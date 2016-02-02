Польский Сенат принял в минувшие выходные резолюцию Annus Domini MMXVI в честь юбилея, который в этом году празднует страна, а именно 1050-летия Крещения Польши. Сенаторы постановили, что оно «включило Польшу в содружество западноевропейских цивилизаций и придало ей суверенности на нашем континенте». Решение князя Мешко I о принятии христианства, которое он принял спустя год после свадьбы в 965 году с чешской принцессой Дубравкой, как говорится в документе, затвердило тот факт, что вытекающая из христианской веры система ценностей «с той поры и до сегодня остается основой или точкой отсчета выбора поляков, активно служащих Нации и Государству». Сенат призвал все учреждения и всех граждан включиться в празднование юбилея и вернуться «к истокам нашей цивилизации».

wpolityce.pl Что бы сказал князь Мешко I о современных польских политиках?

В декабре прошлого года Сейм Польши постановил объявить 2016 год памятным в честь 1050-летия Крещения страны. 9 января этого года кардинал Казимеж Ныч задал старт праздничным мероприятиям, отслужив мессу в храме Божественного Провидения в Виланове, во время которой вместе с прихожанами поблагодарил Бога за Крещение Польши. По словам спикера Сейма Марека Кухцинского, запланированные мероприятия будут иметь «исторический масштаб». Он отметил, что невозможно менять к лучшему жизнь поляков и государства без морального обновления, а политика должна быть предусмотрительной озабоченностью об общем благе, а не только реализацией чьих-то интересов. В свою очередь глава Конференции католического епископата Польши архиепископ Станислав Гондецкий, как передает Зарубежная служба Польского радио, подчеркнул, что в настоящий момент заметно идейное единство со стороны государства и Церкви. Он отметил, что Крещение Польши в 966 году было тесно связано с созданием польского государства, ибо без него «не было бы нашей цивилизации и культуры». Финалом юбилейных торжеств станет внеочередное собрание обеих палат парламента в Познани 15 апреля. На него в бывшую столицу прибудут около 1200 гостей из самой Польши и из-за рубежа. Участие в сессии примут президент Анджей Дуда, кабинет министров, члены Конференции католического епископата, представители европейских парламентов и дипломатического корпуса.

Князь Мешко I, основавший польское государство, в концу своего правления включил в его состав практически все польские земли, после чего княжество стало крупным государством Центральной Европы, играющим важную роль в европейской политической жизни. Поэтому неудивительно, что события тысячелетней давности современные политики пытаются примерить и под себя. Представляющий правящую партию «Право и Справедливость» (PiS) Кухцинский, например, именно из Крещения Польши и празднований 1000-летия этого события в 1966 году выводит ценностные основы «хороших изменений», проводимых «сейчас в Польше PiS». Последние 26 лет польское общество пытались убедить в том, что история страны — это серия неудач, сказал спикер, но такие события, как Крещение, противоречат этой точке зрения. То, что правящая партия будет разыгрывать событие исторической давности в своих интересах — безусловно, неудивительно. Это простительная слабость, на месте «Права и Справедливости» так поступили бы все ее оппоненты, если бы смогли выиграть в прошлом году парламентские выборы. Однако роль ответственной оппозиции, ее игра на контратаках и предпринимаемые контрходы, заключаются в том числе и в том, чтобы в политических баталиях не подрывать стабильности общества и исторические основы сложившейся государственности.

Польские оппозиционные сенаторы от возможности сделать ошибку не удержались. В сюжете телеканала TVN24, посвященном обсуждению резолюции Annus Domini MMXVI, сообщается, что некоторые представители проигравшей в прошлом году «Гражданской платформы» (РО) обвинили князя в том, что он был, как мягко обозначил телеканал, «противоречивой фигурой». Сенаторы от РО Ежи Вчисла и Барбара Здроевская убеждали своих коллег, что основатель польской государственности и правитель, который привел поляков к Крещению Польши, не заслуживает возвеличивания и ему не подобает такая честь, пишет портал Pikio.pl. «Он был христианином довольно сомнительного качества. Принял христианство более из политических соображений, чем моральных или этических», — заявил Вчисло. «Мы можем лишь догадываться, как вел себя Мешко I и кем он был. Можно предположить, что являлся забиякой, наверное, сжигал и насиловал. Одно дело просто помнить, другое дело — поклоняться человеку, о котором мы мало что знаем», — вторила своему коллеге Барбара Здроевская. Комментируя дискуссию в Сенате, польские историки отмечают, что вряд ли в этом мире мы когда-нибудь до конца узнаем, кем был князь на самом деле. Как отмечает доктор Марчин Паук из Исторического института Варшавского университета, Мешко I однозначно воин. Жег ли он сам и насиловал — неизвестно, ясно только то, что такого рода случаи во время войн за расширение государства бывают.

Критика в адрес исторического лица, жившего более тысячи лет назад, носит актуализированный характер. «Гражданская платформа» бьет по «Праву и Справедливости». Но рикошетом отскакивает и в Костел, и в польское христианство. До сих пор борьба с «клерикалами» в Польше была уделом маргинальных сил. Наивысшим показателем их успеха стало третье место на выборах в Сейм в 2011 году движения Януша Паликота, которое набрало 10% голосов. Хотя Паликот в избирательную программу включил практически все, что может раздражать Костел, — легализацию абортов и искусственного оплодотворения, однополых браков, легких наркотиков. Однако это протестное голосование очень быстро наскучило полякам. Спустя четыре года ни само движение, ни его основатель участия в большой политике не принимают. В то же время «Гражданская платформа» не позволяла себе откровенных атак на Костел, даже в важный избирательный 2015 год и даже на фоне медийного противостояния с Конференцией католического епископата по вопросу принятия так называемых «гендерных законов» и «оплодотворения в пробирке».

Выступления оппозиционных сенаторов о роли и личности князя Мешко I — это, конечно, буря в стакане воды. Но она демонстрирует опасную тенденцию, когда «благородная цель» подрыва позиций Костела, союзника правящей партии PiS, грозит нанести концептуальный ущерб польскому христианству и дискредитирует Польшу в преддверии визита в Краков в июле этого года папы римского Франциска на Всемирные дни молодежи. В жизни всякого государства можно найти более чем достаточно дискуссионных событий и персоналий, которые требуют и допускают широкого обсуждения. И всего две-три фундаментальные основы, на которых держится общественный консенсус и государственность. Для России таковыми можно признать Крещение Руси святым князем Владимиром и День Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Для Польши — 966 год. Никакие сиюминутные политические интересы не имеют права ставить под сомнение трактовку и значимость этих событий в истории наших стран.