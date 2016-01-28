Министр обороны Израиля Моше Яалон заявил, что главным спонсором «Исламского государства» является правящий режим в Турции, покупающий у террористов контрабандную нефть. «Как известно, боевики «Исламского государства» держатся на турецких деньгах в течение очень длительного времени. И этому следует положить конец», — отметил Яалон на совместной пресс-конференции с главой греческого военного ведомства Паносом Камменосом, которая состоялась 26 января в рамках его визита в Афины. По словам израильского министра, которого цитирует агентство Reuters, руководству Турции следует определиться, планирует ли оно сотрудничать с другими державами в борьбе с террористами или нет. «Турция позволяла террористам беспрепятственно перемещаться из Европы в Сирию и Ирак [и обратно]», — заключил он. Несмотря на то, что о «коммерческих» интересах президента Реджепа Эрдогана и ИГИЛ неоднократно сообщало Минобороны России, предоставляя доказательства и фотоснимки, заявление Яалона оказалось примечательным. И вот почему.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как и следовало ожидать, Государственный департамент США поддержал в полемике Анкару, а не Тель-Авив. «Мы не согласны с этой оценкой. Мы не видим улик, которые доказывали бы это обвинение», — заявил официальный представитель ведомства Марк Тонер.Тем не менее Израиль достиг поставленной цели. Яалон ясно дал понять, что еврейское государство не пойдет на уступки Турции в палестинском вопросе.

Напомним, что 22 января, за несколько дней до резонансного выступления главы израильского военного ведомства в Афинах, МИД Турции жестко осудил поселенческую политику Тель-Авива на Западном берегу реки Иордан. «Мы решительно осуждаем решение Израиля экспроприировать 150 гектаров сельскохозяйственных угодий вблизи Иерихона (Ариха) на Западном берегу, которые принадлежат палестинцам, но продолжают находиться под еврейской оккупацией», — говорится в официальном заявлении турецкого дипломатического ведомства, которое приводит Hürriyet Daily News.

В Анкаре уточнили, что «подобная поселенческая политика уничтожает почву для сосуществования двух государств, противоречит международному праву и отвергается в принципе». Поэтому Яалон пошел еще дальше, объявив, что штаб-квартира зарубежного отделения боевого крыла ХАМАС располагается не где-нибудь, а в Стамбуле. То есть израильтяне обнажают связи Анкары и Дохи с египетскими «Братьями-мусульманами», региональное влияние которых ослабло после смены режима в Каире летом 2013 г.

Противоречия наглядно показали, что Анкаре и Тель-Авиву так и не удалось урегулировать инцидент 2010 г. с судном «Мави Мармара», которое штурмовал спецназ Армии обороны Израиля при попытке прорвать блокаду Газы. Спустя пять лет еврейское государство выразило готовность выплатить $20 млн семьям 9 турецких граждан, погибших в результате инцидента. В ответ турецкая сторона пообещала (24 января 2016 г.) направить в Израиль нового посла, на должность которого готовился заместитель директора отдела МИД по Ближнему Востоку Кан Диздар. Теперь заработал обходной маневр. После того как бомбардировщик ВКС России был сбит в небе над Сирией и ответных санкций Москвы турецкая сторона тешила себя надеждами на то, что сумеет преодолеть зависимость от российского газа через поставки из Израиля. Предполагалось даже к 2019 г. проложить газопровод из шельфовых месторождений еврейского государства через Восточное Средиземноморье в порт Мерсин, расположенный на юго-западном побережье Турции, откуда республика якобы будет получать до 30 млрд кубометров газа в год.

Однако этот проект по-прежнему буксует — о его реализации говорят с 2009 г., когда впервые стало известно о месторождениях газа на израильской территории. Тогда и началась опосредованная борьба за новые геоэкономические артерии: Анкара приписывала себе роль энергетического хаба, связующего Тель-Авив и Брюссель, а Вашингтон пытался всячески примирить Республику Кипр (РК) с Турецкой Республикой Северного Кипра. Правда, безуспешно. Правительство Реджепа Эрдогана торпедировало урегулирование, напрямую увязывая его со строительством газопровода в Мерсин. Что касается греков-киприотов, то они также не торопятся продвигать урегулирование, поскольку это откроет для Анкары и Тель-Авива дополнительный коридор возможностей. «Мы готовы рассмотреть возможность строительства газопровода из Израиля в Турцию, но только после того, как кипрская проблема будет решена», — отметил министр иностранных дел РК Иоаннис Касулидис.

Еще летом 2014 г. в игру лично вступил вице-президент США Джозеф Байден, сделав громкое заявление, которое приводит журнал National Interest: «Кипр имеет все шансы стать ключевым игроком на газовом рынке Восточного Средиземноморья. Это новый глобальный хаб». Впрочем, Кипр привлекает не только американцев и израильтян, но и британскую корпорацию BG, которая купила 35% доли (оценочная стоимость акций составляет $165 млн) в совместном консорциуме Вашингтона и Тель-Авива. Отныне Лондон будет делить риски и прибыль с американской Noble Energy, израильскими предприятиями Delek Drilling и Avner Oil Exploration, а также с министерством энергетики РК. Речь идет о 12-м блоке месторождения Афродита, где обнаружено 127,4 млрд кубометров газа. Логистика Кипра интересует с недавних пор и Египет, на шельфе которого в августе 2015 г. итальянская ENI обнаружила крупнейшее газовое месторождение региона (Zohr) с запасами в 30 трлн кубических футов (850 млрд кубометров). Вот почему израильтяне торопятся.

Газовое «кольцо» сжимается. Строительство трубы в Старый Свет планируют начать уже в 2017 г., а первые поставки ожидаются к 2020 г. 28 января премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился в Никосии с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и главой кабинета министров Греции Алексисом Ципрасом.Тель-Авив призывает создать трехсторонний комитет по изучению планов строительства трубопровода из Израиля в Кипр и Грецию для последующего экспорта газа в Евросоюз. Конечной точкой проекта указывается Италия: с Кипра подводная труба протянется к Криту и полуострову Пелопоннес на юге материковой Греции. Нетаньяху, Анастасиадис и Ципрас рассматривают вариант создания подводной ветки газопровода, которая объединит энергосети трех стран, чтобы пуститься затем на Апеннинский полуостров. «Сотрудничество в области энергетики предполагает не только поставки газа из шельфовых месторождений Израиля, но и подключение к трубопроводу Кипра и Греции. Это позволит еврейскому государству расширить географию своих поставок», — цитирует Times of Israel заявление Нетаньяху, прозвучавшее на итоговой пресс-конференции.

Турцию списывают со счетов. Тель-Авив предпочитает забыть об Анкаре, которая погружается в омут гибридной войны. Но прежде чем праздновать тактическую победу, израильтянам придется помериться силами с Каиром, за которым стоит детище Энрико Маттеи — корпорация ENI.