1 февраля 1994 г. вступили в силу Шенгенские соглашения, которые предполагают свободу перемещения граждан стран-участниц Евросоюза. Тогда Брюссель превратился в полноправный центр новой экономической империи, которая задумывалась как современное подобие Священной Римской империи германской нации. И дело здесь не только в том, что документ назван в честь люксембургского города Шенген. У истоков соглашения стоят такие страны, как Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Западная Германия и Франция, подписавшие документ 14 июня 1985 г. Кто бы мог подумать, что пришедший в этом году к власти Михаил Горбачев развалит СССР и мировую систему социализма, объединит в 1990 г. ГДР с ФРГ, создав таким образом основу для Маастрихтского договора 1992 г. (официально — Договор о Европейском союзе)? История бывает коварна. Когда с политической карты мира исчез Советский Союз, на ней появилось новое объединение, которое спустя два десятилетия будут ехидно называть «реинкарнацией Третьего Рейха». Но это будет потом.

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А пока страны Бенилюкса совместно с Францией и ФРГ закладывают фундамент нового социально-экономического пространства, которое в будущем должно освободиться от паспортного контроля. 19 июня 1990 г., когда даже стороннему обывателю начинает казаться, что международные отношения больше никогда не будут прежними, Европейское экономическое сообщество принимает Шенгенскую конвенцию. Вскоре к ней присоединяются остальные члены ЕЭС — Италия, Испания, Португалия, Греция, Австрия, Дания, Финляндия и Швеция.

На этом расширение списка стран-участниц не заканчивается. Новая волна наступает в 2007 г., всего за несколько месяцев до глобального экономического кризиса, который мог погубить эту фазу в зародыше. К соглашению присоединяются так называемые периферийные государства Европы: Чехия, Эстония, Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Словакия, Словения и Мальта. В Шенген вступают даже Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн, которые не являются членами ЕС. География обязывает. Правда, далеко не всех. К примеру, Болгария, Хорватия, Кипр, Румыния, Ирландия и Великобритания входят в ЕС, но далеки от того, чтобы присоединиться к Шенгенскому соглашению. Многие хотят отказаться от контроля на границе в надежде беспрепятственно пользоваться рабочей силой, капиталами, товарами и услугами. Хотя рабочая сила нередко вызывает ревность у национальных буржуа, которые сетуют на «варваров».

Все начиналось красиво. Иногда даже казалось, что интеграция поубавит эгоизм у стран ЕС, и они дружно забудут все территориальные споры и притязания друг к другу. Фигура президента Франции Жоржа Клемансо, ветерана франко-прусской войны (1870−1871 гг.), пережившего утрату Эльзаса и Лотарингии и возврат их в лоно республики в 1918 г., казалась позади. И тут грянула война на Украине. 2014 год показал, что Восточная Европа еще не пережила свой Версаль, а может и Потсдам. Крым вернулся в лоно России, а Донецк и Луганск отказались от фашистских притязаний киевского режима, который с молчаливого согласия Берлина и Вашингтона принялся обстреливать гражданское население Донбасса. Потом наступила кульминация распада. Сотни тысяч беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки устремились в Старый Свет.

Впервые с 1 февраля 1994 г. жители ЕС и их национальные правительства воочию убедились в том, какой «муравейник» был разорен в ходе Арабской весны. Шенгенское соглашение вмиг обратилось в прах. Германия, принявшая в 2015 г. более миллиона мигрантов, восстановила контроль на границе с Австрией, а сами австрийцы предприняли аналогичный маневр с Венгрией. К январю 2016 г. Дания ужесточает пропускной режим на немецкой границе. Цепная реакция доходит и до Швеции, которая предпринимает ограничительные меры на датской границе. Благополучие Стокгольма манит — в минувшем году 160 тысяч человек запросили в Швеции политического убежища (самый высокий показатель в Европе в пересчете на единицу населения).

Апогеем повального отказа от положений Шенгена становится забор, возведенный Венгрией на границе со Словенией и Хорватией. Теперь Брюссель атакуют не только правые партии, но и консерваторы. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кемерон грозит выходом из состава ЕС в случае, если страны-участницы объединения не обуздают миграционный хаос. На большее он пока не способен. Справедливости ради отметим, что Лондон всегда скептически относился и к Шенгенскому соглашению, и к другим проявлениям континентального юнионизма. Хотя в 1990 г. именно Маргарет Тэтчер уговаривала своего французского визави Франсуа Миттерана согласиться на единую Германии. На то были особые причины.

В настоящее время за 28 стран и 508 млн населения ЕС отдувается председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который пообещал в декабре 2015 г., что «Шенген останется». Экс-глава Еврогруппы, Юнкер как никто другой понимает значимость соглашения в деле сохранения единого рынка ЕС и евровалюты, которая подвергается нападкам американцев с ввода в обращение в 1999 г. Ставки высоки как никогда. На кону стоит лидерство в глобальной экономической системе: по состоянию на конец 2014 г., ВВП стран ЕС оценивается в $18.495 трлн, оставляя позади США, Китай и Японию. Речь идет о 24% мирового валового продукта.

Чтобы понять масштаб проекта, следует обратиться к истории того, что мы ныне именуем европеизмом. В разные годы идея объединения Старого Света вынашивалась Католической Церковью, предводитель которой стремился создать христианскую республику. Однако понтифику постоянно приходилось бороться с испанскими и австрийскими Габсбургами, которые мечтали о единой европейской монархии во главе с собственной династией. В этой неразберихе поднимала голову и Флоренция, валюта которой (золотой флорин) имела некогда общеевропейское хождение. Но затем настал черед французских королей, из которых только Людовик XIV приблизился к подлинному господству. «Пиренеев больше нет!», — эта фраза «короля солнца» запустила маховик войны за «испанское наследство» (1701−1714 гг.), которая стала первой попыткой объединения Европы под знаменем французских Бурбонов.

Спустя столетие примеру Людовика последует Наполеон Бонапарт, который будет сажать на королевские престолы Старого Света своих кровных родственников. В августе 1849 г. другой великий француз, писатель Виктор Гюго, этот ярый сторонник федерализации Европы, обнародует на третьем Конгрессе мира новое пророчество: «Настанет день, когда мы воочию увидим два гигантских союза государств — Соединенные Штаты Америки и Соединенные Штаты Европы, которые, став лицом друг к другу и скрепив свою дружбу рукопожатием через океан, будут обмениваться своими произведениями, изделиями своей промышленности, творениями искусства, гениальными дарованиями: уви­дим, как они поднимают новь на всем земном шаре, сочетают воедино две необъятные силы — братство людей и могущество бога!». Гюго назовет Наполеона I «обезьяной, которая в шкуру льва облеклась». И это будет высшим проявлением зависти.

Но Бонапарту будут не только завидовать. Гогенцоллерны и Романовы будут его ненавидеть и уважать — ненавидеть за Великое герцогство Варшавское и уважать за Рейнский союз. Первая мировая война уничтожит эти династии. И тогда главным знаменосцем панъевропейской идеи станет австрийский аристократ, философ и писатель Ричард Куденхове-Калерги. Он будет реализовывать многовековую мечту германского правящего класса.

В 1922 г. граф Куденхове-Калерги создает в Мюнхене Панъевропейский союз, который все больше походит на масонскую ложу. Она пользуется популярностью. Участниками заседаний становятся такие персоны, как Альберт Эйнштейн, Томас Манн, Зигмунд Фрейд, Аристид Бриан и Конрад Аденауэр. 1923 г. он издает в Вене главный труд своей жизни под названием «Пан-Европа». «Существует только один радикальный способ решить европейский вопрос о границах справедливо и надолго. Этот путь называется не перенос границ, а их ликвидация. Европеец… должен направить всю свою энергию на ликвидацию границ, национальных и экономических. Если оба этих требования будут приняты, тогда внутри Европы исчезнут все спорные территории, которые могли стать причиной очередной европейской войны. Государственные границы сократятся до региональных и потеряют свое значение», — напишет Куденхове-Калерги в своей книге.

С 1942 по 1945 гг. он живет в США, где преподает историю в Нью-Йоркском университете и заводит дружбу с Отто фон Габсбургом. В 1943 г. Куденхове-Калерги созывает в Нью-Йорке Пятый конгресс Панъевропейского союза. Отныне он — влиятельный лоббист, который призывает Государственный департамент США включить концепцию Объединенной Европы в перечень мер послевоенного строительства. По некоторым данным, именно ему приписывают авторство знаменитой речи Уинстона Черчилля в Цюрихском университете, произнесенной 19 сентября 1946 г. Британский премьер говорил о необходимости создания «Соединенных Штатов Европы». Так создавалась та международная организация, которую в ноябре 1993 г. назовут Европейским союзом.