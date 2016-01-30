



Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Производство холодильных компрессоров в России оказалось жертвой частой смены разрешенных к использованию хладагентов по заданному Монреальским протоколом графику прекращения промышленного производства и применения озоноразрушающих веществ. Причина проста. Проектирование компрессора выполняется всегда под конкретный хладагент: аммиачный компрессор не подойдёт под фреоновый, а пропановый и изобутановый не подойдут ни под аммиачный, ни под фреоновый. Фреоновые также между собой имеют различия. Есть относительно лёгкие фреоны с плотностью 4−5 г/литр, а есть тяжёлые фреоны — 8−10 г/литр газа при нормальных условиях, они также различаются по нагреву при сжатии, коррозионной активности, стабильности, теплопроводности…

Иначе говоря, меняя хладагенты, производителя компрессоров легче всего разорить, поскольку от проекта до серийной машины проходит не менее года, если это небольшая машина. Но это еще и солидные расходы. А в Монреальском протоколе запреты введены без компенсации убытков для производителя. Это должно делать государство, подписавшее протокол, поскольку юридическое лицо не отвечает по обязательствам своего государства, как и государство не отвечает по обязательствам частного или юридического лица. Это основа Гражданского Права. Поэтому компрессорные заводы имеют все основания обратиться в суд, а точнее, с иском к Минприроды, по поводу введённых через Правительство РФ запретов на использование рабочих тел (фреонов) без компенсации возникших убытков.

Таким способом под прикрытием благородной задачи спасения человечества от губительного ультрафиолетового излучения из-за разрастания озоновых дыр, Россия лишилась своей холодильной промышленности, включая производство компрессоров, потребители получили холодильники, потребляющие на 20% больше электроэнергии и срок эксплуатации которых сократился в три раза. Кто же оказался выгодополучателем этой интриги, кому достался отечественный рынок холодильников и компрессоров? Это не секрет — нескольким транснациональным корпорациям во главе с американской «Дюпон-де-Немур». А что правительство? Все то же — соучаствует. А озоновые дыры? Растут, и стремительно! Только до этого теперь нет никому дела!