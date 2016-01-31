«Россия стремится разрушить европейское единство, — заявила Daily Telegraph. — Практически в каждой из стран Евросоюза мы находим тому подтверждение: все чаще и чаще в различных государствах раздаются призывы, нарушающие принципы, установленные ЕС в отношении России. Первыми забили тревогу по этому поводу американские спецслужбы, поделившиеся информацией с коллегами из Европы, как нам сообщил источник, близкий к определенным кругам британского правительству, пожелавший остаться неизвестным.

plusworld.ru Флаги стран БРИКС

Россия проводит свои подрывные операции во Франции, Голландии, Венгрии, Чехии и Австрии. Русские стремятся влиять на политику этих стран, на настроения населения. Известно, что Чехию они видят своими негласными воротами в Шенген. Но не для того, чтобы присоединиться к этой зоне свободного перемещения, а чтобы сломать доверие между государствами, в нее входящими, изнутри. Американские спецслужбы полагают, что необходимо проверить каждую политическую партию, каждую неправительственную организацию, стремящуюся подорвать политическое единство ЕС и выступающую против строительства баз, защищающих надежным щитом страны континента от русских ракет. Кроме того, американцы уверены, что Европа должна по максимуму ограничить свою энергетическую зависимость от Москвы».

Коллеги «телеграфистов» из Guardian увидели, что щупальца России тянутся не только к Старому Свету, но и в дальние Азиатско-Тихоокеанские дали.

«Россия тайно подарила Фиджи вооружение для ее армии. Зачем? Скорее всего, это первый шаг в многоходовой комбинации, которая имеет целью утверждение Кремля в АТО».

По сведениям, представленным надежными анонимными источниками британской прессе, «содержание груза неизвестно, но есть основания полагать, что стрелковое оружие: 20 контейнеров было доставлено в порт Сува. Фиджийская оппозиция обеспокоена, она полагает, что среди полученного правительственной армией может оказаться вертолет, тяжелая военная техника и так называемое оружие временного выведения противника из строя, обычно используемое для подавления массовых акций протеста внутри страны».

»Правительство пообещало раскрыть содержимое поставки в середине февраля, однако нет никаких гарантий, что расскажет обо всем, что было в этих контейнерах. Было бы наивным думать, что у России нет своих интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Давно подмечено, что русские действуют здесь в альянсе с китайцами. По мнению Пола Бьюкенена, директора аналитического центра 36th Parallel Security Assessments, лет через 10−15 российские военные суда будут частыми гостями в Суве, а через 20 лет Китай и/или Россия получат здесь права на организацию базы».

В Британии давно привыкли к мысли, что весь мир является эксклюзивной сферой интересов США. И немножко Великобритании. Но вот так, чтобы кто-то еще… Это уже вмешательство, интервенция, оказание давления с целью достижения и прочая, и прочая, и прочая.

Впрочем ситуация с влиянием России в азиатской части мира и зоне Тихого океана не настолько кошмарна для Запада, считает Financial Times.

«BRICS умер! Да здравствует TICKS! — восклицает издание. — С 2001 года всем казалось, что Бразилия, Россия, Китай, Индия, а немного позднее и Южная Африка бурно развивались, грозя вот-вот догнать передовые страны. Однако нынешняя рецессия, зацепившая первые два из названных выше государств, похоже, поставила крест на этом утверждении. Экономика России и Бразилии в конце прошлого года стала выглядеть настолько бесперспективно, что даже Goldman Sachs закрыл фонд инвестиций в BRICS. Теперь в ЮВА и АТО русским делать нечего.

Кажется, руководители фондов, вкладывающихся в развивающиеся рынки, уже нашли более перспективные в этом отношении страны: Тайвань и Корея вытеснили Бразилию и Россию из BRICS, превратив его, таким образом, в TICKS. Тайвань и Корея — два технологически сильных государства, а Россия и Бразилия — сырьевые страны. Технологии выходят на первый план в мировой торговле, а сырье отодвигается на второй.

В некоторых фондах Swedbank, Nordea и JPMorgan на Тайвань и Корею приходится не менее 35% всего объема инвестируемых капиталов. Инвесткомпании, управляемые Carmignac, Fidelity и Baillie Gifford, вкладывают в Бразилию и Россию 3% активов или даже меньше».

Вся статья в FT выдержана в жанре речи победителя над еще не остывшим телом только что поверженного в смертельной схватке противника. По-видимому, чтобы звучало убедительнее для читателя. Вот только последний абзац весь пыл обращает в пыль: «Пока непонятно, как понимать тенденцию перетока капиталов инвестиционных компаний из одних стран в другие. Это может, в конце концов, оказаться временным, цикличным явлением — что для экономики вообще характерно — и тогда завтра капиталы могут потечь опять по прежним маршрутам».

Выходящую в Британии арабоязычную газету Al Hayat интересовал, естественно, сирийский вопрос и участие России в событиях, происходящих на Ближнем Востоке.

«Москва давит на переговорный процесс между режимом Асада и сирийской оппозицией. Это происходит по двум причинам. Во-первых, нынешнему главе правительства не усидеть в кресле без военного присутствия русских и не вернуть без их помощи многие важные регионы. Во-вторых, Запад меняет свою позицию относительно борьбы с исламским терроризмом. Надо сказать прямо, что Вашингтон по многим пунктам уступил или уступит в ближайшее время Москве. Видимо, Обаме сейчас важнее выборы, чем тяжесть испытаний, выпавших на долю сирийского народа. Или американский президент стремится угодить населению своей страны, которому более интересно собственное благополучие, чем победы где-то далеко от границ США.

Москва говорит, что она стоит за победу над терроризмом и сохранение единства и целостности Сирии. На самом же деле она стремится сталкивать лбами различные силы, действующие в регионе, желает разделять, чтоб властвовать. Москва рассчитывает, что успех на международной арене (конкретно в Сирии) позволит России восстановить статус мировой державы и заставить мир вновь относиться к ней с уважением. Наверно, она ослеплена своими военными достижениями и забыла, как в недавнем прошлом вязла в афганском болоте».