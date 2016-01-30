«В России говорят, что работа Рамзана Кадырова, доверенного лица Владимира Путина в Чечне, состоит не в том, чтобы управлять этим кавказским регионом, а в том, чтобы к чеченцам не вернулось желание убивать русских, — безапелляционно заявляет El Mundo. — В обмен на эту услугу Рамзану разрешено иметь свою собственную вооруженную бригаду в Москве, именуемую kadirovtsy. Давно уже никто из чужих, немосковских, не мог себе позволить сформировать нечто подобное под боком у Кремля.

crimeavector.com.ua Рамзан Кадыров

Кадыров настроен против Запада сильнее и яростнее, чем его патрон. Кадыровские боевики готовы по первой команде свернуть в бараний рог тех, кто выступает против президента, А если до кого намеки и предупреждения не доходят, то в действие вступают чеченские «стрелки из тени». Расследовать что-либо, совершенное кадыровцами, невозможно: следы теряются на подходе к этому вооруженному формированию. Так было, например, с делом Бориса Немцова. Так было с убийством правозащитницы Натальи Эстемировой в 2009 году, журналистки Анны Политковской в 2006. Кадыров позволяет себе то, что не может позволить никто больше. Михаил Ходорковский, бизнесмен, бросивший вызов Путину и проведший после этого десять лет в тюрьме, считает, что Кадырову поручено напугать население и отбить у него желание выходить с протестами на улицу. Путин отпустил с цепи свое любимое чудовище, которое должно выручить своего хозяина в трудный год экономического кризиса».

Если верить испанским газетам, президент России для достижения успехов вновь прибегает к «своей любимой тактике сочетания кнута и пряника». Напугав оппозицию (а через нее мимоходом и Запад) фигурой Кадырова, подаваемого многими европейскими СМИ в образе российской версии Джеймса Бонда, суперагента с негласной лицензией на убийство, Путин теперь «готовит пряник совместно с ОПЕК».

«Похоже, что период низких цен на топливо будет длиться дольше, чем кто-то рассчитывал, и причинит значительно больше вреда, чем предполагалось, — пишет El Economista. — Даже те нефтедобывающие страны, которые в упор не хотели замечать проблем, вынуждены, наконец, согласиться, что проблема не рассосется сама по себе. Саудовская Аравия, Иран и Россия просто обречены на то, чтобы договориться о мерах, которые позволят установить более высокие цены на углеводороды. Известно уже, что и Ирак готов сократить добычу ради того, чтобы повысилась цена. Есть информация, что страны ОПЕК с одной стороны и Россия с другой делают шаги навстречу друг другу в этом вопросе. А если так, то в ближайшем будущем, возможно, родится новый альянс, который поставит под свой контроль 50% мировой добычи нефти. Страны, противостоящие друг другу в сирийском военном конфликте, имеют реальный шанс договориться на мирной нефтяной площадке. В новом картеле будут участвовать пять ведущих мировых производителей нефти: Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Иран и Ирак. Нет сомнения, что США, Канада, Бразилия и Мексика останутся вне его пределов. Если вспомнить обычную, то есть олигополистическую, манеру поведения ОПЕК, можно допустить, что Россия для этой группы будет как родная. Настолько, что даже может вступить с ней в фиктивный, незарегистрированный на бумаге, но существующий на деле союз. Чтобы обеспечить «справедливую», мнению олигархов, цену на нефть».

Испания, добывающая за год нефти из собственных недр ровно столько, сколько входит в один крупный танкер, переживает, что цена на черное золото вновь пойдет вверх. Министр экономики страны Луис де Гиндос только-только успел насчитать, какую экономию бюджету принесет дешевая бочка (17 млрд € в год), как опять начинается…

«И кажется, начинается серьезно, — отмечает El País в статье «Россия анонсировала план стимулирования экономики десятью миллиардами евро».

«Россия, сильно пострадавшая от падения нефтяных цен и введенных Западом санкций, объявила о запуске в действие плана оживления и стабилизации экономики. По мнению министра Улюкаева, для этого будет достаточно 750 миллиардов рублей, что приблизительно равно 10 млрд €. Правительство Владимира Путина (так в оригинале — прим. ИА REGNUM ) рассчитывало бюджет, исходя из цены барреля в 50 долларов и понятно, что сегодняшние реалии далеки от расчетных показателей. План стабилизации пока не известен в деталях, но уже сегодня ясно, что в условиях действия санкций русские не смогут прибегнуть к заимствованию средств на Западе, а должны будут всего добиваться за счет своих внутренних резервов. И надо сказать, они все еще у России есть и в достаточном объеме.

Владимиру Путину не понравилась идея сокращения на 10% расходной части бюджета и он настоял на поиске других мер. В результате рубль начал расти и нефтяные цены тоже. Пока Медведев изучает вместе с некоторыми своими аналитиками документ «Экономика роста и развития», содержание которого нам неведомо, Путин уже принял решение. Он выразил поддержку идеям экс-министра экономики, а ныне своего советника по экономическим вопросам Сергея Глазьева, предлагающего снизить ключевую ставку ЦБ, ввести строжайший контроль за операциями с валютой и прибегнуть к существенных размеров денежной эмиссии, чтобы придать импульс производству».

Разобравшись со сложной экономической темой, El País под финиш недели позволила себе расслабиться, посудачив на тему нового замужества экс-супруги российского президента.

«Русские любят поговорить о сплетнях и слухах, касающихся возможных любовных приключений их лидера, но Людмилу Путину в этом плане они раньше никогда не обсуждали. Не было повода. Теперь же он появился, и Людмила попала в фокус внимания. Некоторые российские СМИ утверждают, что бывшая первая леди России вновь вышла замуж. Якобы за директора Центра развития межличностных коммуникаций Артура Очеретного, который ее моложе на 20 лет.

Сюжет с вопросом «Снова замужем?» о Людмиле Путиной успели посмотреть по каналу НТВ жители Дальнего Востока. После этого он был исключен из программы «Итоги дня» и на другие регионы уже не демонстрировался. Убрали его и с официальной веб-странцы телеканала.

По правде говоря, утверждение, что бывшая супруга президента России заключила новый брак, довольно сомнительно. Основание для кривотолков создал русский еженедельник «Собеседник», опубликовавший заметку «Людмила теперь не Путина», где говорилось о том, что квартиру, ранее принадлежавшую экс-первой леди занимает теперь Людмила Александровна Очеретная. Имя-отчество полностью совпали и, по-видимому, в редакции решили сыграть на этом, чтобы привлечь внимание к своему изданию. Но может быть, в шутке есть доля правды, как говорят русские. Разводясь с женой в 2013 году президент, при ответе на вопрос о личной жизни, сказал: «Сначала я позабочусь о том, чтобы выдать замуж мою бывшую, а уж потом и о себе можно будет подумать. После заметки в «Собеседнике» теперь все гадают, кто же избранница Владимира Путина».