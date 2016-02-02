Досрочные выборы: Эрдоган вызывает Давутоглу на политическую дуэль
Заявление о переходе на президентскую форму правления, сделанное Реджепом Эрдоганом по возвращении из Саудовской Аравии, породило новый виток споров в стране. Эрдоган говорит о необходимости созыва просветительских конференций для обсуждения президентской системы. Он намерен выяснить причины того, почему народ не хочет голосовать за изменение Конституции. Делается попытка переубедить население.
Но даже если в итоге этого процесса поддержка народа и увеличится, и даже если опросы общественного мнения покажут, что общество согласно изменить модель правления, то все равно система может быть изменена только при поддержке 330 голосов Великого национального собрания Турции (ВНСТ — парламент республики). За кулисами обсуждается такой ход властей, при котором, если общество в результате опросов проявит готовность сменить систему, но ВНСТ не продемонстрирует искомой поддержки, то правящая Партия справедливости и развития (ПСР) ради получения необходимых голосов может прибегнуть к досрочным выборам.
Данные опросов общественного мнения, проводимые несколькими агентствами, (в том числе и приближенными к ПСР) показывают, что поддержка изменения формы правления в Турции еще не достигла 50%. Эти данные есть и на столе у президента, и на столе у премьер-министра Ахмета Давутоглу. Эрдоган и его окружение комментируют итоги опросов следующим образом: «Прохладное отношение общества к президентской форме правления проистекает из недостаточной осведомленности и вовлеченности общества в обсуждение». Аппарат президента намерен «правильно» информировать общественность.
«Просветительские» конференции, о которых упомянул Эрдоган, будут служить этой цели. Пока не было распоряжений об организации конференций, однако ходят разговоры, что в Анкаре готовится инфраструктура для проведения конференций. Планируется, что приоритетную роль в проведении конференций будут играть общественные организации, конференции будут проходить в 81-й области страны с участием широких масс населения и будут модерировать активное участие населения в сборах и дебатах, тем самым привлекая их к этой теме.
Конференции, которые будут идти в течение всего 2016 года, должны показать изменение реальных настроений общества. И если эти изменения покажут, что градус качнулся в сторону согласия народа на изменение политического строя, и он, народ, готов идти на референдум, но при этом в парламенте страны не удастся набрать необходимых для проведения поправки 330 голосов, то следующим шагом Эрдогана станет роспуск парламента и досрочные выборы. Если Партия националистического движения (ПНД) и Демократическая партия народов (ДПН) не пройдут избирательный барьер и не получат мест в парламенте, то путь для Эрдогана будет расчищен. И все чаще политологи в ходе обсуждения на открытых площадках высказывают эту мысль, подталкивая Эрдогана склониться к этому ходу.
Так, депутат от кемалистской Республиканской народной партии (РНП) Эрен Эрдем заявил, что в предстоящий период возможно проведение досрочных выборов. Эрдем утверждает, что цель ПСР — получить 400 депутатских мест и тем самым провести через парламент решение об изменении формы правления с парламентской на президентскую. «Чего бы это ни стоило, Эрдоган хочет перейти на президентскую систему. Я слышал закулисные разговоры о необходимости идти на досрочные выборы. Но как? Под каким предлогом провести досрочные выборы? К примеру, закрыв и запретив деятельность ДПН. Таким образом освободится 60 депутатских мест и парламенту придется идти на перевыборы, чтобы заполнить эти места. Цель же оставить за порогом ПНД и РНП, главных архитекторов этих дней и придти к власти с 400 депутатскими мандатами. Единственное оружие, используемое для реализации этой задачи — это манипулирование обществом и эксплуатирование национальных ценностей». Ранее один из депутатов РНП Мухаррем Индже также писал, что ПСР готова вести страну на новые досрочные выборы.
Пока Эрдоган планирует президентскую систему, Давутоглу назначил в аппарат премьер-министра девять главных советников, взяв этим неожиданным назначением под контроль весь кабинет министров. Если план Эрдогана осуществится, Турции станут не нужны ни премьер-министр, ни его аппарат. Тогда возникает вопрос, зачем премьер-министр создает структуру, которая в ближайшей перспективе должна быть устранена за ненадобностью?Специалисты комментируют между собой это так:«Может быть Давутоглу не допускает, что Турция сможет перейти к президентской модели?».
Премьер-министр хочет снизить напряженность в стране, смягчить поляризацию общества и возглавить курс на решение экономических задач, в рамках которого вновь начнет работать Конституция, забытая Эрдоганом. Если он этого достигнет, то тогда ему будет гораздо легче управлять страной и партией — Давутоглу сможет стать главной фигурой, принимающей судьбоносные решения для страны. Нормализация, умиротворение, построение диалога — вот то, что больше всего хочет сделать в обществе Давутоглу сейчас. Это больше всего отвечает его интересам.
Но Эрдоган так не думает. Его задача — продлить существующую напряженность, в этом смысл его жизни. Ведь нормализация и умиротворение общества без изменения политического строя означает, что пост премьер-министра останется самым значимым и влиятельным в стране, и тогда все его мечты о президентской форме правления рухнут. Ведь нормальная, спокойная и здоровая страна не оставит шансов «вечно потеющей фигуре президента».
Зная Эрдогана, не стоит ожидать, что президент останется скромно ожидающей в сторонке фигурой. Он жаждет и ищет только одного — напряженности в стране, создания нервной атмосферы и сплачивания всех сил, которые хотели бы спокойствия за его спиной, чтобы все искали спасения в его сильной фигуре.
Поэтому президентский дворец делает все, чтобы премьер-министр не перехватил инициативу. Так, например, Давутоглу в интервью CNN International заявил: «Свобода прессы для меня — это самый острый вопрос в стране. Если кто-либо начнет нападать и преследовать журналиста, колумниста или кого-либо из интеллектуалов, я лично встану на его защиту. Я даю слово». Сразу после этого интервью начались массовые преследования медиа-групп, приближенных или известных своими симпатиями к движению Фетхуллаха Гюлена, которые сейчас в Турции объединены под вымышленным названием «параллельного государства». Вслед за этим захватили типографию и редакцию газеты Zaman, одной из самых крупных и читаемых в стране. Группа телеканалов Samanyolu TV, вопреки протестам премьер-министра, была исключена из списка каналов спутникового вещания Türksat.
На все призывы к национальному примирению и спокойствию, исходящими от команды Давутоглу, поступает реакция аппарата Эрдогана. На призывы к соблюдению Конституции тотчас инициируются споры о президентской системе и необходимости переустройства страны. Будущее Турции сейчас зависит от того, чья рука пересилит и прижмет вторую.