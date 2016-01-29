Едва выйдя из-за праздничного новогоднего стола и даже толком не успев обсудить, у кого какое было меню в только что состоявшейся «старой ночи» (nochevieja, как называют в Испании ночь, в ходе которой меняется порядковый номер года), испанцы уже сели за прогнозирование карты блюд под следующую новогоднюю кампанаду (бой часов). Несмотря на то, что до нее еще триста шестьдесят с небольшим дней, вполне осязаемые контуры испанского новогоднего стола вырисовываются уже сейчас. Любопытные. И при этом меньше радующие тех, кто привык питаться продуктами «как есть» и больше — тех, кто стремится питаться «как надо».

society.lb.ua Маркировка «Без ГМО»

Как истинные поклонники всего того, что придумывается в государстве, расположенном через Атлантический океан от Пиренейского полуострова, испанцы стремятся привить у себя технологии генетической модификации продуктов, активно внедряемые в США.

Мнения относительно ГМО, естественно, разделяются. Противники измененных овощей и фруктов называют их «франкенштейнами», сторонники же уверены в том, что трансгенетика — наука, которая спасет мир от голода, и лишь она одна даст возможность накормить 9 миллиардов человек, которые будут населять Землю к концу XXI века.

Продовольствие, имеющее измененные гены, выращивается уже на половине земной суши, считают испанские ученые, и употребляются в пищу половиной мира. Что бы там ни заявляли выдающиеся пиренейские шеф-повара и кулинары с мировыми именами и увешанные мишленовскими звездами качества, а лучше пусть они подумают о том, как сосуществовать с технологически быстро меняющимся миром, иначе могут не успеть. А кто не успел — тот опоздал, как известно. И вылетел в трубу.

В общем, испанцам уже предложено подумать над тем, каким генетически модифицированным столом проводить 2016 год.

«Зерновые, фрукты, овощи, зелень, обладающие повышенной сопротивляемостью воздействию вредителей, и дополнительно обогащенные питательными веществами. Генетически измененное животное (из числа употребляемых человеком в пищу, разумеется) пока только одно — в США в прошлом месяце официально этот статус был закреплен за ГМО-лососем, — сообщает испанская газета El Mundo. — Молоко, «выращенное на дрожжах», но не отличающееся от коровьего и овечьего, и обогащенное добавками находится в разработке».

В Испании уже предлагается такое разнообразие ГМО-продовольствия, что новогоднее меню-2017 проблемой не представляется. В ближайшее время ожидается появление растительных сливок (вместо молочных), а где сливки — там и сметана, естественно. СМИ уже взахлеб и наперебой рассказывают о чудесных свойствах ГМО-баклажанов, которым удалось приживить бактерию, отпугивающую жучков-вредителей, и ГМО-томатов, содержание железа у которых, благодаря вмешательству ученых с технологиями выращивания секретного грибка, увеличено втрое.

Закуска

Но меню новогоднее, конечно, открывать нужно не этими продуктами. В качестве закусок лучше всего подходят, по мнению испанских кулинаров, маисовые блинчики из ГМО-кукурузы, выращенной на территории пиренейского королевства. Это не только высокотехнологично, прогрессивно, современно, но еще и патриотично. В Испании, кстати говоря, уже более 100 000 (ста тысяч!) гектаров сельхозугодий отведено под такую кукурузу. Семена этого маиса впитали в себя бактерию, поражающую основного вредителя культуры — огнёвку кукурузную (она же — кукурузный мотылёк). Можно ли homo sapiens принимать внутрь то, что мотылькам не по вкусу? Почему нет, если в США это уже едят давно и, не исключено, что с удовольствием? С получением разрешения от испанского Минздрава пока заминка, но когда там поймут, что гораздо выгоднее и доходнее есть свое, чем закупать его у Штатов, с лицензией проблем не будет.

Европа просто слишком долго сомневалась и потому отстает в производстве своего собственного ГМО. Но не беда — за океаном есть надежный друг и советчик. Он от себя оторвет, но своим европейским союзникам продаст. В Штатах, где подобные вещи рядовому потребителю через магазины впихиваются уже на протяжении 20 лет, даже, как пишет El Mundo, приводить на этикетке заветные три буквы (ГМО, разумеется) не требуется. То ли по причине секретности операции, то ли из-за всеобщего равнодушия: вкусно же, что еще надо?

В общем, к маисовым блинчикам вполне гармонично будет добавить ГМО-фасоль (ее уже обогатили бактерией, убивающей возбудителей самой распространенной болезни фасолевых листьев — мозаики, и добавили дозу фоллиевой кислоты). В Бразилии, например, такую фасоль население в пищу употребляет вовсю. Да и растят ее тут же в больших количествах. Превосходящих уже объемы выращиваемой нормальной фасоли.

Разогревающее блюдо

В испанском меню после закусок и аперитивов для плавного перехода к основной части банкета часто применяется так называемое разогревающее блюдо. Суп из акульих плавников был бы идеальным деликатесом, но по причине активной защиты зелеными этих морских животных вполне возможно готовить супчик на основе акульего плавника искусственного происхождения, выращенного при помощи трансгенных дрожжей в рамках революционной программы New Wave Foods. Знатоки утверждают, что разницы на вкус, цвет, текстуру продукта никакой. Выращивание ГМО-плавников позволит предотвратить убийство 100 тысяч акул ежегодно.

Главное блюдо

Номером первым, внеконкурентным, в этом разделе должен быть, естественно, ГМО-лосось. Не зря же его американские ученые выводили в течение 25 лет. Теперь это кто-то должен есть и при этом давать восторженные оценки. Кстати, программа выведения генетичеки модифицированных животных вообще, по свидетельству той же El Mundo, начиналась именно с лосося: в 1989 году американская компания Aquabounty взялась доказать, что кушать мясо измененных человеком животных будет безопасно.

По ходу дела выяснилось, что ГМО-лосось вырастает в два раза быстрее нормального. При прочих характеристиках, неотличимых от традиционной красной рыбы. Ученым удалось, скрещивая атлантического лосося с гигантским тихоокеанским, получить рыбу, производящую гормон роста в течение всего года, а не только летом, как это запланировала природа в натуральном лососе. ГМО-лосось выращивается в Панаме в специальных резервуарах, предотвращающих утечку копий во внешнюю водную среду. Икра для этих питомников «накачивается» нужными ингредиентами в лаборатории в Канаде. ГМО-лосось не способен сам воспроизводить себе подобных — он стерилизован. Именно отсутствие заботы о производстве потомства позволяет ему увеличиваться в весе быстрее нормального (это утверждение справедливо практически для любого животного).

Для тех, кто все-таки предпочитает рыбе мясо, к концу года, скорее всего тоже будут подарки в виде согласований и разрешений. Можно будет выбрать что-то из баранины (вырезка или лопатка) и свинины. Генная инженерия укомплектовала баранину жирами, полезными для сердечно-сосудистой системы, спасибо за это специалистам из китайской BGI Ark Biotechnology. Животное-прототип, получившее имя собственное Пенг Пенг, и созданное в 2012 году, имело ген червя, ответственного за производство полиненасыщенных жирных кислот. Сейчас проводятся эксперименты, конечной целью которых является выведение свиней, невосприимчивых к свиному гриппу. Хамон из таких животных к ближайшему Новому году, конечно, сделать не успеют (процесс вяления по-хорошему не может быть короче, чем 12-месячным), а вот с молочными поросятами вполне могут подсуетиться. Над этим работают специалисты из Института Рослин в Эдинбурге, том самом, где в свое время впервые клонировали овечку (Долли, если кто забыл).

Гарнир основному блюду

Тут лучше золотого риса тут вряд ли что придумаешь. Его уже укрепили генами, ответственными за производство бета-каротина, «отжатыми» у кукурузы и нарцисса. Говорят, что такой рис может решить проблему зрения, именно поэтому его еще в девяностых годах прошлого столетия начали выращивать в некоторых азиатских зонах, где ежегодно рождалось до полумиллиона слепых детей как раз из-за отсутствия бета-каротина в пище. «Зеленым» пока удается блокировать массовое распространение такого риса, однако в Бангладеш и на Филиппинах экспериментальные поля существуют, урожаи с них собираются и используются в неких «гуманитарных акциях», о которых кроме названия ничего больше не известно.

Хлеб

Хлеб предлагается приготовляемый из пшеничной клейковины. Разработанный специалистами из Института устойчивого развития сельского хозяйства в Кордове. Экспериментальное зерно богато глиадином, препятствующим возникновению нарушения пищеварения, называемого целиакией. Кроме того оно содержит двойную, по сравнению с природной, дозу лизина, аминокислоты, которая необходима для функционирования человеческого организма, но которую он не способен самостоятельно вырабатывать. В Испании такой хлеб пока не разрешено использовать в пищу людям, но еще не вечер же — время до Нового года есть.

Напитки

Заполировать все это можно ГМО-вином, не вызывающим наутро головную боль. Напиток не содержит гистамин, присутствие которого делает невозможным употребление вина персонами, страдающими мигренью. Синтез вина тоже не обходится без участия генетически модифицированных дрожжей, о которых неоднократно говорилось выше.

Десерт

На десерт можно будет заказать яблоки: этого типа ГМО-фрукт отличается от нормального тем, что не буреет в месте среза, мякоть такого яблока в течение двух недель после «вскрытия» остается светлой, сочной и хрустящей. Ученые «отключили» у яблока фермент, ответственный за старение и гниение продукта.

Кофе

Ну и в завершение праздничного ГМО-застолья — трансгенный кофе. Без кофеина, разумеется. И с коровьим, но «очеловеченным» молоком. Говорят, ученые уже в шаге от создания растительных дрожжей, которые позволят синтезировать белки молока, аналогичные тем, что имеет этот продукт животного происхождения. Этим стартапом занимаются три индийских молодых ученых, объявивших, что им удастся производить коровье молоко, не прибегая к помощи коровы. Гены животного они «вставляют» в некоторые растения, по мере выращивания которых добавляют растительного происхождения жиры, а также сахар, кальций, калий, другие минералы.

Молоко получится без животных жиров, что очень полезно для сердечников. Обещают впоследствии «очеловечить» искусственное коровье молоко, подогнав его максимально по свойствам к молоку женщин. В лаборатории Китайского сельскохозяйственного института уже вывели десять коров, дающих «очеловеченное» молоко. Остается соединить достижения индийских специалистов с успехами китайских, чтобы женское молоко «росло на деревьях».

Новогодний ГМО-стол получится разнообразным и насыщенным. Без вредных привычек и последствий. Но настолько же далеким от естественности, насколько восковые фигуры из музея мадам Тюссо — от реальных персонажей. Может уж тогда лучше вместо ГМО сразу перейти на пластик?