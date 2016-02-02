Заявление о переходе на президентскую форму правления, сделанное Реджепом Эрдоганом по возвращении из Саудовской Аравии, породило новый виток споров в стране. Эрдоган говорит о необходимости созыва просветительских конференций для обсуждения президентской системы. Он намерен выяснить причины того, почему народ не хочет голосовать за изменение Конституции. Делается попытка переубедить население.

Иван Шилов ИА REGNUM

Но даже если в итоге этого процесса поддержка народа и увеличится, и даже если опросы общественного мнения покажут, что общество согласно изменить модель правления, то все равно система может быть изменена только при поддержке 330 голосов Великого национального собрания Турции (ВНСТ — парламент республики). За кулисами обсуждается такой ход властей, при котором, если общество в результате опросов проявит готовность сменить систему, но ВНСТ не продемонстрирует искомой поддержки, то правящая Партия справедливости и развития (ПСР) ради получения необходимых голосов может прибегнуть к досрочным выборам.

Данные опросов общественного мнения, проводимые несколькими агентствами, (в том числе и приближенными к ПСР) показывают, что поддержка изменения формы правления в Турции еще не достигла 50%. Эти данные есть и на столе у президента, и на столе у премьер-министра Ахмета Давутоглу. Эрдоган и его окружение комментируют итоги опросов следующим образом: «Прохладное отношение общества к президентской форме правления проистекает из недостаточной осведомленности и вовлеченности общества в обсуждение». Аппарат президента намерен «правильно» информировать общественность.

«Просветительские» конференции, о которых упомянул Эрдоган, будут служить этой цели. Пока не было распоряжений об организации конференций, однако ходят разговоры, что в Анкаре готовится инфраструктура для проведения конференций. Планируется, что приоритетную роль в проведении конференций будут играть общественные организации, конференции будут проходить в 81-й области страны с участием широких масс населения и будут модерировать активное участие населения в сборах и дебатах, тем самым привлекая их к этой теме.

Конференции, которые будут идти в течение всего 2016 года, должны показать изменение реальных настроений общества. И если эти изменения покажут, что градус качнулся в сторону согласия народа на изменение политического строя, и он, народ, готов идти на референдум, но при этом в парламенте страны не удастся набрать необходимых для проведения поправки 330 голосов, то следующим шагом Эрдогана станет роспуск парламента и досрочные выборы. Если Партия националистического движения (ПНД) и Демократическая партия народов (ДПН) не пройдут избирательный барьер и не получат мест в парламенте, то путь для Эрдогана будет расчищен. И все чаще политологи в ходе обсуждения на открытых площадках высказывают эту мысль, подталкивая Эрдогана склониться к этому ходу.

Так, депутат от кемалистской Республиканской народной партии (РНП) Эрен Эрдем заявил, что в предстоящий период возможно проведение досрочных выборов. Эрдем утверждает, что цель ПСР — получить 400 депутатских мест и тем самым провести через парламент решение об изменении формы правления с парламентской на президентскую. «Чего бы это ни стоило, Эрдоган хочет перейти на президентскую систему. Я слышал закулисные разговоры о необходимости идти на досрочные выборы. Но как? Под каким предлогом провести досрочные выборы? К примеру, закрыв и запретив деятельность ДПН. Таким образом освободится 60 депутатских мест и парламенту придется идти на перевыборы, чтобы заполнить эти места. Цель же оставить за порогом ПНД и РНП, главных архитекторов этих дней и придти к власти с 400 депутатскими мандатами. Единственное оружие, используемое для реализации этой задачи — это манипулирование обществом и эксплуатирование национальных ценностей». Ранее один из депутатов РНП Мухаррем Индже также писал, что ПСР готова вести страну на новые досрочные выборы.

Пока Эрдоган планирует президентскую систему, Давутоглу назначил в аппарат премьер-министра девять главных советников, взяв этим неожиданным назначением под контроль весь кабинет министров. Если план Эрдогана осуществится, Турции станут не нужны ни премьер-министр, ни его аппарат. Тогда возникает вопрос, зачем премьер-министр создает структуру, которая в ближайшей перспективе должна быть устранена за ненадобностью?Специалисты комментируют между собой это так:«Может быть Давутоглу не допускает, что Турция сможет перейти к президентской модели?».

Премьер-министр хочет снизить напряженность в стране, смягчить поляризацию общества и возглавить курс на решение экономических задач, в рамках которого вновь начнет работать Конституция, забытая Эрдоганом. Если он этого достигнет, то тогда ему будет гораздо легче управлять страной и партией — Давутоглу сможет стать главной фигурой, принимающей судьбоносные решения для страны. Нормализация, умиротворение, построение диалога — вот то, что больше всего хочет сделать в обществе Давутоглу сейчас. Это больше всего отвечает его интересам.

Но Эрдоган так не думает. Его задача — продлить существующую напряженность, в этом смысл его жизни. Ведь нормализация и умиротворение общества без изменения политического строя означает, что пост премьер-министра останется самым значимым и влиятельным в стране, и тогда все его мечты о президентской форме правления рухнут. Ведь нормальная, спокойная и здоровая страна не оставит шансов «вечно потеющей фигуре президента».

Зная Эрдогана, не стоит ожидать, что президент останется скромно ожидающей в сторонке фигурой. Он жаждет и ищет только одного — напряженности в стране, создания нервной атмосферы и сплачивания всех сил, которые хотели бы спокойствия за его спиной, чтобы все искали спасения в его сильной фигуре.

Поэтому президентский дворец делает все, чтобы премьер-министр не перехватил инициативу. Так, например, Давутоглу в интервью CNN International заявил: «Свобода прессы для меня — это самый острый вопрос в стране. Если кто-либо начнет нападать и преследовать журналиста, колумниста или кого-либо из интеллектуалов, я лично встану на его защиту. Я даю слово». Сразу после этого интервью начались массовые преследования медиа-групп, приближенных или известных своими симпатиями к движению Фетхуллаха Гюлена, которые сейчас в Турции объединены под вымышленным названием «параллельного государства». Вслед за этим захватили типографию и редакцию газеты Zaman, одной из самых крупных и читаемых в стране. Группа телеканалов Samanyolu TV, вопреки протестам премьер-министра, была исключена из списка каналов спутникового вещания Türksat.

На все призывы к национальному примирению и спокойствию, исходящими от команды Давутоглу, поступает реакция аппарата Эрдогана. На призывы к соблюдению Конституции тотчас инициируются споры о президентской системе и необходимости переустройства страны. Будущее Турции сейчас зависит от того, чья рука пересилит и прижмет вторую.