Инквизиторы и жертвы пропаганды: Россия и мир. Рейтинг ИА REGNUM
Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой
1 — идеальные двусторонние отношения;
100 — война.
Транзит власти в Казахстане снижает его противоречия с Россией, но главный вопрос — категорическое отрицание Астаной наднациональной интеграции в ЕАЭС — не решён.
Острый политический кризис в Молдавии возобновил остроту проблемы объединения с Румынией, которое в Кишинёве чаще всего означает политическую русофобию. Однако в самой Румынии растёт понимание, что практически проглотить Молдавию без учета интересов России нельзя.
Литва начала процесс против «врагов независимости», то есть — в логике её пропаганды — прямо и косвенно против России.
Норвегия продолжает истерию вокруг беженцев, пересекающих нелегально границу с Россией. Норвегия лжёт, что Россия здесь — центральный герой, ибо 80% беженцев поступают в Норвегию из ЕС. Если лжёт — значит, камуфлирует агрессию.
Финляндия снижает агрессивной риторику против России и ищет нового профита — значит, готова снижать напряжение.
Лукашенко прибыл на поклон и за деньгами в Россию, но веры ему нет.
Варшава пытается начать диалог с Москвой. На этом фоне медийный скандал в Польше против министра культуры России — не новое действие против России, а старая болезнь медийных демагогов, которые по-прежнему делают своими жертвами именно поляков. Есть надежда, что Кшиштоф Занусси как новый модератор диалога справится с ним лучше, чем прежние модераторы, которые вели и ведут себя как инквизиторы-самозванцы.
Страны бывшего СССР
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Большой Ближний Восток
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Скандинавия
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-
60
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«Малая Европа»
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30
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30
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