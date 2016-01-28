Знак вопроса в названии форума «Малый бизнес — национальная идея?», прошедшего 19−20 января в Москве, вызвал волну обсуждений на тему, уверены ли сами предприниматели в своей нужности современной России, не является ли их вклад в создание национального дохода факультативным и незначительным.

Игрушки, сделанные своими руками

Бизнес и человек должны расти

Многие предприниматели (да и занятые в других сферах деятельности) знают по себе: иногда придумаешь и реализуешь что-то важное, знаковое для предприятия, района, города, страны, и этому действу хочется придать особенный статус, приподнять его в глазах общественности и власти. И очень хочется, чтобы, к примеру, на открытие завода, пуск цеха или на выставку пришел мэр или губернатор: увидел бы своими глазами ваш потенциал, поддержал вашу инициативу, а в чем-то и помог. Но, скажите честно: так ли легко заручиться поддержкой власти? Мелких и незначительных не замечают.

На предпринимательский форум пришел президент Российской Федерации. А это показатель уровня форума и высокой оценки необходимости диалога между бизнесом и властью. Поверьте, сам по себе факт пребывания на мероприятии чиновника высшего уровня никого из участников счастливее не сделал. Чепчики от восторга к потолку никто не подбрасывал. Вместе с тем, большинство участников форума уже переболело детской болезнью горлопанства и юношеского максимализма. В работе форума принимали участие не теоретики, а закаленные практики: прагматичные и рациональные люди, которые трезво оценивают политические и экономические сложности в нашей сегодняшней жизни и зачастую относятся критически к действиям власти в экономике и политике. Они разные, но уж точно не ручные, не внушаемые или управляемые. Они достаточно зрелые, чтобы правильно формулировать вопросы и задавать их с сухой деловой интонацией власти. Без подобострастия и боязни. Мы расценили приход президента на форум, как готовность слышать бизнес и совместно решать актуальные задачи.

Скажу больше: обществу нужно расти и переходить от детской позиции отрицания к взрослой позиции поиска рациональных решений.

Зачем бизнесу диалог с властью

Один из предпринимателей, прославившихся умением рубить с плеча, назвал участников форума статистами. Меня это задело. Представьте такую картину: вы видите, как на улице на ваших глазах бьют женщину. И вы знаете из опыта, часть людей тут же станет в стороне и будет наблюдать, и лишь немногие ввяжутся в драку. Молчащие и есть статисты, а действующие уж точно нет. Я не фанат социальных сетей, просто живу в современном обществе и признаю, что они формируют общественное мнение, и уже знаю эту закономерность: в комментариях к видео и фото со схожими ситуациями, всегда отметится тот, кто будет обвинять защитников, что-де они не особо умело дали отпор обидчику или, напротив, что уж очень жестко ему наподдали. Чем отличается «критика» г-на Потапенко в адрес форума от сетевого троллинга? Ничем.

Наивно думать, что предприниматели, выделившиеся из своих же предпринимательских кругов не по чиновничьим критериям набора и не по знакомству, а на основе признания их авторитета и компетенции, — это молчаливые соглашатели и марионетки. Соглашатели пьют кофе по кабинетам и ругают власть. А тот, кто борется за права предпринимателей, ведет переговоры, убеждает, доказывает и получает результат — какой же он соглашатель?

Странная логика у критиков диалога бизнеса и власти. По их мнению, предприниматели должны гордо презреть власть, потому как она не способствует развитию их бизнеса. Во-первых, другой власти нет. Работаем с ее реальными представителями, фантазии на тему идеала оставим влюбленным и утопистам. Во-вторых, там, где нет открытого гласного диалога бизнеса и власти, там и начинается коррупция: частное «решение вопросов» с заносом конвертов, подковерное шебуршание, откаты. Мы против таких решений. А именно туда нас толкают оскорбления, прозвучавшие на форуме.

Потапенко утверждал, что «статисты» съехались на форум, «согласно кивают головами, когда власть им рассказывает о том, что было бы, если бы дедушка был бабушкой или наоборот». Однако люди на форуме взяли на себя ответственность, а это позиция сильных! Власть много чего рассказывает, но и мы также способны к критическому восприятию обещаний. А кроме силы слова есть еще и аргумент дела.

За многими участниками форума, их партнерами и сотрудниками на местах реальные проекты. Владелец компании «Русский лес» Никита Кашкин (г. Очёр Пермского края) производит варенье, которое продается в семи регионах России. Москвичка Ирина Андреева (компания «Детки в порядке») придумала замечательный проект в области электронной коммерции, и, по сути, первая в России системно занялась организацией поиска нянь для детей. Ирина воплотила идею по созданию электронного сервиса, на котором няни и родители могут найти друг друга, оставить в сети пожелания, рекомендации и отзывы, — получился онлайн вариант «сарафанного радио». Или Дмитрий Камерлохер, ГК «Сибеко» (г. Березовский Свердловской области), компания которого решает задачу по разработке и производству сидений для автобусов и железнодорожного транспорта для рынков России и Европы. Сидения имеют уникальный запатентованный дизайн по принципу конструктора, отличную эргономику, множество дополнительных опций. Или волгоградская предприниматель Екатерина Постоева. Ее компания «Морожко», занимается продажей мягкого мороженого и натуральных молочных коктейлей. Екатерина не только свой бизнес построила, но и дает шанс развития другим предпринимателям, особенно начинающим. Она продает франшизу по ценам, которые способны «потянуть» даже новички, при этом роялти минимальное. Или Роман Водянов из города Пермь. Его строительно-буровая компания «УралБурСтрой» занимается бурением скважин. В его коллективе среди работников есть семь человек с нарушением слуха, для которых созданы все условия для равной трудовой деятельности с достойной оплатой труда. Он дал шанс людям, которым очень трудно найти работу, на достойный заработок.

Эти люди и в бизнесе показывают пример предпринимательской сметливости, и ведут свое дело с социальной ответственностью.

На мой взгляд, время разбрасывать камни надо заканчивать. Пришло время собирать камни и строить из них жилье, заводы, фермы.

По существу

Пока кипит работа на форуме, точно также бурлят и твои мысли — это я говорю уже о себе как предприниматель. У меня тоже есть производство, и все те проблемы, о которых шла речь на форуме, мне близки. И кредиты, которые от наших банков не получишь, пока не влезешь в кабалу, и господдержка, которой очень трудно воспользоваться из-за неподъемных условий, и бессовестные проверки не по делу, а с целью наживы, и бесконечное «ощипывание» бизнеса органами в связи с имитацией следствия по так называемым «предпринимательским» статьям. Кредиты, аренда, налоги, декриминализация, господдержка, подготовка предпринимателей к ведению бизнеса, инновации — далеко неполный перечень тем, которые обсуждались на форуме… И, конечно, каждую из тем я и на себя примерял — будет ли легче работать моим предприятиям. Что я скажу коллегам, когда вернусь — будут ли сдвиги к лучшему? Вот президент сказал, что «два последних года были достаточно сложными для экономики». Мне понятно, это как буря в лесу — крупные деревья с корнем выкорчевало, а небольшие уцелели. Так и с малым и среднем бизнесом — хотя немало предприятий закрылось, но в основном бизнес выстоял.

Но ведь проблемы кредитования не новые. И они возникли не из-за санкций в пару последних лет. Доступ к финансовым ресурсам — ключевая тема для развития бизнеса. Пришел фермер взять кредит для нового коровника, не простенькой такой сараюшки с отсеками, а нормального производственного комплекса. И надо ему не менее 200 млн рублей. «Предъявите залоговую базу», — ему говорят. А где же ее взять на такую-то сумму!

По итогам 2015 года при росте кредитования в кредитном портфеле всей экономики в 5 процентов доля портфелей кредитов малого и среднего бизнеса снизилась, и существенно, и прежде всего, у крупнейших банков, в том числе с контрольным пакетом государства. Потому-то Александр Калинин, президент «ОПОРА РОССИИ» предложил поручить правительству проработать вопрос о поощрении руководящего состава банков с государственным участием при условии выполнения ими показателей по выданным кредитам малому и среднему предпринимательству в общем портфеле банка. Еще одна важная идея в вопросе кредитования, которая была озвучена на форуме: Центральный банк РФ должен снизить нормы резервирования при выдаче кредитов малому бизнесу. Ранее ЦБ РФ снижал их со 100% до 75% — предприниматели предлагают опустить планку до 50%. Пойдет ли на это Центробанк…

Мое мнение, если банки не могут или не хотят финансировать бизнес, пусть это делают частные инвесторы, бизнес-ангелы, но тогда и для их инвестиций должна быть разработана правовая база. На форуме разговаривал об этом с коллегами из федерального центра. «Мысль интересная», — говорят они: «давайте предложения». И мы сейчас в своем Краснодарском краевом отделении будет готовить законопроект по привлечению частных инвесторов.

Президент также напомнил, что у регионов есть право снижать с 6% до 1% ставки для работающих по упрощённой системе налогообложения. Такой возможностью воспользовались ВСЕГО 39 регионов России. Налоговые каникулы введены в 81 субъекте Федерации. В Краснодарском крае по инициативе краевой организации «ОПОРА РОССИИ», принят закон, по которому для начинающих индивидуальных предпринимателей законодательно введены налоговые каникулы, а для действующих бизнесов, использующих УСН «Доходы», и осуществляющих деятельность в социальной, научной и производственной сферах, установлена налоговая ставка в размере 3%.

Я могу назвать еще сотни проблем, в которые мы вникаем. Мы выходим с законодательными инициативами, которые уже облегчили жизнь предпринимателей и принесли пользу обществу. Кроме того, мы активно участвуем в социально значимых дискуссиях. К примеру, о парковках. Для бизнеса это вопрос не праздный. Все руководство городом и краем находится в краевом центре. Самые выгодные торговые площади — тоже в центре. Нам удалось посетить диспетчерский центр по управлению платными парковками города. В режиме реального времени мы наблюдали за поступающими средствами с каждого паркомата, и обнаружили, что самые крупные суммы, исчислявшиеся десятками тысяч рублей, были собраны частными парковками, а не муниципальными. Частные парковки расположены в самых выгодных для этого местах города и земельные участки под них отданы Администрацией в аренду. При этом бюджет города получает намного меньше денежных средств в виде арендной платы, чем если бы данные парковки не были отданы в аренду и использовались непосредственно как муниципальные. В чем же выгода города? Мы стоим на позиции, что Администрация Краснодара вправе создавать платную парковку, если она понесла затраты на оборудование вновь создаваемой парковки на участке земли, ранее не предназначавшемся для парковки транспортных средств. А жизнь каждый день подбрасывает новые и новые темы.