



Владимир Ильич Ленин (Ульянов)

Недавнее громкое высказывание Владимира Владимировича Путина о роли основателя Советского государства Владимира Ильича Ленина в судьбе России вызвало неоднозначные споры. Но еще примечательнее другое: из-за резко обострившейся конфронтации между либералами-западниками и патриотами-консерваторами по вопросам дальнейшей судьбы страны сказанное Путиным дало повод обсудить его собственную роль в судьбе России.

Владимир Путин сделал свое заявление на заседании президентского Совета по науке и образованию. На нем процитировали отрывок поэмы Бориса Пастернака «Высокая болезнь». Есть в ней и такие слова о Великой Октябрьской Социалистической революции и Ленине:

Тогда его увидев въяве,

Я думал, думал без конца

Об авторстве его и праве

Дерзать от первого лица.

Он управлял теченьем мыслей

И только потому страной.

Кто развалил СССР?

Реакция главы Российской Федерации на эти строки была следующая: «Управлять течением мысли — это правильно, нужно только, чтобы эта мысль привела к правильным результатам, а не как у Владимира Ильича. А то в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей таких: автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эти слова «…Нечего возмущаться, каждый, в том числе Путин, может иметь своё отношение к роли личности в истории».

Но о таком праве никто не спорит. Во-первых, мировая революция или не мировая, но влияние Великого Октября в планетарном масштабе, показало, что социально-политические катаклизмы — объективный процесс. Историзм предполагает, что не революционеры делают революцию, а она сама создает их. И это без какого-либо приуменьшая или игнорирования роли личности в истории.

Потому, во-вторых, считать в данном случае социализм уничтожившей СССР «бомбой» замедленного действия, в принципе, действительно, можно. Вопрос лишь в том, кто ее «подбросил»? Конечно, История! Очевидно, что, при бешеных темпах индустриализации Россия оставалась «лапотной» и не была готова к социализму. Не по Сеньке оказалась тогда шапка. Не оправдывавший сталинизм, но указывавший и на объективные корни его появления, советский философ-диссидент Михаил Гефтер писал, что к 1917 году Россия перезрела для капитализма, но не дозрела до социализма. Благодаря такой «вилке», прямо сказать, аномальных исторических обстоятельств (парадоксально, но та же цивилизационная отсталость большей части общества) все сложилось в пользу социализма. Причем ради спасения России его пришлось строить, идя на страшные жертвы. Трагичный для страны культ личности Сталина был предопределен, прежде всего, Историей. Она выбрала Сталина. И, кстати, подобные ему личности живут среди нас и сегодня, но сегодня они не востребованы. Но завтра…

Другое дело — Скандинавия, где социалистические идеи во второй половине прошлого века органично вписались в капитализм с его брутальными рыночными отношениями. Помню, как в годы учебы в Академии Общественных наук при ЦК КПСС нам рассказали печальную судьбу аспиранта из ГДР, который кинулся под поезд после того, как «зарубили» его кандидатскую диссертацию. Он доказывал, что в ряде стран Запада (Швейцария, Швеция) можно обнаружить «гибрид» капитализма и социализма, а именно — признаки победившего социализма благодаря мощному развитию производительных сил в этих странах, несмотря на сохранявшиеся производственные отношения, присущие капитализму.

И вот, в-третьих, возвращаясь к марксизму-ленинизму как к «атомной бомбе» для СССР можно вспомнить «бомбометателей». Если уж кто точно создал предпосылки развала социализма и страны, так это Никита Хрущев, бездарно разоблачивший Сталина и незаконно подаривший Крым Украине, а также Леонид Брежнев, зарубивший своей бессмертной фразой («Все верно, но преждевременно») косыгинские реформы, которые позже в Китае реализовал Дэн Сяопин. Но и тут (даже в отношении Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые по факту как раз и развалили Советский Союз) можно сослаться на объективные условия, которые на данном историческом этапе предопределили судьбу России и Китая. Кстати, мало говорят и о роли Николая II, которая оказалась роковой для Российской империи.

И потому досадно, что Песков столь прямолинейно одернул критиков высказывания Путина, которые также имеют право на собственное мнение. (Впрочем, возможно все объясняется предстоящими в России выборами). Так или иначе, по сей день даже враждебные к коммунизму исследователи относят Ленина к наиболее значительным революционным и государственным деятелям (и даже мыслителям) не только прошлого века, но и мировой истории. Журнал Time включил Ленина в сотню выдающихся людей ХХ века в категории «Лидеры и революционеры».

Паны дерутся…

Однако примечательно и мнение о Ленине, но не Путина, а Пастернака, если иметь в виду, что относящиеся к Владимиру Ильичу строки можно (и нужно) соотносить и с Владимиром Владимировичем. И впрямь, какова роль нынешнего Президента РФ в урегулировании экономического, а возможно и надвигающегося политического кризиса, его персональной ответственности за «право дерзать от первого лица и управлять страной«? Это очень важно, так как обострившаяся в России идейно-политическая борьба элит напоминает мало результативный боксерский клинч и потому мешает принятию мобилизации государства и общества.

Главной темой обмена мнениями (вплоть до ругани) стала политика финансово-экономического блока правительства и его председатель Дмитрий Медведев. Если патриоты видят корень и нынешних бед в авторах либеральной политики 90-х годов, и которую они же проводят сегодня в правительстве, то либералы парируют обвинениями в адрес патриотов, которые одобряют укрепление крупного государственного капитала, что, по их мнению, снижает конкурентоспособность, приводит к другим бедам.

Патриоты обвиняют либералов в угождении Западу и близорукости за то, что те не «понимают» экзистенциальной важности увеличения расходов на укрепление обороноспособности еще слабой для противостояния внешней угрозе России. Либералы же парируют тем, что рост военных расходов идет в ущерб человеческому капиталу (образование, здравоохранение и наука) и ослабляет государство в будущем. На это патриоты заявляют, что в условиях тотальной гибридной войны Запада против России отказ кормить свою армию заставит кормить чужую, что эфемерна и надежда либералов на жизнь по западным потребительским стандартам, не говоря уже о потере независимости, а значит и свободы.

И когда патриоты неистовствуют по поводу того, что либералы осрамились на Гайдаровском форуме, на котором, в частности, один из идеологов экономического развития постсоветской России Герман Греф объявил ее чуть ли не опущенной, проигравшей страной, то и либералы в долгу не остались. Они загоняют в угол патриотов, когда публично и ехидно спрашивают у них: если все беды от правительства, то разве неведомо, что министров и председателя кабмина назначает их любимец — Президент РФ.

Растерянность патриотов понятна. И сегодня еще на слуху странное либеральничанье в отношении министра Сердюкова и его подчиненной Васильевой (дело «Оборонсервиса»). Общество не один год стонет под «игом» реформы образования, катастрофически снизившая уровень образованности россиян, до сих пор вызывают сомнения, и даже опасения, реорганизация российской Академии Наук и системы здравоохранения. А коррупция? Что касается борьбы с нею, то общество ждет не только сообщений о том, что заводятся коррупционные дела, но и о конкретных наказаниях, как на федеральном, так и местном уровне.

И вот тут любопытно отношение оппонирующих друг другу сторон к роли Владимира Путина. До сих пор он воспринимался «своим», как либералами-западниками, так и патриотами-консерваторами. Первые держали Президента за либерала, вторые — патриота. И действительно, сам Путин публично признавал себя либералом. И он действительно чаще держит сторону окопавшихся во власти критикуемых патриотами либералов. Но и патриотизм для Путина — «наше всё». Чего только стоит «#Крымнаш!» усиление влияния РФ в мире, укрепление обороноспособности страны!

В результате обострившихся в обществе споров о будущем России, СМИ стали открыто говорить о двуликости Президента. Патриоты считают, что Владимиру Путину пора уже (Родина в опасности!) определиться и распрощаться с либеральными иллюзиями. Либералы, разочарованные в нынешнем Путине, откровенно его «сливают» (оппозиционер Илья Яшин на «Эхо Москвы» назвал Путина «слабым президентом» и что «никакой вертикали власти в России на самом деле нет»). Примечательно, что рассчитывая перетянуть Президента в «свой» лагерь, либералы и патриоты нередко критикуют власть за одно и то же. К примеру, за скромное финансирование «человеческого капитала», что особенно лицемерно для либералов). При этом одни стращают Кремль угрозой саморазрушения России, другие повторением Великого Октября в 2017 году…

Момент истины

Так в чём, когда все говорят о мобилизации государства, дабы не пасть в пропасть, причина такой, возможно и кажущейся, неопределенности президентской позиции: в его благодушии, как у Николая II, или у него руки чем-то или кем-то повязаны (предположительно на Западе)? Без ясности в этом вопросе самые отчаянные патриоты могут формально заподозрить Путина даже в пособничестве врагам России, внутренним и внешним.

Вот мнение «народа», например, блогера Владислава Жуковского: «И третий мощнейший кризис — это кризис общественно-экономической формации, когда, по большому счету, уровень развития производственных отношений не соответствует развитию производительных сил. Это вопрос о том, кому служит правящий политический режим, чьи он интересы отстаивает. Служит он социально-трудовому большинству и малому бизнесу, частной собственности и социально-ориентированным интересам, либо же служит низкопередельному сырьевому офшорно-олигархическому деиндустриализированному капиталу».

Ответа на этот вопрос от Президента РФ и ждут россияне, в том числе и русские люди за рубежом. Молчание работает на снижение доверия к власти, в том числе и президентской, особенно в силу наступления прозападной оппозиции внутри России. И наоборот: честный разговор с народом — лучшая гарантия того, что он согласится потуже затянуть пояса. Время не терпит, сегодня, вряд ли, можно объяснить «странные» решения возможными секретными договоренностями-компромиссами с Западом (например, волнующий патриотов вопрос хранения денег РФ в западных банках). И даже, если упреки в адрес Кремля беспочвенны и эмоциональны, то все равно это — сигнал, тем более искусственно подогреваемого извне недовольства, который правители не могут игнорировать.

И потому возникает озабоченность, которую высказал на портале ИА REGNUM Фёдор Пашин в своей статье «Пятая колонна атакует»: «Однако политика шараханий то влево, то вправо, то два шага назад, а лишь один вперед, неизбежно обречена на неудачу и провал с исторической точки времени. Для нынешнего президентского правления наступает тот самый временной предел, после которого власть может просто испариться в один момент, просыпаться сквозь пальцы как мелкий песок. Поэтому вне зависимости от планов и действий нынешних доморощенных и чужестранных оппонентов Кремля уход его хозяина предопределен историческим временем. Оно безжалостно к тем, кто, не доводит дело до конца, затеяв глобальный передел, так и не создал команды единомышленников, не связал ее с народным большинством, действует непоследовательно, в достижении целей не проявляет необходимые характер и волю».

На кону — репутация не только Президента РФ, но и России с Русским миром. Сказал же Владимир Путин, оценивая роль Ленина в истории: «Управлять течением мысли это правильно, нужно только, чтобы эта мысль привела к правильным результатам…» Для этого нужны национальная идея, политическая воля, железная дисциплина и реальная ответственность исполнителей, жесткий контроль, неотвратимость наказания. И не разговоры и призывы, а жесткие, безжалостные как на войне действия в этом направлении.

Сегодня многим не понять, почему так слабо осваивается Сибирь (зачем раздуваются Москва и мегаполисы, когда стоило бы, особенно в свете евразийства, построить за Уралом новую столицу Российской Федерации), недооценивается проблема резкого (соответствующего размерам России) увеличения населения за счет рождаемости, не национализируется производство алкоголя, громадные доходы от которого минуют госбюджет…

Таллин, 27 января 2016 года

P. S. Приходилось слышать, что Мао Цзэдун предлагал Москве помощь китайского народа в создании на базе социалистического Советского Союза самой передовой страны в мире. Такой страны, в которой «управление течением мысли… привело бы к правильным результатам», то есть привлекательной для всего остального человечества.