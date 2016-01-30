



На прошлой неделе австрийская печать с привычной дотошностью просвечивала российскую и постсоветскую проблематику. Газеты Альпийской республики поставили под сомнение рост нефтяных цен, удивились переменчивости позиций германских «друзей России» и отметили специфику русско-турецкой металлургической войны.

Напрасные слова, виньетка ложной сути

Газета Wirtschaftsblatt отмечает, что несмотря на низкие нефтяные цены, экспертное сообщество не прогнозирует существенного сокращения добычи. Заявления российского министра энергетики Александра Новака о предложенном Саудовской Аравией координированном сокращении добычи вплоть до пяти процентов лишь породило «напрасную надежду» на рынках, считает Майкл Д. Коэн из Barclays. «Слухи о сокращении добычи стран ОПЕК по всей видимости лишь попытка изменить настроение на рынке», — добавляет эксперт. По мнению австрийского экономического издания, рост нефтяных котировок в четверг и пятницу был обусловлен именно такими слухами. В то же время, Саудовская Аравия отчетливо дала понять, что не будет сокращать добычу без согласования с Ираком, Ираном и Россией. Эксперт французского банка Société Générale Михаэль Виттнер считает соглашение такого рода неправдоподобным, ссылаясь на заинтересованность Ирана в наращивании собственных объемов нефтедобычи. Но даже в том случае, если Россия и ОПЕК достигнут заявленных Новаком договоренностей, это все равно не повлечет за собой каких-либо серьезных последствий, резюмирует Виттнер.

Болгария не заграница

Газета Salzburger Nachrichten извещает, что австрийское правосудие готово экстрадировать в Болгарию 45-летнего Аслана Гагиева, в преступном мире более известного по прозвищу Джако. Во время оглашения приговора судья Кристоф Бауэр выразил уверенность, что Гагиев «не окажется в болгарской пыточной камере». В недавнем прошлом 15 болгарских преступников были переданы Австрией на родину, при этом отсутствуют сведения, что они там подвергались бесчеловечным условиям заключения. Таким образом, суд отклонил протест адвокатов Гагиева, ссылавшихся на отчет комитета Совета Европы против пыток за 2012 год, согласно которому условия заключения в болгарских тюрьмах не соответствуют конвенции о правах человека. Ранее по аналогичной причине был отклонен запрос российских властей об экстрадиции Гагиева, который у себя на родине обвиняется в особо тяжких преступлениях, в том числе в серии убийств. Болгарская же юстиция обвиняет его в проживании по поддельным документам на ее территории. Впрочем, сообщает издание из Зальцбурга, адвокаты Гагиева обжаловали приговор, и вопросом экстрадиции в Болгарию займется вышестоящая судебная инстанция.

А их умом Россию не понять

Вышедшая в 2015 году книга «Российский рефлекс. Взгляды на кризис отношений» Карла Шлёгеля и Ирины Щербаковой привлекла внимание газеты Die Presse. Журналисты из Вены с удивлением для себя отмечают, что немецкий историк, долгие годы выступавший в качестве «мостостроителя» между Россией и Германией, резко изменил свою тональность: «В наших занятиях с Россией мы должны начинать с чистого листа». При этом критика Шлёгеля адресована и немцам, симпатизирующим политике современного российского руководства. Профессора возмущают и разговоры о преступлениях немцев против «русских» во Второй мировой войне: «При этом забывают, что преступления совершались против народов Советского Союза, то есть не только против русских, но и против украинцев, белорусов, и прежде всего против советских евреев… СССР не состоял из одной России». Недовольство Шлёгеля, подмечает Die Presse, вызывают и многочисленные ток-шоу о России на германском телевидении, которые «не имеют совершенно ничего общего с Россией, а представляют собой сведение счетов с США» по принципу: «Путин тот человек, который ставит американцев на место». По мнению профессора, «дискурс о Путине» является не чем иным, как производным от глубоко укоренившегося в ФРГ антиамериканизма. Соавтор книги, Ирина Щербакова из «Мемориала», вменяет в вину российским властям инструментальный подход к истории: «Вновь и вновь указывают на победу в Великой Отечественной войне, умалчивая об ужасах войны, злоупотребляют терминами фашизм и антифашизм в споре с Украиной».

Металлургические страсти Анкары

Российско-турецкий конфликт находится под угрозой разрастания, отмечает газета Der Standard. На днях стало известно, что Анкара готовит ответные санкции в области металлургии. Основанием для этого являются недавно опубликованные результаты расследования турецкого министерства экономики, согласно которому компании из Китая, Японии, России и Словакии были обвинены в демпинге. Таким образом, обвиненными в демпинге оказались концерны ММК Виктора Рашникова, НЛМК Владимира Лисина и «Северсталь» Алексея Мордашова, поставившие в 2015 году горячекатаную сталь в Турцию на сумму около 400 млн долларов, что составляет около 19% от общего турецкого импорта. Теперь этим компаниям грозит пошлина в размере до 13,66%. По мнению журналистов венского издания, происходящее носит скорее политическую подоплеку, ведь в опубликованных летом предварительных итогах расследования деятельность российских компаний не вызывала у турок вопросов. При этом Анкара не предъявляет обвинение в демпинге украинским металлургам, устанавливающим еще более низкие цены на свою продукцию.

Тоска по России

«Мы остаемся верны российскому рынку, он является для нас ключевым», — с таким заявлением на конференции Euromoney выступил председатель правления Raiffeisen Bank International Карл Севельда. На той же неделе, как пишет Wirtschaftsblatt, глава австрийского нефтегазового гиганта OMV Райнер Зееле в рамках Европейской газовой конференции назвал позицию ЕС в отношении России парадоксальной. Зееле хочет строить с Россией вторую ветку «Северного потока», но австрийцам мешает политика Брюсселя. Венское издание подчеркивает, что санкции не изменили дружественного отношения австрийских предпринимателей к России. Но если крупные концерны еще могут себе позволить такую верность, то для малого и среднего бизнеса российские контракты превратились в чемодан без ручки. По данным федеральной палаты экономики Австрии, из 550 предприятий, имеющих представительства в России, 30 уже закрыли свои филиалы. Несмотря на то, что правительство уже выплатило 2,75 млн евро в качестве компенсации за понесенные убытки, малому и среднему бизнесу остается лишь подражать стратегии крупных концернов по пережиданию кризисного периода в отношениях Москвы и ЕС.