Григорий Явлинский снова заявил, что России «нужно отказаться от Крыма». Ничего неожиданного в словах политика нет, такого мнения он придерживался и раньше. И все же, многие в недоумении. Неужели такая позиция может принести хоть какую-то политическую выгоду в предвыборный год? Или все-таки может?

Черное море. Севастополь

Конечно, было бы странно, если бы Григорий Алексеевич, изначально осуждавший присоединение к России нового региона, вдруг разместил на своем знамени лозунг «Крым наш». Вот и теперь уже бывший лидер «Яблока» Сергей Митрохин также называл события 2014 года на полуострове «аннексией» и неоднократно предлагал провести там новый референдум, «по украинским законам». Новый председатель партии Эмилия Слабунова пока не акцентировала внимание на этой теме. Но и она в недавнем интервью радиостанции «Говорит Москва» подтвердила, что считает крымский референдум противозаконным, «если он международно не признан».

Но все же, считается, что партии перед выборами лучше не отталкивать от себя возможных сторонников. Между тем, по данным «Левада-центра» от 2−5 октября 2015 года, к идее возвращения Крыма Украине скорее или резко отрицательно относится 83% опрошенных.

Не будем забывать, однако, что работа на широкую аудиторию эффективна для политиков с большими ресурсами (как материальными, так и информационными). Возьмем те же выборы мэра Москвы в 2013 году. В начале кампании на сайте «Эха Москвы» проходил опрос об отношении к кандидатам. Интересно, что на 18 июля 2013 года там лидировал Сергей Митрохин с результатом около 35,7%, а Алексей Навальный с 22,6% поддержки шел лишь вторым. Понятно, что к результатам интернет-опросов надо относиться очень осторожно. Но настроения в среде либеральной оппозиции это голосование вполне могло отражать. На старте предвыборной гонки позиции Митрохина, возможно, были лучше, чем у Навального. В итоге же — внимание прессы к известному блогеру сделало его звездой тех выборов, а тогдашний лидер «Яблока» вынужден был довольствоваться весьма скромным результатом.

Сейчас у «Яблока» ресурсов немного, поэтому его основатель и обратился к нишевой аудитории. В данном случае — ниша ограничена, но не так уж и мала. По данным уже упомянутого исследования «Левада-центра», 8% опрошенных россиян «целиком положительно» относятся к идее возвращения Крыма Украине, а 7% — «скорее положительно». В общем, это близко к данным более раннего исследования ВЦИОМ (за март 2015 года), согласно которому 14% опрошенных видят в присоединении полуострова к России те или иные негативные стороны. Конкуренция же в этой нише невелика. По сути, из партий, имеющих шансы поучаствовать в думских выборах, открытый «крымоскептицизм», кроме «Яблока», демонстрирует только РПР-Парнас.

Авторитет у жестких критиков властей может принести и другие плоды. Некоторые не исключают, что осенью 2016 года в столице могут пройти массовые акции протеста. Вспомним протестную волну после прошлых парламентских выборов. Тогда среди митингующих на проспекте Сахарова 24 декабря 2011 года именно Явлинский (по данным «Левада-центра») был самым популярным среди кандидатов, заявивших об участии в президентской гонке. Он пользовался поддержкой 29% опрошенных. Среди участников новых акций протеста, прежде всего, окажутся те, для кого «Крым не наш». Того, кто популярен среди них, и власти будут воспринимать, как партнера для переговоров. По крайней мере, теоретически.

Выходит, позиция Явлинского по Крыму все-таки может расширить политические возможности его соратников? Как сказать. Популярность среди митингующих на Болотной и Сахарова несколько лет назад не принесла Явлинскому практически ничего. Кандидатом в президенты он зарегистрирован не был. Соответственно, интерес к нему со стороны митингующих не конвертировался в голоса на выборах. Очки на собственно митингах также заработали именно те, кто был связан с их организацией.

Вероятность, что в 2016 году серьезно возрастет доля критикующих присоединение Крыма, не очень велика. По данным «Левада-центра», который не отличается симпатиями к властям, за год с сентября 2014 по сентябрь 2015 года доля склоняющихся к возвращению полуострова Украине среди опрошенных россиян выросла… всего на 1%. А ведь это был уже период экономического кризиса. В ближайшие месяцы, скорее всего, ведущие оппозиционные СМИ и блогеры в критике властей будут делать упор не на «крымский фактор», а на обвинения властей в коррупции и сращивании с олигархией («дети Чайки», «влияние Ротенбергов»). Тогда именно на этом будет сосредоточено внимание оппозиционных либеральных избирателей. Верный «Яблоку» электорат, конечно, никуда от него не денется. Однако достичь серьезного прироста голосов именно за счет крымской темы этой партии вряд ли удастся.

Понятно, что не все в политике определяется предвыборными расчетами. Но с практической точки зрения упор на «отказ от Крыма» не сулит «Яблоку» и ее основателю особых дивидендов. Стратегических проблем этой партии «крымоскептицизм» не решает.