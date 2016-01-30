Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский выступил в пятницу, 29 января, в Сейме с докладом об основах внешней политики. Отдельную часть своего выступления министр посвятил России. Причем, в его экспозе Польша выступала в двойственной ипостаси — как национальное государство, и речь шла о двухсторонних российско-польских отношениях, а также как член ЕС и НАТО, и здесь претензии уже выдвигались с позиции члена международных альянсов.

Торговли не будет

Как национальное государство Польша считает, что в ее интересах прагматичные и деловые отношения с Россией. «Это непростая задача, учитывая различие подходов к международным отношениям, которые наши соседи воспринимают не как сферу сотрудничества, но как сферу геополитического соперничества, в которой правомочным является применение силы, — подчеркнул Ващиковский. — Однако мы, как и наши западные партнеры, считаем, что даже в этих условиях поддержание открытых каналов связи с Москвой в наших интересах. Проявлением такого подхода являются, среди прочего, консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, которые состоялись неделю назад. Однако сотрудничество с Россией не должно быть построено на основе односторонних уступок, а должно быть в духе конструктивного диалога и уважения двусторонних договоров и международного права… Взаимное доверие, так необходимое в отношениях между государствами, строится через конкретные жесты. С польской точки зрения, такими жестами могут быть: надежное сотрудничество в объяснении причин смоленской катастрофы, возвращение обломков президентского самолета и раскрытие архивов, касающихся преступлений, совершенных Сталиным против польских офицеров». Но при этом Варшава как член ЕС и НАТО мотивирует созыв Совета Россия-НАТО условием включения в повестку вопроса Крыма и «войны» на востоке Украины. Причем, «в интересах Польши — поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины».

Подобная двусмысленность создает неоднозначное представление о польской внешней политике в отношении России. С одной стороны, краткий и своеобразный список «жестов», которых Варшава ожидает от Москвы, просто удивителен — ведь, по большому счету, решения такого рода при желании принимаются за несколько часов. И это все? Больше ничего? На фоне мучительных и трудных переговоров хотя бы по части допуска польских перевозчиков на российский рынок грузоперевозок дело выглядит так, как будто кабинет министров Польши отказывается от выставления серьезной повестки проблемных вопросов. И в таком случае трудно не согласиться с известным польским политическим обозревателем Анджеем Станкевичем, который в докладе министра не нашел «ни одной идеи об отношениях с Москвой», замечая, что «условия, которые Ващиковский ставит Путину, не новые — их озвучивали уже и его предшественники… Это значит, что никакого прорыва не будет». Помимо того, глава МИД Польши не может не понимать, что представления о Крыме как части Украины прямо нарушает территориальную целостность России, что категорически неприемлемо как для российского народа, так и Кремля. И никаких отступлений в этом вопросе нет и никогда не будет.

Но, с другой стороны, в выступлении Ващиковского можно увидеть и другие намеки. Смоленская катастрофа, возвращение обломков президентского самолета и «сталинские преступления» — это фирменная фишка ныне правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), но для внутренней аудитории. Эта тематика доминировала в годы, когда PiS находилась в оппозиции и присутствовала в недавней предвыборной кампании по выборам в Сейм, правда, складывалось впечатление, что партийные политтехнологи и лидеры старались увести ее на второй план. Поэтому нельзя исключать того, что, озвучивая эти «старые требования», министр работал, скорее, на отечественных избирателей, нежели посылал сигнал в Москву, а реальную повестку польско-российских отношений Варшава пока не хотела бы раскрывать, поскольку в условиях агрессивной информационной среды «Право и Справедливость» рискует получить от оппонентов обвинения в неискренности и «сдаче национальных интересов». Современная дипломатия знает такое поведение, когда общества двух стран накачивают взаимной неприязнью друг к другу, в то время как на высшем уровне идут вполне конструктивные переговоры и налаживается деловое сотрудничество.

Говоря о двустороннем диалоге по линии Польша-Россия, помимо упомянутого министром иностранных дел совещания на уровне заместителей глав МИД обеих стран, можно еще назвать состоявшийся в середине этой недели визит в Польшу российского министра культуры Владимира Мединского и запланированную на февраль встречу посла России в Польше Сергея Андреева с самим Ващиковским. Мы начали разговаривать о своих проблемах. Это уже хоть что-то.