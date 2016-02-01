Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM

1 — идеальные двусторонние отношения;

100 — война.

Транзит власти в Казахстане снижает его противоречия с Россией, но главный вопрос — категорическое отрицание Астаной наднациональной интеграции в ЕАЭС — не решён.

Острый политический кризис в Молдавии возобновил остроту проблемы объединения с Румынией, которое в Кишинёве чаще всего означает политическую русофобию. Однако в самой Румынии растёт понимание, что практически проглотить Молдавию без учета интересов России нельзя.

Литва начала процесс против «врагов независимости», то есть — в логике её пропаганды — прямо и косвенно против России.

Норвегия продолжает истерию вокруг беженцев, пересекающих нелегально границу с Россией. Норвегия лжёт, что Россия здесь — центральный герой, ибо 80% беженцев поступают в Норвегию из ЕС. Если лжёт — значит, камуфлирует агрессию.

Финляндия снижает агрессивной риторику против России и ищет нового профита — значит, готова снижать напряжение.

Лукашенко прибыл на поклон и за деньгами в Россию, но веры ему нет.

Варшава пытается начать диалог с Москвой. На этом фоне медийный скандал в Польше против министра культуры России — не новое действие против России, а старая болезнь медийных демагогов, которые по-прежнему делают своими жертвами именно поляков. Есть надежда, что Кшиштоф Занусси как новый модератор диалога справится с ним лучше, чем прежние модераторы, которые вели и ведут себя как инквизиторы-самозванцы.

Страны бывшего СССР

60

▼ — 10

5

▲+5

30

▼ — 10

30

-

30

▼ — 10

50

-

60

-

75

▲+5

75

▲+5

30

-

40

▼ — 10

40

▼ — 10

90

▼ — 10

60

-

Большой Ближний Восток

70

▼ — 10

10

-

10

-

10

-

10

▲ +10

60

▼ — 10

10

-

85

▲ +15

Скандинавия

55

-

65

▲ +5

50

-

60

-

«Малая Европа»

50

-

30

-

30

-

40

▼ — 10

70

▼ — 5