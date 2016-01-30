Власти Германии утверждают, что инцидента не было, а шумиха вокруг него — это часть российской стратегии, нацеленной на дискредитацию немецких властей. В свою очередь русские немцы и российский МИД не удовлетворены подобной трактовкой и требуют подробного разбирательства с соблюдением всех норм и правил цивилизованного мира.

crimea-news.today Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

Девочка просто боялась идти домой

Тринадцатилетняя Лиза из семьи русских немцев была объявлена пропавшей без вести 11 января. На следующий день она была найдена на улице. Члены семьи сообщили российскому телевидению, что ребенок был похищен тремя мигрантами и подвергся неоднократным изнасилованиям. По заявлениям же берлинской полиции, не было ни похищения, ни изнасилования, сообщает интернет-портал Status quo news.

«Когда дочь вернулась домой, на ее теле были большие гематомы … Мы знаем лишь, что ребенок 30 часов был в руках тех, кто подверг ее насилию», — приводит газета Berliner Zeitung(BZ) слова адвоката Романа Иглера, представляющего интересы семьи девочки.

Волнения и истерия по поводу пропавшей без вести и предположительно изнасилованной девочки были настолько велики, что не только взбудоражили немцев из России, но и примешали политику. Хотя на самом деле у нее всего лишь были проблемы в школе, и она попросту боялась идти домой, пишет BZ.

Во всяком случае, так утверждает германская прокуратура. По ее версии, пропавшая девочка провела 30 часов между 11 и 12 января у своего девятнадцатилетнего знакомого и его матери. В их квартире были обнаружены ее вещи. В то же время следствия не обнаружило свидетельств сексуального контакта между ним, передает со ссылкой на немецкую прокуратуру информационное агентство Deutsche Presse-Agentur.

Инцидент с Лизой — российская пропаганда

Предположительное похищение и изнасилование Лизы несколькими беженцами даже послужило предлогом для министра иностранных дел России Сергея Лаврова публично обвинить немецкую сторону в сокрытии фактов, пишет газета Die Tageszeitung(TAZ).

По мнению издания, российские СМИ, освещавшие инцидент, умышленно преследовали цель шокировать свою аудиторию историей из Германии, чтобы вызвать общественный резонанс. Ради этого они не брезговали даже подкупом мнимых свидетелей.

Сообщения российских СМИ, прежде всего сюжет «Первого канала», о том берлинская полиция якобы покрывает сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, вызвали взрыв негодования в социальных сетях. Сотни так называемых русских немцев вышли на улицы, чтобы устроить демонстрации с требованиями большей безопасности, сообщает немецкий телеканал ZDF.

Россия упрекает ФРГ в замалчивании

Как передает телеканал, к обвинениям в адрес немецких властей присоединился Сергей Лавров, который в резкой форме призвал к расследованию инцидента. При этом кремлевский дипломат, как десятки тысяч интернет — пользователей, явно проигнорировал неоднократные заявления берлинской полиции о том, что доказательств изнасилования найдено не было. Это создало конфликтную ситуацию между Москвой и Берлином. Особенно после того, как Лавров обвинил Германию в отсутствии прозрачности в расследовании.

Лавров обвинил немецкие власти в том, что они плохо информируют общественность о ходе расследования, информирует еженедельник Junge Freiheit (JF).

Более того, Лавров потребовал у своего германского коллеги — руководителя МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера своевременно информировать Москву о ходе расследования «по всем правилам цивилизованного мира», пишет газет Die Welt.

Лаврова обвиняет в пропаганде

Заявления Лаврова вызвали резкую отповедь министра иностранных дел Штайнмайера, который предостерег главу российской дипломатии от попыток вмешательства во внутренние дела Федеративной республики Германия. В свою очередь Лавров заявил, что речь не идет о вмешательстве во внутренние дела Германии, а лишь о вопросах соблюдения прав человека. Но западные эксперты считают высказывания Лаврова исключительно пропагандой, сообщает газета Berliner Morgenpost(BM).

По словам Die Welt, Москва активно использует сообщения о предполагаемом изнасиловании в целях политической пропаганды. Таким манером Россия уже неоднократно оправдывала свои военные интервенции. Разумеется, что никто не ожидает вторжения российских войск в Германию. Но в Берлине всерьез обеспокоены, насколько интенсивно ведется в последнее время в их стране пропаганда российских[ медиа, нацеленная на подрыв доверия к немецким властям.

Поэтому неудивительно, что НАТО в настоящее время пристально изучает возможности российской пропагандистской машины и даже не исключает вероятности создания внутри альянса специального подразделения для противодействия ей, говорится в одном из внутренних документов организации, передает информационное агентство Reuters.

Русские медиа ведут войну против Запада

В европейских правительственных и дипломатических кругах полагают, что Путин специально раздувает инцидент с русской девочкой, чтобы дискредитировать правительство ФРГ в отместку за его позицию в украинском конфликте и санкции, а также с целью усилить свое влияние на русскоязычных граждан Германии, сообщает Die Welt.

Российская пропаганда является элементом стратегии гибридной войны, которую Россия ведет с целью дестабилизировать Запад, и неотъемлемой частью внешней и внутренней политики Кремля, передает журнал Spiegel.

Русские заодно с неонацистами

В противостоянии немецкому государству российские медиа и манипулируемые ими русскоязычные граждане Германии оказываются на одной стороне с полубезумными сторонниками теорий заговора и немецкими неонацистами, отмечает газета Der Tagesspiegel.

C помощью интернета и телевидения Кремль манипулирует общественным сознанием в Германии и создает сети с участием праворадикальных сил, таких как NPD и AFD, пишет Spiegel.

Германские СМИ подменяют проблему

Вместе с тем германские газеты и журналы, придерживающиеся проправительственных позиций, сами получают упреки в попытках манипулировать общественным мнением. Они умышленно смещают акцент с самой проблемы на юридические нюансы, вроде являлось ли в действительности происшествие «полноценным изнасилованием» с тяжелыми последствиями для здоровья и имел ли в действительности место сексуальный контакт. Эта казуистика призвана изменить фокус, чтобы скрыть проблему. В данном случае журнал стоит на стороне Лизы, ее семьи, всех обеспокоенных граждан и наших российских друзей против лживой официальной прессы, пишет COMPACT-Magazin