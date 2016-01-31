Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 24 — 30 января стали: Святой престол возлагает большие надежды на переговоры в Женеве по Сирии; армия Турции обстреляла христианский храм в Диярбакыре; для иранских студентов-шиитов отныне открыты двери в Риме и Ватикане; Россия работает на компромисс по Украине и другое.

int.icej.org Польский репортер: «Ближневосточные церкви имеют больше общего с мечетью, чем с костелом»

Папа Римский Франциск попросил прощения у христиан других Церквей и призвал простить им обиды, передает Radio Vaticana (Ватикан). Об этом понтифик говорил во время традиционного экуменического богослужения, которое состоялось 25 января — в день Обращения святого апостола Павла. На нем присутствовали представители Православной, Англиканской и других Церквей, которые прошли вместе с папой через Святые врата. В истории обращения апостола язычников Франциск видит связь с экуменическим движением: «Несмотря на различия, которые до сих пор нас разделяют, мы признаем с радостью, что истоки христианской жизни — это всегда зов, исходящий от Самого Бога». Единство, утверждает Папа, создается в пути. Испрошенное прощение — это и дарованное прощение. Папа пригласил всех католиков простить обиды, нанесенные им другими христианами сегодня и в прошлом: «Мы не в силах стереть случившееся, но мы не можем позволить тяжести прошлых ошибок отравлять наши отношения».

Представитель Святого престола в офисах ООН в Нью-Йорке архиепископ Бернардито Ауса в очередной раз обратился «ко всем, кого это касается», прекратить поток оружия в Сирию и активизировать гуманитарную деятельность, чтобы помочь сирийцам оставаться в своей стране, поставив им достаточно продовольствия, медикаментов, воды, электроэнергии, доступ к образованию, и всему тому, что необходимо для стабильного и безопасного пребывания на их родине. Святой престол выразил поддержку резолюции Совета Безопасности ООН, в которой содержится призыв к суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и к политическому урегулированию конфликта в стране. Архиепископ Ауса заявил о больших надеждах Ватикана на запланированные в Женеве переговоры. Они, по мнению дипломатии Святого престола, являются шансом на стабильный и прочный мир в Сирии и регионе.

Шансы христиан Ближнего Востока на выживание зависят исключительно от того, как они смогут адаптироваться, считает репортер Дариуш Росяк, автор книги «Зерно и кровь. Путешествие по следам ближневосточных христиан». С ним побеседовал портал Polonia Christiana (Краков, Польша). Журналист побывал в различных странах региона, где разговаривал с местными христианами. В Израиле, говорит репортер, очень трудно встретить христианина, который бы сказал, что самой большой угрозой является ислам. Напротив, они говорят, что их и мусульман главный враг — это сам Израиль. Совершенно иная ситуация в Сирии и Ираке, где, например, жители Мосула и его окрестностей в течение одной ночи бежали из-за наступления ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России). Христиане-марониты в Ливане помнят опыт пятнадцати лет гражданской войны, в ходе которой сначала палестинцы пытались основать у них свою базу, а потом Иран, Сирия и Израиль сделали из Ливана несостоявшееся государство. В Турции главной политической и общественной компонентой является национально-религиозная идея, что ограничивает какие-либо серьезные устремления меньшинств. В целом, продолжает Росяк, на Ближнем Востоке вера определяет идентичность. Особенно в отношении религиозных меньшинств, в том числе христиан. А чудеса в таких местах, как, например, Ливан и Египет происходят в повседневной жизни: чудом пройденный тест, внезапный приток денежных средств, кто-то выздоровел, несмотря на мрачные прогнозы врачей. Для ближневосточных христиан духовный опыт есть обыденность и присутствует в их жизни все время. В то же время он является связующим, создает сообщество.

А есть ли культурная близость между христианами Ближнего Востока и христианами Европы? Польский репортер настроен скептично в этом вопросе. По его словам, так могут думать только те люди, которые никогда не были в сирийской или коптской церкви. Эти храмы, говорит Росяк, имеют больше общего с мечетью, чем с польским костелом. Отдельная тема — ливанские марониты, но потому, что они всегда были в союзе с Римом. А остальные общины тем или иным образом «вплетены» в историю региона, важной составляющей которой является ислам. У мусульман и христиан идет взаимопроникновение по части привычек и правил о том, как правильно поклоняться, молиться, вести себя в храме и, конечно, в повседневной жизни. Так что ближневосточные христиане гораздо ближе к миру ислама, чем к польским католикам. Например, когда дело доходит до обращения с женщиной, египетский копт-христианин скорее поймет мусульманина, чем либерального европейца. «Так что если кто-то не может принять мусульманина с Ближнего Востока и сопереживать ему, я вас уверяю, египетский копт или сириец из южной Турции или Северной Сирии у такого человека тоже не вызовет сочувствия», — подчеркивает репортер.

Джихадисты целенаправленно уничтожают христианское присутствие на Ближнем Востоке, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). Какая церковь будет следующей? В сирийском городе Дайр-эз-Заур на реке Евфрат, на который террористы наступают в эти часы? Или так называемая «домашняя церковь» на раскопках античного Дура-Европос, что сейчас находится под контролем ДАИШ? В Сирии и Ираке за четыре года войны были разрушены десятки, если не сотни мест поклонения христиан. Независимо от того, современные ли эти храмы или археологические памятники, безумная логика джихадистов считает их «культами многобожия», которые заслуживают уничтожения. Сирийская земля, где христианство укоренилось с I века, богата на доказательства древнего христианского присутствия. Например, в Идлибе на границе с Турцией, чья территория сейчас находится под контролем боевиков, сохранились остатки десятков христианских храмов IV века, которые поддерживали францисканцы. В районах, находящихся под контролем президента Башара Асада, опасность для церквей может прийти по воздуху, как это было в Алеппо в приходе Святого Франциска, когда «повстанцы» обстреливали город из минометов. Agenzia Fides (Ватикан) в свою очередь сообщает об угрозах, которые нависли над христианскими церквями в Турции из-за столкновений правительственной армии с курдами на юго-востоке страны. По данным издания, недавно ущерб был причинен сиро-православному храму во имя Девы Марии в Диярбакыре. Повреждение церкви нанесла турецкая армия, о чем изданию сообщил настоятель храма отец Юсуф Акбулут, который вынужденно остается дома со своей семьей.

Практически все иранские газеты опубликовали фотографию, где папа Франциск обменивается рукопожатием с президентом Ирана Хасаном Роухани во время визита его в Ватикан, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Единственное издание, которое не сделало это — Keyhan, близкая к рахбару Али Хаменеи газета. Впрочем, статьи все очень положительные, в них отмечается, что это первая встреча между главой Католической церкви и президентом Ирана за последние 16 лет. Газеты согласны с тем, что визит к папе Франциску является первым плодом соглашения, подписанного в Женеве в июле прошлого года по ядерной программе Тегерана. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал в Twitter, комментируя встречу в Ватикане, о «взаимной приверженности и объединении усилий в деле достижения мира, против насилия и против экстремизма». Keyhan акцентирует внимание на важности заключения хозяйственных договоров, подписанных с Италией, подчеркивая социальные потребности страны после многих лет эмбарго. Asriran, близкий к президенту, обращает внимание на важность встречи Роухани и Франциска в то время, как весь мир сравнивает политику Ирана и политику Саудовской Аравии на Ближнем Востоке. Издание опубликовало серию фотографий с подписями о пребывании президента Роухани в Ватикане.

А тем временем в Папском Латеранском университете появился первый «приглашенный профессор» и им оказался аятолла Махмуд Тагизаде Давари из Ирана, сообщает Vatican insider (Турин, Италия). Он будет проводить научно-исследовательский проект по сравнению социальных богословских концепций шиизма и католицизма. Профессор Давари является директором Института исследования шиизма в Куме, в Риме его пребывание займет около двух лет. Издание считает, что присутствие аятоллы на факультете и диалог со студентами, которые учатся в Папском университете, будет «несомненным культурным обогащением: эксперт-исламовед и социолог Давари имеет большой опыт в качестве преподавателя и исследователя исламского богословия с акцентом на социальные вопросы». Его приглашение стало возможным после подписания в апреле прошлого года соглашения между Папским университетом и Университетом религий и конфессий в Куме. Сотрудничество на академическом уровне вписывается в контекст позитивного и конструктивного диалога между Святым престолом и Ираном, подчеркивает апостольский нунций в Тегеране архиепископ Лео Боккарди. Среди более чем двух тысяч студентов Кума есть многие, кто хотят изучать веру, культуру и католическую теологию. Теперь для них также открыты двери в Риме и Ватикане.

Radio Vaticana отмечает, что в последние годы христианский Рим привлекает все больше паломников из Русской православной церкви. Одна из причин такого внимания — в существенном усилении православного душепопечения в Италии, где живут десятки тысяч верующих иммигрантов из бывших стран Советского Союза. Этот феномен стал поводом для круглого стола на тему «Православное паломничество в Риме: проблемы и перспективы». Встреча, организованная по благословению управляющего приходами Московского патриархата в Италии епископа Богородского Антония (Севрюка), состоялась вечером в Риме в Российском центре науки и культуры. С докладом выступил отец Алексий Никоноров, настоятель Свято-Николаевского прихода в Мерано. Он рассказал об истоках и развитии христианского паломничества к гробницам святых апостолов Петра и Павла, в римские катакомбы, Колизей и другие места, освященные кровью мучеников, а также в базилики и храмы, возведенные на протяжении тысячелетия неразделенной Церкви. Писатель и историк Михаил Талалай посвятил выступление известному факту XIX века: именно тогда в Рим начали прибывать многочисленные российские паломники. В 1847 году был опубликован первый римский путеводитель под редакцией Муравьева. Следующий увидел свет в 1913 году благодаря стараниям архимандрита Дионисия (Валединского). Этот труд пережил целое столетие и был переиздан лишь в 1999 году. Именно тогда протоиерей Михаил Осоргин — в то время настоятель церкви Святителя Николая Чудотворца в Риме — поручил Талалаю создать новую редакцию путеводителя. Результатом этой работы, при сотрудничестве старосты храма святой Великомученицы Екатерины в Риме и экскурсовода Ирины Бондаревой, стал новый, богатый иллюстрациями спутник паломника под названием «Рим православный».

Россия работает на компромисс по Украине, утверждает La Croix (Париж, Франция). Российские власти с оптимизмом смотрят на госсекретаря США Джон Керри и французского министра экономики Эммануэля Макрона. «Запад не хочет становится заложником политики Киева», — подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров. Кремль склоняется в пользу компромисса по Украине, необходимый шаг перед отменой европейских санкций. Анархия на Донбассе сдает назад перед созданием централизованной системы, где каждое оружие и боеприпасы отмечаются в реестре. Дискурс «самопровозглашенных республик» и их официальных лидеров адаптировался к новой ситуации: они значительно менее воинственны и говорят больше об автономии в составе Украины. Президент Путин ввел в игру нового переговорщика, супертяжеловеса Бориса Грызлова. Бывший министр внутренних дел и спикер Думы — во главе прямых переговоров с украинским президентом Петром Порошенко.

Когда речь идет об искусственном оплодотворении или гендерных вопросах, Католическая церковь в Польше реагирует быстро и громко, рассказывает KATHPRESS (Вена, Австрия). Совсем иначе верхушка Конференции католического епископата ведет себя в ситуации, связанной с конфликтом Конституционного трибунала с новым национально-консервативным правительством, которое находится у власти с ноября прошлого года. Критики видят, что Конституционный трибунал настолько ослаблен, что не может больше эффективно отслеживать «спорные законы», принятые. большинством в парламенте. Польские эксперты считают, что епископы хотят держаться подальше от этого спора. Можно понять так, что они не видят серьезную угрозу для верховенства права и принципа разделения властей. Впрочем, бывший генеральный секретарь Конференции, почетный епископ Тадеуш Перонек напомнил правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), что, несмотря на их победу на выборах, у них нет мандата «нарушать закон».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.