Главной темой международных новостей всех СМИ Канады без исключения стал сенсационный прорыв в отношениях между Москвой и Оттавой. Пусть пока и на уровне заявлений, но по сравнению с тем, что происходило несколько даже не месяцев, а недель назад, это уже прорыв, единодушно считают канадские СМИ.

goroskop-na.ru Флаг Канады

«Все говорят с русскими, кроме Канады!»

Сайт государственной телерадиокомпании Канады, CBS, публикует материал, в котором говорится о заочном общении министра иностранных дел России, Сергея Лаврова, и его коллеги из Канады, Стефан Дион (Stéphane Dion). Напомним, что первый шаг сделал глава русского МИДа, сказавший о «годах упущенных возможностей» из-за непримиримой позиции Оттавы, и о готовности России развивать отношения. Новое правительство Канады отозвалось. Глава канадского МИДа, Стефан Дион, заявил, что «хотя Канада и останется с Украиной всегда, настало время начать работать и с Россией», с которой, по словам Диона, у Оттавы есть много общих интересов.

«Канада говорила с Россией даже в жесткие времена «холодной войны». И вот, сейчас мы не разговариваем… «благодаря» бывшей политике бывшего правительства», — заявил Дион. И задается вопросом: «Ну и чем это поможет Украине? Или, может, это чем-то поспособствует канадским интересам в Арктике?».

«У нас много противоречий с правительством России, но это, разумеется, не повод прекращать общаться с русскими… Американцы говорят с русскими, европейцы говорят с русскими, японцы говорят с русскими… короче, все, кроме Канады» — добавляет глава МИДа Канады.

«Канада могла бы показать Украине плюсы федерации»

В свою очередь, посол России в Канаде, Александр Дарчиев, в эфире CBC News Network's Power & Politics заявил, что Россия «была воодушевлена итогами октябрьских выборов в Канаде», которые принесли изменения в правительство страны. По мнению посла, «настало время восстановить настоящий диалог между Россией и Канадой».

«Нам нужно вернуться к сотрудничеству… отказавшись от заявлений, которые мы часто слышали до октябрьских выборов» — сказал посол России. Он, по его словам, «никого не критикует», но то, что мы видели в международной политике Канады, было «приоритетом идеологии над прагматизмом, и это контр-продуктивно, причем против интересов Канады же».

Дарчиев полностью согласился с тем, что «несмотря на разногласия, мы должны разговаривать и это послание, которое я принес сюда, как посол… мы нуждаемся в дипломатии… можно быть согласными или не соглашаться, но необходимо не прекращать дискуссию».

По мнению посла России в Канаде, цитируемого CBS, Канада могла бы делать больше на международной арене, используя свой опыт посредника, и делясь им с другими странами. Например, Канада могла бы сделать это сейчас, «посоветовав Украине трансформироваться в федерацию, какой является, например, Канадская Федерация».

«Надо выразить поддержку Украине»

Другое издание, The Star, задается вопросом, станет ли Канада отменять санкции, введенные против России, после того, как произошло ее воссоединение с Крымом. И напоминает читателям, что и Россия ввела в отношении Канады примерно такие же санкции, в результате чего въезд на территорию Российской Федерации запрещен ряду официальных лиц Канады, и невозможны поставки целого ряда наименований продуктов питания.

Также, пишет газета, Стефан Дион совершает в эти выходные (30−31 января) поездку на Украину, чтобы «выразить поддержку этой восточноевропейской стране, которая потеряла Крым в пользу России в 2014 году». При этом ряд обозревателей не исключает возможности того, что министр иностранных дел Канады, помимо поддержки, будет советовать властям Украины принять вариант федерализации страны. О своей поездке Дион объявил после того, как подвергся жесткой критике Консервативной партии (проигравшей выборы в октябре 2015 года, и находившейся у власти — прим. ИА REGNUM ) за его слова о том, что «с Россией нужно разговаривать».

Консерваторы упрекают новое правительство в стремлении «стать слишком дружелюбными» к Путину.

Наконец, напоминает The Star, в Канаде проживает около 1 миллиона 300 тысяч граждан с украинскими корнями, которых политики рассматривают весьма важной диаспорой в контексте голосования.

«Мы поворачиваемся спиной к народу Украины, играя на руку Путину»

О политических столкновениях между консерваторами Канады и новым правительством пишет и News 1130. Издание напоминает, что правительство Харпера, павшее по итогам неудачных для него выборов в октябре 2015 года, резко критиковало Россию за то, что происходит на Украине.

Новый же кабинет министров, сформированный Либеральной партией, «намерен развернуть движение, намеченное консерваторами». Как они это делали, издание пишет, говоря, что «премьер-министр Харпер постоянно уклонялся от переговоров с Путиным, в отличие от многих западных лидеров».

Так, Харпер «ставил на место» Путина до 2014 года, до саммита стран «двадцатки», где ему выпал шанс кратко пожать руку президента России и сказать ему в лицо «убирайтесь из Украины».

На это Путин с улыбкой ответил, что это невозможно, потому что «нас там нет».

Консерваторы, которых Харпер, проигравший выборы с треском, возглавлял многие годы, по-прежнему считают, что Канаде следует оказывать на Россию максимальное давление в том, что касается кризиса на Украине. И что новая политика либералов «поворачивает Канаду спиной к народу Украины», в то же время «играя на руку Путину».

Наконец, ведущие политики консерваторов Канады уверены, что «в пору нахождения у власти Консервативной партии, у страны была основанная на реальности политика в отношении русской агрессии в Восточной Европе».

Какой бы не была политическая ориентация СМИ, пишущего и говорящего о новом этапе российско-канадских отношений, все они сходятся в одном. Разговор начат и тон в разговоре меняется. Правительство Джастина Трюдо не прекратит выражать поддержку Украине публично, в то же время, изменив свои отношения с Россией ради собственных интересов. Среди которых такая важная в последнее время для Оттавы тема, как Арктика. Грядущее потепление климата обещает увеличение срока навигации, а это, в свою очередь, открывает головокружительные перспективы для экономики обеих стран.