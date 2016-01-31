Издание La Croix пишет об отношениях России и Украины в контексте санкций, наложенных на Москву Европейским союзом и США за «поддержку сепаратистов в Донбассе». По мнению СМИ, дело стремительно идет к тому, что санкции отменят и Украине придется договариваться с непокорными регионами как можно скорее. Текст статьи с незначительными сокращениями — ниже.

donpress.com Флаг Новороссии

«Россия усиливает присутствие»

Запад все чаще, и уже не скрывая, озвучивает перспективы отмены санкций против России. И мир на Украине — ставка в тяжелых переговорах между Москвой и украинскими властями. В Москве, Париже или Вашингтоне официальные речи и настрой решительно сменились в период между январем 2015-го и январем 2016 года. Война в Сирии подогрела очень сильно замороженные отношения, причиной которым стал украинский конфликт. И с одной стороны, и с другой, наблюдаются попытки поиска как-то облегчить, если не решить, «украинское досье». И когда Запад упоминает экономические санкции против России за ее поддержку сепаратистского движения Донбасса на востоке Украины, это происходит для того, чтобы лучше их, санкции, обосновать.

Последние две недели российские власти с удовлетворением отмечали оптимистичные заявления американского государственного секретаря Джона Керри, и такие же — министра экономики Франции Эммануэля Макрона. «Восток не хочет быть заложником политики Киева», — настаивает по этому поводу министр иностранных дел России Сергей Лавров, перед тем как объявить ответственными за блокировку мирного процесса в Донбассе «украинских коллег».

Помимо этих заявлений, Кремль оказывает активное давление в пользу компромисса на Украине, необходимого перед снятием санкций. Эти санкции, затрагивающие русский сектор нефти, финансов и оборонной промышленности, были введены в 2014 году, после аннексии Крыма (речь о добровольном возвращении полуострова в Россию по итогам всенародного референдума — прим. ИА REGNUM), а после и войны в Донбассе. Россия ответила эмбарго, наложенным на большинство поставок продукции аграрного сектора из Европы.

Официально Россия продолжает отказываться признавать свое вмешательство на Украине. На практике службы разведки как ФСБ, так и русской армии, усилили свое присутствие в сепаратистских республиках Донецка и Луганска. Там большинство офицерских постов занимают граждане России, а батальоны добровольцев были интегрированы в новую повстанческую армию ДНР и ЛНР.

«Москва выпустила на ринг тяжеловеса»

Анархия начального этапа отступила перед централизованной системой, в которой каждая единица оружия, амуниция, снаряды… в общем, все, что используется, внесено в регистры и учтено. В армии на мятежных территориях все слишком выпирающие головы непокорных командиров снесены или спрятаны. И дискурс руководителей самопровозглашенных республик адаптирован к новым условиям: намного более осторожные, они больше не говорят о полной независимости, но лишь о широкой автономии в составе Украины.

И помимо того, что она взяла в руки Донбасс, Москва предоставляет другие средства продвинуть дипломатическую дискуссию на востоке Украины.

Владимир Путин, глава России, назначил нового переговорщика-тяжеловеса — Бориса Грызлова. Бывший спикер Госдумы, до того занимавший кресло министра внутренних дел РФ, ведет прямую дискуссию с президентом Украины Петром Порошенко.

«Грызлов не ведет тонких дипломатических игр. Он воплощает собой сильные методы. С Грызловым Москва в самом деле находится в поисках соглашения», — говорит французскому изданию независимый военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

«Путин никогда не примет Украину как члена НАТО или ЕС»

Экономический кризис в России принуждает Кремль пересмотреть некоторые свои установки относительно происходящего на Украине. Поддержка сепаратистов (речь идет о гуманитарной помощи ДНР И ЛНР, в результате который был предотвращен гуманитарный кризис в регионе — прим. ИА REGNUM) стоит дорого, по меньшей мере один миллиард евро в 2015 году, согласно оценкам немецкого издания Bild.

Тем не менее, хотя Кремль и адаптирует свою стратегию к новым условиям, «Путин никогда не примет статуса Украины как члена НАТО или ЕС», — утверждает эксперт Фельгенгауэр в интервью французскому изданию La Croix.

На самом деле, переговоры о реализации соглашений в Минске, которые проводятся каждую неделю в Белоруссии, не прогрессируют. В центре дискуссий остается контроль за границей между Россией и восточными территориями Украины, которые не признают власть Киева. Киев требует власти над этим участком земли, через который, по его мнению, происходит транзит русских солдат и оружия. А уже после этого готов рассматривать возможность проведения местных выборов и признать специальный статус Донбасса.

«Замороженный конфликт»

Сама Россия защищает иную последовательность событий. Сначала — выборы и признание статуса, затем уже — разговор о границе. Во время своего визита в Киев Грызлов напрямую связал возврат киевским военным контроля на границе с выборами и статусом. В результате, отмечает в беседе с изданием один из европейских дипломатов, «ситуация в Донбассе приобретает все больше черты замороженного конфликта». Тем не менее этот «замороженный» конфликт продолжает убивать: так, Украина недавно объявила о гибели своего солдата на линии фронта.

«Патриарх встретится с папой?!»

Это же издание публикует, со ссылкой на источники в Ватикане, практически сенсационную новость. Как говорят в окружении папы римского, глава католической церкви намерен встретиться с патриархом Кириллом. По оценке Croix, встреча произойдет на нейтральной территории — Кубе. Большинство ее населения — католики, тем не менее остров славится любовью к России.

Сама Русская православная церковь опровергает эту информацию, но Ватикан — нет. Более того. В ватиканской курии говорят о «страстном желании» папы встретиться с патриархом, и всех возможностях для этого в 2016 году. Сейчас, говорят сотрудники аппарата главы католиков, «свет не красный, а желтый».

Встреча, считает французское издание, могла бы стать исторической. Упреки в прозелитизме в адрес Рима со стороны православных раздаются еще со времен существования СССР. Болезнен и вопрос присутствия католиков на Украине, особенно в связи с последними событиями в этой стране. При этом Рим старается не вмешиваться в конфликт даже на уровне заявлений, и это РПЦ приветствует.

Наконец, заключает издание, встреча не обидит и патриарха Константинопольского, Варфоломея, потому что папа римский и так уже оказал ему множество знаков внимания. Еще один момент: Россия активно работает над выходом из международной изоляции, и в этом контексте встреча глав католиков и православных станет еще одним сильным ходом Москвы.