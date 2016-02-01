



Иван Шилов ИА REGNUM

Сенсационный доклад Комитета по финансам Конгресса США

Вашингтон ожидает серьезная политическая встряска, способная решительным образом повлиять не только на взаимоотношения Белого дома и Капитолия в последний год нахождения у власти администрации Барака Обамы, но и привести к скандальным отставкам в Минфине США и Федеральном казначействе.

Комитет по финансам Конгресса 2 февраля (в Москве будет уже 3 февраля) проведет первые публичные слушания по только что опубликованному 322-страничному докладу, в котором доказательно показано, что министр финансов США Джек Лью откровенно лгал, когда многократно утверждал в Конгрессе и масс-медиа, что никакого инструмента сохранить функционирование правительственных органов, кроме срочного увеличения разрешенного размера госдолга, не существует.

Доклад основан на 3878 страницах внутренних документов ФРС и Минфина, полученных комиссией Конгресса с огромными усилиями, несмотря на оппозицию Казначейства. Доклад также содержит 41 отдельное приложение.

Конгрессменам пришлось получать документы судебной повесткой — случай в надзорной практике Капитолия почти небывалый. Это заняло два года.

Доклад доказывает, что в 2011-м Федеральный резервный банк Нью-Йорка тайно провел в режиме реального времени тесты, которые продемонстрировали, что федеральное правительство может функционировать в период временного отсутствия принятого бюджета. Была подготовлена детальная разработка плана расходов на этот случай. В общем, пришлось бы заниматься аккуратным управлением расходами — но никакой необходимости в остановке деятельности федеральных министерств и ведомств, прекращения выплат военнослужащим и социальных пособий не было.

Такие же тесты, также подтвердившие, что давление Барака Обамы на Конгресс с требованием увеличить потолок госдолга имело исключительно политические мотивы и не было обязательным с точки зрения функционирования правительственных органов и выполнения государственных социальных обязательств, были тайно проведены и во время второго «долгового кризиса» — в 2013 году.

Джек Лью возглавлял администрацию Обамы как раз в 2011-м и по, разумеется, случайному стечению обстоятельств сразу же после первой аферы с «долговым кризисом», раскрытой Конгрессом в докладе 2016 года, получил престижный пост министра финансов.

Доклад, который будет официально обсужден на слушаниях, выдвигает обвинения не только против Лью, но и против других официальных лиц администрации Обамы в том, что они намеренно ввели в заблуждение Конгресс.

В своих показаниях 13 октября 2013 года перед Финансовым комитетом Сената Джек Лью заявил, что правительство не имеет никакой возможности «выбирать» финансирование отдельных государственных программ после того, как предел потолка долга был достигнут.

«…Система не предназначена для того, чтобы в ней какой-то элемент мог быть отключен выборочно…» — заявил перед сенаторами под протокол Джек Лью, уже имея на руках две четко прописанные технологические карты, как именно лично он может это сделать — одну за 2011 год и другую, только что подготовленную.

По американским законам, это не административное правонарушение, а тяжкое уголовное преступление.

Во время уотергейтского скандала, например, президент Никсон ушел в отставку вовсе не за то, что его люди прослушивали штаб-квартиру конкурентов, — а за то, что лгал на слушаниях, что об этом не знал. Через несколько десятилетий именно ложь Конгрессу, а не сексуальная интрижка с Моникой Левински, едва не стоила должности Биллу Клинтону, другому президенту США.

Главная интрига слушаний — будет ли на них сказано о том, знал ли сам Барак Обама о том, что его глава администрации и министр финансов откровенно лжет Конгрессу. Если будет хотя бы тень сомнения, что знал — республиканцы, которые сегодня контролируют обе палаты Капитолия, вцепятся в этот факт, как бульдог в плюшевого зайца, и превратят последние месяцы президента Обамы в череду бесконечных официальных допросов и объяснений — это как минимум. Если же этот факт будет доказан — то еще не очевидно, что случится раньше, окончание полномочий Обамы или его импичмент.

Руководитель комитета Конгресса по финансам Джеб Хенсарлинг настроен крайне решительно:

«…Доклад оперирует внутренними документами Минфина и Казначейства… Эти внутренние документы показывают, что администрация Обамы фактически взяла в заложники кредитоспособность нации и американскую экономику в циничной попытке создать кризис… Доклад также доказывает, что Министерство финансов цинично скрыло имеющиеся у него возможности… с явной целью создания рыночной неопределенности в попытке оказать давление на Конгресс…» — заявил Хенсарлинг.

Другой видный конгрессмен, Шон Даффи, председатель подкомитета по надзору в области финансовых услуг, заявил, что администрация «имитировала кризис с целью решить политические задачи ценой экономической стабильности…»

Разоблачения, скорее всего, смогут добавить новую остроту в длительной общественной дискуссии о необходимом уровне федеральных расходов. Представители администрации Обамы неоднократно заявляли, что полная остановка правительства без каких-либо частичных или промежуточных сокращений была единственной альтернативой одобрения Конгрессом увеличения потолка государственного долга.

Теперь очевидно, что эти заявления были ложью, что ставит под сомнение и саму необходимость увеличения порогов заимствований — государственный долг вырос при Бараке Обаме в три раза и в настоящее время составляет $18,9 трлн.