Как бы парадоксально это не звучало, но обвалившийся больше чем в 2 раза курс рубля по отношению к основным мировым валютам не оказал прямого влияния на стоимость недвижимости на рынках в Москве и Московской области. И если в рублевом эквиваленте можно все-таки констатировать некоторый рост стоимости квадратного метра, то в долларах и евро недвижимость подешевела в разы. По мнению экспертов, данная ситуация является уникальной и дает покупателям потенциальные возможности для выгодных инвестиций.

Иван Шилов ИА REGNUM

С конца 2014 года средний прирост цен на первичную недвижимость в регионе составил 14−15%, что сопоставимо с базовым значением инфляции, при этом курс рубля упал больше, чем в 2 раза. Рост цен на недвижимость был сдержан снижением покупательной способности населения при наличии большого количества предложений на рынке. К концу 2014 года наблюдался некоторый избыток проектов на рынке первичной недвижимости Московской области и Москвы, и в условиях сниженного потребления застройщики и девелоперы не смогли повысить цены, наоборот, многим пришлось устраивать многочисленные акции и вводить дополнительные скидки, чтобы поддержать продажи.

Большинство экспертов ожидает постепенное восстановление цен на первичном рынке недвижимости не раньше, чем через 1−2 года, и здесь прогнозы основываются на двух идеях. Во-первых, по-прежнему не уменьшается количество проектов, представленных на первичном рынке, девелоперы, несмотря на спад покупательской активности, продолжают запускать новые проекты. Очевидно, что в течение 1−2 лет на первичном рынке по-прежнему будет наблюдаться переизбыток предложений, который просто не даст ценам восстановиться. Вторая идея основывается на ожидании низкой стоимости на нефть все в те же ближайшие 1−2 года. Это значит, что рубль не сможет существенно укрепиться по отношению к доллару, и цены в долларовом эквиваленте будут продолжать снижение или покажут незначительный рост.

Совпало сразу два фактора — низкий курс рубля и большое количество объектов на рынке. Именно поэтому, несмотря на девальвацию рубля, цены на недвижимость даже в рублевом эквиваленте снизились. На данный момент ситуация сохраняется, и в ближайшие 2 года цены на недвижимости будут близки к минимальным значениям. Думаю, что через 2−3 года может сформироваться дефицит предложений на рынке и вместе с ростом цен на нефть стоимость квадратного метра в валюте сможет постепенно вернутся к значению 2014 года, так что для покупки недвижимости с инвестиционными целями ближайшие год — два самое удачное время.