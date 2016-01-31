Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь обрушился с критикой в адрес Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

Иван Шилов ИА REGNUM

«К сожалению, армянская сторона пытается затянуть время. Очень сожалею, что сопредседатели Минской группы, которым надлежит непосредственно заниматься данным вопросом, стремятся не к урегулированию, а к замораживанию конфликта, — говорил Алиев. — Их сегодняшняя деятельность абсолютно бессмысленна. Они не только не оказывают давления на Армению, но и защищают ее от возможных проблем. Посмотрите, к чему привела их провокационная деятельность на последних слушаниях в Совете Европы. Спрашивается: кем они себя возомнили?.. Какую оценку можно дать деятельности сопредседателей Минской группы? Только отрицательную. Я говорил и говорю им в лицо. Сегодня говорю об этом открыто, чтобы знала и общественность. Им принадлежит самая большая роль в том, что вопрос не решается. Почему? Потому что имеют место двойные стандарты. В чем причина? Спрашиваешь — ответа нет. Это тоже своего рода тактика. Когда вопрос не устраивает, на него не отвечают. Но мы знаем ответ — двойные стандарты. Конечно, и вы здесь должны знать, и азербайджанский народ должен знать. Точнее, знает, но я скажу это. Здесь играет роль религиозный фактор. Мы — мусульмане, поэтому к нам относятся с позиции двойных стандартов. Особенно в нынешний период, когда исламофобия в Европе достигла пиковой отметки».

Азербайджанский президент напомнил и о том, что Баку отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС в том числе потому, что «в документе отсутствовала справедливая позиция по нагорно-карабахскому конфликту». Это означает, что азербайджанская дипломатия на европейском направлении по карабахскому урегулированию потерпела полный провал. И опять объяснение тому Баку находит лишь в «деятельности армянского лобби» и «исламофобии». Но эти аргументы не выдерживают критики, хотя Алиев во многом пытается копировать своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана, который выстраивает всю свою внутреннюю и частично внешнюю политику на «теории заговоров». Конечно, не секрет, что армянское лобби в США и Франции, да и в Европе в целом ведет активную борьбу за свою позицию по Нагорному Карабаху, но оно не настолько сильно, чтобы определять главные контуры международной политики на этом направлении.

Что касается «исламофобии», то как с этой позиции объяснить триумфальное европейское турне (спустя 10 дней после снятия санкций) президента Ирана Хасана Рухани? Причем этот визит завершился подписанием ряда значимых сделок, общая сумма которых оценивается приблизительно в 32 млрд евро. Кстати, как констатировал в свое время бакинский политолог Расим Агаев, Иран в период пребывания под санкциями успешно пользовался, да и сейчас пользуется услугами армянских лоббистов в США и Европе. Почему-то у Анкары и Баку такого не получается, а дело тут вовсе не в «исламофобии», а в другом. Так, Азербайджан настойчиво продвигает идею ввода в число сопредседателей МГ ОБСЕ Турции как представительницы исламского мира, а из европейских стран — Великобритании и Германии. Но формирование института сопредседателей Минской группы осуществляется путем консенсуса, следовательно, руководство Армении, исходя из известных соображений, вряд ли согласится на перемены.

Однако на днях появился иной вариант: заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин обсуждал с иранским коллегой Ибрагимом Рахимпуром в числе других региональных и глобальных вопросов и проблемы нагорно-карабахского урегулирования. Ранее официальный представитель МИД Ирана Хуссейн Джабер Ансари сообщил, что Тегеран готов выступить посредником между Азербайджаном и Арменией в разрешении этого конфликта. В Москве иранская сторона сообщила о подготовке визита в Иран президента Азербайджана, в ходе которого, возможно, будет обсуждаться этот вопрос. Понятно, что по формальному признаку Иран не может стать одним из сопредседателей МГ ОБСЕ, но его активное подключение к карабахскому урегулированию, в отличие от Турции, более исторически обусловлено и оправдано, что создает новую ситуацию в Закавказье, да и на всем Ближнем Востоке, но состоящую сразу из нескольких «слоев».

Допустим, Иран будет признан в качестве одного из посредников. Учитывая напряженность, которую Турция спровоцировала в отношениях с Россией, Анкару будут выдавливать из Закавказья совместными усилиями Москвы и Тегерана, которые имеют общие границы с Азербайджаном. В свою очередь Баку получает шанс перевести переговорный процесс в новый формат, отказавшись, похоже, от ненавистных ему Мадридских принципов, которые лежат в основе карабахского урегулирования. Армению участие Ирана в карабахских делах не должно раздражать, так как Ереван и Тегеран в разные времена умели находить общий язык, чего не скажешь об отношениях Ирана и Азербайджана.

Но что дальше, будут ли развиваться события по азербайджанскому сценарию, или, как предполагают некоторые эксперты, все решиться по образу и подобию XIX века торгом между двумя историческими региональными гегемонами, Россией и Ираном? Если, к примеру, Тегеран с учетом интересов проживающих в стране этнических азербайджанцев станет разыгрывать на карабахском направлении эту «карту», чего исключать нельзя, на каком-то этапе возможна комбинация геополитического размена с выводом Степанакерта в особую зону, вне юрисдикции Азербайджана. Так что тем силам в Баку, которые торпедируют формат МГ ОБСЕ, стоит серьезно поразмыслить на эту тему, так как Иран из-за Нагорного Карабаха не рискнет выбиваться из глобальной системы международных отношений, в которой его недавно восстановили. И если он будет прокладывать отдельную от формата МГ ОБСЕ колею по карабахскому урегулированию, то не вызовет удивление, если в конечном пункте всплывет один из сценариев Минской группы.

Пока же, как заявил глава МИД России Сергей Лавров, в ОБСЕ депонированы пять или шесть документов по карабахскому урегулированию, а «все остальное — это поиск, это мозговой штурм».