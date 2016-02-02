



Иван Шилов ИА REGNUM Игры скрытых сил

Перед нами одна из многих книг автора, которая посвящена его любимой работе — ведению тренингов. Это своего рода сериал книг про авторские тренинги. В бэкграунде написавшего — многие годы консалтинга, бизнес-тренинга, психотерапии. Подобная литература, изданная в своём издательстве, возможно, выполняет для автора прежде всего рекламную функцию (ибо книжка всё-таки позволяет быть подарком больше, чем файл или пост), но, кроме того, подобные книжки, возможно, пишутся и для отчёта перед «внутренними редакторами». В конце концов, нужно остаться в истории профессионалом, который не только успешно работает с многочисленными реальными клиентами, но и оставляет после себя небольшую книжную полку хорошо написанной отраслевой литературы. Писать книги — это серьёзно. Особенно, поскольку больше в России так — почти и не пишут, и не публикуют… Книга построена как комментарий вокруг стенограммы тренинга, по этому же тренингу снимался фильм, поэтому при большом желании можно найти видео этого процесса, чтобы представление стало окончательно объёмным. Безусловно, подобные книги не относятся к книгам массового спроса. Хотя для многих (из немногих) именно это может стать решающим аргументом для её покупки.

В такого рода литературе герои (в силу конфиденциальности процесса) часто выступают под разными именами, переходят из одной книги в другую так, что читатель даже не понимает, что перед ним был один человек. И, конечно, все очень много говорят слова. Это не танцевальная психотерапия. Здесь много слов. О проблемах. О жизни. О конкретике своего в ней положения. Но в книге публикуются всё-таки отредактированные и сокращённые тексты стенограмм, «причёсанные», лишённые «слов-паразитов». Такая странная попытка улучшенного реализма. Сложность подобных записей, в частности, заключается в том, что сам «текст» без процесса, в котором он рождался, без интонаций, эмоций, проекций, переносов и контрпереносов, гештальтов, порой неназванных прямо диагнозов, ролей, ситуаций и интервенций (далее слова различаются в зависимости от того, к практическому психологу какого направления попадает книжка в руки), но, так или иначе, без реального объемного процесса (учитывая предыстории знакомств с героями) сам буквальный текст обладает не большей ценностью, чем несыгранный нотный текст, пусть и прекрасной, но недоступной для слушателя без исполнения симфонии. То есть для маэстро это ещё может что-то значить, если можно предположительно прочитать партитуру в голове (в меру таланта и вкуса), но для большинства слушателей — не знакомых с нотной грамотой практической психологии — практически ничего. Просто набор каких-то значков с хвостиками… Музыка психологической реальности не звучит без опыта всматривания.

Манера написания книги интересна и попыткой авторского высказывания, которое проявляется в том числе в редактуре, расстановке акцентов, в хирургически точном выборе заголовков и подзаголовков. Сам автор при этом выступает в виде скромного вселенского комментатора, не лишенного иронии и чувства стиля, равно как и желания показать с помощью «права последней правки», кто в книге хозяин. Кроме того, есть в тексте и слой «концентрированных полезностей». Возможно, поэтому (как это часто бывает и в других книгах автора) помимо собственно текста стенограмм, в книге много «врезок» (например, описание техник, советов, мыслей), «комментариев», «смешных человечных рисунков». Это делает путешествие по книжке довольно разнообразным. Как бы разрывающимся между разными целями и задачами написанного. Собственный методологический багаж автора восходит к психодраме, недирективному гипнозу, групп-анализу, провокативной терапии, неврологии, психиатрии, бизнес-тренингу, да и опыту жизни как таковой (всего и не перечислить). И при желании следы этих прошлых штудий можно легко заметить в книжке, как переводные картинки в палимпсесте, хотя все указатели и чужие торговые знаки бережно отпороты автором так, что возникает ощущение «изобретений» и «авторского подхода».

Некоторые соображения даны подчёркнуто практически. Например, описано много подробностей невербального тренинга. Который можно повторять дома без опаски для здоровья. Книга выходит в придуманной автором серии «психология в бизнесе», а переговоры это то, чем приходится заниматься с неизбежностью. А значит, количество людей, которым это интересно, никогда не иссякнет. Однако, в отличие от многих учебников по переговорам (которые легко и в избытке отыщутся в любых книжных магазинах отечества), в этом учебнике в контекст переговоров включаются совсем неочевидные контрагенты: живые и умершие родственники и субличности в том числе. Вполне можно узнать, что переговоры на самом деле ведутся не с кем-то в кресле напротив, а тихо и мирно с самим собою… Или с какими-то внутренними фигурами значимых других.

Возможно, в книге есть две основные и важные идеи-предпосылки: мир субъективного не менее важен, чем объективного (и зачастую субъективный определят то, как мы видим «объективный» и как можем в нём действовать. Мы словно бы подставляем реальность в формулу, которая в нас существует внутри и которая определяет то, как мы его видим). Кроме того, оказывается, что иррациональное довольно мощно действует на нас помимо «правильных деклараций». Исключительно рациональное планирование жизни и понимание переговоров невозможно. Но как учитывать это — остаётся открытым вопросом. И поводом для личностного роста и веса. Подобного психологического подхода к переговорному процессу больше Вы практически нигде и не встретите. Хотя бы в этом смысле любому опытному переговорщику было бы небезынтересно посмотреть на такой эксклюзивный подход к переговорам. Разумеется, основным мерилом которых является всё-таки эффективность. А эффективность — это тайное имя для денег. А значит, почти бога. Ну или хотя бы времени, которое почти бытие…

В силу цен на тренинговые услуги в группах и оправданного позиционирования себя как «премиум"-сегмента тренинга, как правило, в группах оказываются представители малого и среднего (и великого тоже) отечественного бизнеса. Люди, которых принято называть «успешными» и «состоявшимися». С их историями успеха. Отсюда иногда довольно забавно видеть, какие официальные запросы — покупка машины, владение заводиком etc — живо волнуют участников. По крайней мере «по первому плану» — далее, как заведено, у глубинных психологов выясняется, что всё восходит к родительским фигурам и семейным созвездиям, структуре личности, эффективным и неэффективным защитам, либидо даже, неразрешённым до конца внутренним противоречиям, неоптимизированным внутренним бюджетом. И как угодно ещё. При этом автор, возможно, исходит из принципа разумной экономии и предпочитает решить одну маленькую «проблему», чем просто поговорить о десяти крупных. Вряд ли вы решите много своих — купив книгу, но небезынтересное (почти детективное) чтение сюжетов человеческой трагикомедии вам будет обеспечено. А уж захотите вы оказаться героем следующей книжки или нет…