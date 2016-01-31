Азербайджан разваливает Минскую группу ОБСЕ. Что дальше?
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь обрушился с критикой в адрес Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.
«К сожалению, армянская сторона пытается затянуть время. Очень сожалею, что сопредседатели Минской группы, которым надлежит непосредственно заниматься данным вопросом, стремятся не к урегулированию, а к замораживанию конфликта, — говорил Алиев. — Их сегодняшняя деятельность абсолютно бессмысленна. Они не только не оказывают давления на Армению, но и защищают ее от возможных проблем. Посмотрите, к чему привела их провокационная деятельность на последних слушаниях в Совете Европы. Спрашивается: кем они себя возомнили?.. Какую оценку можно дать деятельности сопредседателей Минской группы? Только отрицательную. Я говорил и говорю им в лицо. Сегодня говорю об этом открыто, чтобы знала и общественность. Им принадлежит самая большая роль в том, что вопрос не решается. Почему? Потому что имеют место двойные стандарты. В чем причина? Спрашиваешь — ответа нет. Это тоже своего рода тактика. Когда вопрос не устраивает, на него не отвечают. Но мы знаем ответ — двойные стандарты. Конечно, и вы здесь должны знать, и азербайджанский народ должен знать. Точнее, знает, но я скажу это. Здесь играет роль религиозный фактор. Мы — мусульмане, поэтому к нам относятся с позиции двойных стандартов. Особенно в нынешний период, когда исламофобия в Европе достигла пиковой отметки».
Азербайджанский президент напомнил и о том, что Баку отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС в том числе потому, что «в документе отсутствовала справедливая позиция по нагорно-карабахскому конфликту». Это означает, что азербайджанская дипломатия на европейском направлении по карабахскому урегулированию потерпела полный провал. И опять объяснение тому Баку находит лишь в «деятельности армянского лобби» и «исламофобии». Но эти аргументы не выдерживают критики, хотя Алиев во многом пытается копировать своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана, который выстраивает всю свою внутреннюю и частично внешнюю политику на «теории заговоров». Конечно, не секрет, что армянское лобби в США и Франции, да и в Европе в целом ведет активную борьбу за свою позицию по Нагорному Карабаху, но оно не настолько сильно, чтобы определять главные контуры международной политики на этом направлении.
Что касается «исламофобии», то как с этой позиции объяснить триумфальное европейское турне (спустя 10 дней после снятия санкций) президента Ирана Хасана Рухани? Причем этот визит завершился подписанием ряда значимых сделок, общая сумма которых оценивается приблизительно в 32 млрд евро. Кстати, как констатировал в свое время бакинский политолог Расим Агаев, Иран в период пребывания под санкциями успешно пользовался, да и сейчас пользуется услугами армянских лоббистов в США и Европе. Почему-то у Анкары и Баку такого не получается, а дело тут вовсе не в «исламофобии», а в другом. Так, Азербайджан настойчиво продвигает идею ввода в число сопредседателей МГ ОБСЕ Турции как представительницы исламского мира, а из европейских стран — Великобритании и Германии. Но формирование института сопредседателей Минской группы осуществляется путем консенсуса, следовательно, руководство Армении, исходя из известных соображений, вряд ли согласится на перемены.
Однако на днях появился иной вариант: заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин обсуждал с иранским коллегой Ибрагимом Рахимпуром в числе других региональных и глобальных вопросов и проблемы нагорно-карабахского урегулирования. Ранее официальный представитель МИД Ирана Хуссейн Джабер Ансари сообщил, что Тегеран готов выступить посредником между Азербайджаном и Арменией в разрешении этого конфликта. В Москве иранская сторона сообщила о подготовке визита в Иран президента Азербайджана, в ходе которого, возможно, будет обсуждаться этот вопрос. Понятно, что по формальному признаку Иран не может стать одним из сопредседателей МГ ОБСЕ, но его активное подключение к карабахскому урегулированию, в отличие от Турции, более исторически обусловлено и оправдано, что создает новую ситуацию в Закавказье, да и на всем Ближнем Востоке, но состоящую сразу из нескольких «слоев».
Допустим, Иран будет признан в качестве одного из посредников. Учитывая напряженность, которую Турция спровоцировала в отношениях с Россией, Анкару будут выдавливать из Закавказья совместными усилиями Москвы и Тегерана, которые имеют общие границы с Азербайджаном. В свою очередь Баку получает шанс перевести переговорный процесс в новый формат, отказавшись, похоже, от ненавистных ему Мадридских принципов, которые лежат в основе карабахского урегулирования. Армению участие Ирана в карабахских делах не должно раздражать, так как Ереван и Тегеран в разные времена умели находить общий язык, чего не скажешь об отношениях Ирана и Азербайджана.
Но что дальше, будут ли развиваться события по азербайджанскому сценарию, или, как предполагают некоторые эксперты, все решиться по образу и подобию XIX века торгом между двумя историческими региональными гегемонами, Россией и Ираном? Если, к примеру, Тегеран с учетом интересов проживающих в стране этнических азербайджанцев станет разыгрывать на карабахском направлении эту «карту», чего исключать нельзя, на каком-то этапе возможна комбинация геополитического размена с выводом Степанакерта в особую зону, вне юрисдикции Азербайджана. Так что тем силам в Баку, которые торпедируют формат МГ ОБСЕ, стоит серьезно поразмыслить на эту тему, так как Иран из-за Нагорного Карабаха не рискнет выбиваться из глобальной системы международных отношений, в которой его недавно восстановили. И если он будет прокладывать отдельную от формата МГ ОБСЕ колею по карабахскому урегулированию, то не вызовет удивление, если в конечном пункте всплывет один из сценариев Минской группы.
Пока же, как заявил глава МИД России Сергей Лавров, в ОБСЕ депонированы пять или шесть документов по карабахскому урегулированию, а «все остальное — это поиск, это мозговой штурм».