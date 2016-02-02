Заявления Улюкаева

Иван Шилов ИА REGNUM Перед бурей

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев выступил на коллегии министерства. Он сделал заявления, которые обращают на себя внимание.

Прежде всего, он призвал не паниковать: «Необходимо учесть в работе изменения, учесть не паническим образом, а учесть с точки зрения мобилизации тех ресурсов, которые есть».

Он признал, что российская экономика переживает период, когда макроэкономическая реальность нестабильна, и призвал действовать оперативно, с учетом ситуации быть более таргетированными.

Читайте: Без паники: Улюкаев призвал мобилизовать экономические ресурсы

Министр отметил, что в России утвердился принцип «инфляция минус» в рамках компаний, в общественном мнении: «Мы не видим даже серьезного сопротивления. Это принимается».

Он настаивает на применении этого принципа и в долгосрочном тарифообразовании.

По его словам, нужно «мощное давление оказывать на издержки и таким образом поставить на ноги всю нашу работу по тарифообразованию».

Улюкаев настаивает на долгосрочном тарифообразовании «инфляция минус»

Министр также призвал не откладывать приватизацию госимущества: «В 2014—2015 годах рынок упал и продолжал падать, мы ждали, когда ситуация изменится. Сейчас пришло осознание, что ждать больше некуда».

Он пояснил: «Ситуация бюджетная критичная, общая турбулентность финансовых рынков не дает оснований нам ожидать какого-то отскока, восстановления».

Вызов: Приватизация госимущества пройдет на неблагоприятном рынке — Улюкаев

Добавим, что накануне министр экономического развития РоссииАлексей Улюкаев встретился с членами Ассоциации европейского бизнеса в Москве. Он опроверг мнение, что в последнее время экономика России взяла курс на Восток. Никакой переориентации на Восток нет, заявил он.

Он настаивает, что осложнение отношений с западными торговыми партнёрами не означает переориентацию России на Восток.

Подробнее: Улюкаев: Никакой переориентации на Восток нет

«Вброс»

Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд считает, что действия России в Сирии лишь разжигают гражданскую войну в стране. С таким заявлением он выступил в интервью агентству Reuters. «Русские подрывают все наши усилия, что лично для меня является источником постоянного разочарования, — подчеркнул политик. — Они говорят «давайте вести переговоры» и после этого все говорят, говорят и говорят. Проблема в том, что, пока они говорят, они продолжают наносить авиаудары и поддерживать Асада».

«С начала российской интервенции в Сирии намерения тех людей, которые, возможно, хотели вернуться из этого лагеря в Сирию, были похоронены. Образовался новый поток беженцев, вызванный действиями России, в частности, в южной Сирии, всего в нескольких километрах отсюда», — цитирует министра, посетившего лагерь беженцев в Иордании, издание Independent.

По его словам, Россия не может продолжать оставаться за столом переговоров как спонсор политического процесса.

Официальная Москва не могла не отреагировать на такие заявления.

Кремль считает неправильными заявления МИД Великобритании о роли РФ в Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Россия предпринимает достаточно массированные, последовательные усилия с тем, чтобы помочь сирийцам в борьбе с террористами, международными террористами, которые представляют собой угрозу не только для самой Сирии, но и для всего мира». По его словам, заявления Хаммонда нелогичны и противоречат сути усилий России в Сирии. Он отметил, что серьёзно к ним относиться нельзя.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 февраля заявила, что Россия считает заявления Хаммонда «опасным вбросом». «Мы расцениваем подобные заявления как опасные вбросы дезинформации», — подчеркнула она, комментируя заявление о том, что удары российских ВКС по позициям боевиков на территории Сирии направлены только на оказание поддержки лидера страны Башара Асада и провоцируют разжигание гражданской войны.

Читайте подробнее: МИД РФ: Заявления главы МИД Британии — опасный вброс

Египетские надежды

Туристический сектор Египта несет огромные убытки после приостановки Российской Федерацией авиасообщения со страной. Напомним, что 31 октября 2015 года в небе над Синаем взорвался российский пассажирский самолет А321. Погибли 224 человека. Власти России временно запретили популярный у российских туристов Египет. Официальная причина крушения самолета аваикомпании «Когалымавиа» — теракт, причем совсем недавно был найден турецкий след.

Подробнее: В деле крушения А321 нашли турецкий след

По сообщению Ассоциации туроператоров России, египетская туристическая федерация (ETF) обратилась с официальным призывом к министерству туризма и министерству гражданской авиации страны как можно скорее разработать и реализовать план для возвращения туристов из РФ. По словам председателя ETF Эльхами Эль-Зайята, туристический сектор несет огромные убытки. На 2 февраля запланирована рабочая встреча главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с египетским коллегой по вопросам восстановления авиасообщения между двумя странами. Отметим, что сейчас Мантуров находится в Египте с официальным визитом. Ранее в Каире побывал спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин, который провел переговоры с властями Египта, в том числе с президентом страны Абделем Фаттахом ас-Сиси.

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РФ и Египет обсудят восстановление авиасообщения

Депрессия

В Санкт-Петербурге повторился случай, произошедший в конце января в Москве. Из окна жилого дома мать выбросилась вместе с грудным ребенком. Трагедия произошла ночью 2 февраля. Прохожий обнаружил у дома 10 корпус 1 по улице Олеко Дундича 35-летнюю местную жительницу и ее 3-месячную дочь. Женщина скончалась до прибытия скорой помощи, девочку госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего ребенка, сообщили в Главном следственном управлении СКР по городу.

Подробнее: В Петербурге мать с младенцем выпрыгнула из окна из-за депрессии

Как сообщало ИА REGNUM, похожий случай произошел 28 января в Москве. В одном из домов, расположенных по Дмитровскому шоссе (север столицы) молодая мать выбросила из окна своего восьмимесячного ребенка, а затем выбросилась сама. Женщине удалось выжить.

В Москве молодая мать убила своего ребенка и выбросилась из окна

Без связи

Как оказалось, в РФ власти не хватает связи с моногородами. Ситуацию взялись исправить. Еще в минувшую субботу, 30 января, первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что правительство России намерено с помощью соцсети «ВКонтакте» создать платформу для связи между федеральными и региональными властями с населением и бизнесом моногородов по вопросам их развития. Для этого «ВКонтакте» будет организован специальный раздел. Как пояснил Шувалов, именно эта соцсеть выбрана, чтобы не пришлось тратить средства на разработку специального информационного ресурса.

Однако это устраивает не всех. Например, в Якутии недоумевают, почему для связи с моногородами выбрали «ВКонтакте». И в Хабаровском крае уверены, что «через проходной двор «ВКонтакте» не решить проблему моногородов России». Алтайские эксперты также считают, что соцсеть «ВКонтакте» — не платформа для моногородов. В Чувашии полагают, что таким образом государство создаёт монополию на Клондайк, а на выходе — «пшик».

А вот глава комитета Госдумы по информационным технологиям и связи, один из руководителей Института развития интернета (ИРИ) Леонид Левин («Справедливая Россия») пояснил, что у «ВКонтакте» есть преимущество — интерфейс.