поддерживать Асада», — цитирует Хаммонда газета Independent. В качестве аргумента он приводит «избитый» тезис о том, что ВКС России якобы бомбят позиции других террористических организаций, а не ИГИЛ. По всей видимости, английский министр разочарован тем, что именно русские в союзе с иранцами бьют по «Джебхат ан-Нусре» (сирийский филиал «Аль-Каиды») и другим группировкам в городе Мадая (Madaya), который расположен (вблизи ливанской границы) в сорока километрах от Дамаска.

Посол Сирии в ООН Башар Джаафари характеризует поведение Лондона и его союзников следующим образом: «Некоторые члены Совета Безопасности ООН сознательно игнорируют первопричину страданий народа Сирии, которая заключается в террористических атаках таких группировок, как ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусра», «Джаиш аль-Ислам», «Ахрар аль-Шам», «Армия аль-Фатех» и «Исламский фронт». По его словам, «более 23 млн сирийцев находятся в осаде, испытывают на себе воздействие экономических санкций и находятся под прессингом террористов, прибывающих из Турции, Иордании, Ливана и Ирака». «Такова реальность. Сирийский народ живет в осадном положении», — резюмирует Джаафари. Комментарии здесь излишни.

Французская пропаганда не отстает от Лондона. Журнал L`Express пишет слезные пассажи о том, что в Мадае 40 тыс. человек оказались отрезаны от внешнего мира и испытывают голод. Но издание забывает упомянуть о том, что власть в городе удерживают террористы, блокирующие подвоз продовольствия. Вместо вразумительной аргументации в сети появляются качественные фотографии, на которых дети черпают вареную зелень из кастрюли. Неужели западный зритель поверит в то, что у жителей осажденного и разрушенного города будет время и возможность пользоваться Wi-Fi для времяпровождения в Twitter? Почему Париж вдруг проявил «чувствительность»? Ответ лежит на поверхности: ливанская «Хезболла» уже пять лет пытается освободить от террористов пограничный город Забадани, чтобы обеспечивать беспрепятственное снабжение сирийской армии и лояльных ей структур. Расстояние от г. Мадая до Забадани составляет 4,9 км, которые можно преодолеть на автомобиле за 5−6 минут. Поэтому западные столицы «заботит» гуманитарная ситуация в Сирии. Речь идет исключительно о геополитике и военной тактике. Но Запад желает казаться убедительным. 4 февраля Лондон созывает «донорскую» конференцию с участием более 70 глав национальных правительств, которые попытаются собрать $9 млрд на помощь сирийским беженцам, уточняет Agence de France Press.

В сирийском вопросе англичане и французы далеки от последовательности. Они не потрудились даже переубедить Турцию в вопросе участия курдского Демократического союза (PYD) на переговорах в Женеве. Хотя в сложившейся ситуации Анкара не отказала бы союзникам по НАТО в такой деликатной просьбе. Курды оскорблены англо-французским равнодушием. «Наша делегация покинула Женеву, мы так и не получили приглашение на переговоры. Поэтому мы не считаем себя обязанными выполнять любые призывы международной конференции, в том числе и требование о прекращении огня… Без нас женевский процесс будет иметь такие же последствия, как и предыдущие раунды переговоров», — отметил в интервью телеканалу France 24 один из представителей курдского ополчения. В настоящее время усилия сирийских курдов поддерживают только в Москве и в Вашингтоне. И этому есть разумные обоснования, продиктованные историей. Образ России привлекателен, она не осуществляла военные интервенции. Даже во время ввода Советской армии в Афганистан действия Москвы основывались на просьбе местного правительства. СССР выиграл эту войну, поскольку был прав морально.

Исторически Царская Россия и Советский Союз всегда осуждали западный колониализм и империализм, который делил богатства и территории на Ближнем Востоке. Справедливости ради отметим, что Российское государство никогда не участвовало в насильственном захвате мирового прибавочного продукта и ресурсов, поскольку оно само является средоточием богатств. Москва предпочитала вкладывать в периферийные зоны (в ущерб собственному благосостоянию), нежели грабить их на западный манер. Это было залогом усиления России в мировой системе, своеобразной инвестицией в стабильность и безопасность границ. Вот почему мы поддерживаем национально-освободительную борьбу народа Сирии. На руинах Первой мировой войны Вудро Вильсон и Владимир Ленин выдвинули два зеркальных принципа, актуальные и по сей день, — право нации на самоопределение и право на национально-освободительную борьбу. Эти формулы подорвали империи французов и англичан после Второй мировой войны. Теперь бывшие метрополии Старого Света пытаются обратить историю вспять. Какой сюрприз готовит для них Третья мировая война? Прогноз неутешителен.