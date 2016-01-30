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Циничная велеречивость и словоблудие вкупе с ценностно-понятийной эквилибристикой, кадровой неразборчивостью и удачным (ко всеобщему удивлению!) развитием личного бизнеса П. Порошенко на фоне социально-экономической, государственно-политической катастрофы в стране и затянувшейся сверх всякого предела гражданской войны вплотную приблизили его к точке политического невозврата. То, что вчера казалось невозможным по определению, сегодня стало реальностью: из сердца украинского Пьемонта прозвучал призыв гнать «шоколадного короля» взашей. Пускай на сей раз антипрезидентский клич исходил от небольшой горстки «активистов», пусть краску лили очень осторожно, даже можно сказать, бережно, забрызгав ею не столько саму витрину магазина, сколько тротуар под ней. Значимость этого факта выходит далеко за рамки и улицы Валовой, на которой произошел инцидент, и Львова, в центре которого эта улица находится, и всей Западной Украины. Львовская метка для Порошенко означает, что внутренняя легитимность его президентской власти, основанная на поддержке со стороны граждан и политических сил, практически исчерпана. Легитимность внешняя, определяющая внутреннюю, остается в силе, ее пока вполне хватает для того, чтобы сохранять видимость устойчивости президентского кресла, и чтобы все оставалось там, где есть, но долго ли такая ситуация продлится, неведомо.

Пускаясь в бега из охваченного «майданными» страстями Киева, В. Янукович в феврале 2014 года мог быть, по крайней мере, уверен, что его примут и в Донецке, и в Харькове, и в Одессе, и в Крыму. Пошлют ли словесно, или отправят «ручно» после этого, куда подальше, это — другой вопрос. Но примут и яйцами не забросают. География возможных пунктов политического транзита в варианте «а-ля Янукович» для П. Порошенко сузилась до крайнего предела. 29 января из списка был вычеркнут Львов. С этого момента оплачивать лояльность львовской политической элиты главе государства придется по еще более высокому тарифу, чем сейчас.

Столица Западной Украины показала, что президентские ужимки и прыжки многим в ней давно перестали казаться адекватными. Что в восприятии главы государства в Галичине критический элемент перерос в жирный знак «минус». «Долой шоколадного предателя!», — что уж говорить после такого «приветствия», адресованного, к счастью для него пока только заочно, главе государства? Гнев праведный наиболее радикально настроенных патриотов все более четко и последовательно канализируется персонально против президента. Вряд ли для него такое развитие событий можно считать желательным и, уж тем более, приемлемым. Особенно в преддверии решительных действий с его стороны по выполнению «Минских соглашений», отставке А. Яценюка, минимизации последствий обвального ухудшения положения дел в социальной сфере.

Инцидент во Львове далеко не первый с магазинами «Roshen» в Украине. Подобные вещи уже происходили в разное время в разных городах, включая Киев. Там в свое время под один из порошенковских магазинов подложили боевую гранату. 12 января 2015 года, после того, как накануне произошла очередная, четвертая за короткий срок, попытка нанесения ущерба президентскому имуществу, на официальном сайте компании в разделе «Новости корпорации» был размещен текст под более чем красноречивым заголовком: «На фирменные магазины ROSHEN проводятся спланированные и хорошо организованные нападения».

Сегодня даже такой реакции со стороны П. Порошенко ожидать вряд ли приходится. «Рошеновский» сайт не обновляется с октября прошлого года. Сам же президент и по совместительству счастливый владелец фабрики и сети фирменных магазинов «Roshen» от комментариев по поводу львовской красной метки уклонился, вроде, его это не касается. Вместо этого он порадовал соотечественников сообщением о том, что страна впервые в своей истории прошла зимний период без российского газа, а также очередным обещанием безвизового режима с Европой. На сей раз — уже к середине лета. Как говорится, «обіцянки — цяцянки». Запасайтесь краской, панове львовяне! Она вам может понадобиться уже в самом ближайшем времени.

Недовольство жителей Львова государственной властью и деятельностью президента, конечно, иного рода, чем недовольство киевлян, харьковчан или одесситов. Оно не столько национального, сколько социального свойства. Жить стало заметно хуже, и становится еще хуже буквально с каждым новым днем и с каждой новой квитанцией об оплате коммунальных тарифов. Вот, и недовольство усиливается, а недовольных появляется все больше и больше. Казенные сказки о «единой украинской нации» — это хорошо, это можно выгодно продать. Только, если один украинец грабит других украинцев, то их понимание жизни начинает отличаться от его понимания. Их руки тянутся к чему-то такому, чем можно пометить главного сказочника или кого-нибудь из его приспешников.

Примечательная деталь: первый (да, да — всего лишь первый!) во Львове фирменный магазин «Roshen», открытый совсем недавно — в октябре 2015-го, занимает помещение, в котором прежде размещалось отделение «Сбербанка России». Президентский бизнес занимает ниши, освобождаемые бизнесом русским. Кому, как говорится, война, а кому — мать родна!

Информация о происшествии во Львове появилась на львовском городском сайте «032.ua». Подавляющее большинство других отечественных СМИ, как электронных, так и печатных, по этому поводу, как воды в рот набрало, предпочтя новость «не заметить». Украинский Пьемонт традиционно фигурировал на первых местах в отчетах о праздновании в стране Дня памяти героев боя под Крутами, отмечаемого как раз 29 января. В этом же году он напрочь из таких отчетов выпал. Вопрос о мотивах такого поворота звучит риторически. Если бы СМИ заметили львовский случай, пришлось бы его комментировать, каким-то образом объяснять. Можно было бы, например, в свойственном для «свободы слова» по-украински духе лжи и дезинформации сказать, что, раз краска, вылитая на витрину львовского магазина, была красного цвета, то, значит, это — дело рук «левых». Поэтому-де надо уже запрещенную в Украине Компартию запретить еще сильнее. Да, вот незадача: во Львове теперь «левых» днем с огнем не сыщешь. А дело идет к тому, что они с их борьбой за социальные права очень бы львовянам пригодились. Вернее, не идет, а уже пришло.

Впрочем, как и следовало ожидать, в редакциях провластных СМИ в данном случае комментировать и объяснять случившееся на свой страх и риск не рискнули. То ли получили соответствующее указание с Банковой, то ли сами проявили недюжинную смекалку, но — промолчали. Заменив в информационном потоке плохую новость из Львова хорошей из Днепропетровска: там снесли очередной памятник из советского прошлого — на сей раз Г.Петровскому. Крушить и разрушать, разрушать и крушить. Ничего больше «майданная» власть делать неспособна, не в состоянии.

…Заявлений о нарушении общественного порядка 29 января на улице Валовой в полицию Львова не поступало.