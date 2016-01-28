Провайдеры на Украине готовятся перекрыть гражданам доступ к интернету. Эта новость интересовала украинскую региональную прессу на неделе с 21 по 28 января. Как пишет «Zaxid.net» (Львов), украинцам стоит настроиться, что 3, 11−12 и 20 февраля они могут остаться без доступа к мировой сети. Что побудило провайдеров? Оказывается, они планируют провести акцию протеста против монополии компаний, которые «захватили» все столбы и опоры, закрыли доступ к многоквартирным домам и зарабатывают на интернет-провайдерах. «На рынке появились технологии 3G и 4G. Это означает, что для их внедрения через каждые 100−200 метров должно быть расположено устройство с усиленным интернетом и питанием, чтобы обеспечить связь. Решить такую задачу можно, только разместив базы на опорах, аналогичных фонарям уличного освещения. Поэтому связисты вынуждены сотрудничать с балансодержателями опор. То есть энергетическими компаниями, которые грубо злоупотребляют монопольным положением», — рассказал журналистам директор интернет-провайдера «Павлабор» Владимир Падюков. «Злоупотребление» заключается в завышении цен на пользование столбами. Возникает ряд закономерных вопросов: провайдеры прошли все инстанции, прежде чем решиться на «забастовку»? В курсе дел правительство и региональные власти? Что они делают для предотвращения планируемой «диверсии»? Ведь иначе как умышленными происками такое мероприятие назвать трудно.

Иван Шилов ИА REGNUM

Приедет ли украинская диаспора из США в село Дегтяревка выполнять работу власти и СБУ? Таким вопросом задается «Сіверщина» (Чернигов). Дело все в том, что одна из газет диаспоры вскрыла «проблему», которую местные черниговские СМИ «замалчивают». Оказывается, «московская церковь нацелилась на мазепинскую церковь, провоцируя межконфессиональный конфликт». Покровский храм Дегтяревки был построен в свое время гетманом Мазепой, он же неподалеку от него встречался со шведским королем Карлом ХII. Церковь эта долгие годы пустовала, и только Киевский патриархат стал ее возрождать при помощи диаспоры. Однако председатель села Татьяна Школьная не только игнорирует церковную общину, не только пренебрегла приездом в Дегтяревку двух архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата, но и «решила раздуть конфликт против украинской церкви». Ведь именно она приняла решение о передаче недействующего детского сада московской церкви. Уверяя, что там не будет храма, а только ритуальные услуги. «А разве московская церковь — это не щупальца российской имперской идеи, разве межконфессиональный конфликт — это не проблема власти?» — вопрошает издание.

Но и на Западной Украине представителям Киевского патриархата тоже не везет. Как передает портал «За Збручем» (Тернополь), на днях острые дебаты на сессии горсовета велись вокруг выделения земельного участка для строительства храма УПЦ КП на улице Курбаса. За выделение выступил депутат от этого округа Михаил Ибрагимов. Зато категорически против выступил глава фракции «Свободы» Роман Навроцкий. Политик говорил о том, что часть ранее выделенных земель под строительство храмов «приросла» многоквартирными жилыми домами. Людей (вероятно, священников), которые занимаются подобными делами, Навроцкий назвал «церковными грешниками». После таких «аргументов» депутаты городского совета заблокировали принятие решения о закреплении земельного участка для храма Киевского патриархата.

Представители украинской диаспоры в Нидерландах написали письма председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману и президенту Петру Порошенко, в которых выразили свое отношение к переименования города, рассказывают «Новини Кіровоградщини» (Кировоград). Автор текста — голландский экономист, родом из Кировограда, Владимир Бондарчук заступился за жителей города, которых называют «сепаратистами» за решение вернуть Кировограду его прежнее имя — Елисаветград (23 декабря 2015 года профильный комитет Верховной рады поддержал вариант переименования Кировограда в Ингульск — ИА REGNUM). Аргументируя свою позицию, представитель общины говорил об исторической справедливости: «В 1924, 1934 и 1939 годах большевики трижды переименовывали город. Пожалуйста, не издевайтесь над городом и в четвертый раз. Верните историческую справедливость. Нельзя переименовывать города: они должны носить имена, данные им при рождении, как и люди». Обращение к Порошенко Бондарчук завершил так: «Во время вашей лекции в университете Цюриха вы нас пригласили возвращаться на Украину и вместе развивать ее. С удовольствием, но возвращаться в «болото» не будем. Потому что так переводится «Ингул» с тюркского языка, не имея никакого отношения к украинскому названию. Верю, что наступит справедливость и городу вернут название Елисаветград».

«Волинь» (Луцк) обнаружила, что в последнее время «складывается впечатление, что Украина четко избрала курс на русификацию. Получается так, что мы уклонились от Путина, чтобы … русифицироваться самостоятельно. Больше этому способствует телевидение. Не хотели видеть российских певцов-шовинистов? И не надо. Наши родные украинские на различных «Огоньках» перепели российские и советские песни не хуже соседей! Говорят, что наконец после частичного запрета российских сериалов начали массово снимать украинские. Но украинскими их можно назвать только потому, что сделаны в Киеве, больше там нет ничего украинского — ни языка, ни стилистики, ни духу, включая «Последнего солдата». Наши художники будто участвуют в соревновании, кто лучше скопирует русское. А что должны означать слова президента о том, что в зоне АТО воюет 60% русскоязычных? Намек на то, что должны оставить все как есть? Хорошо, но обеспечьте тогда хотя бы 40% украиноязычного продукта на радио и телевидении, которые выходят в эфир из столицы».

Есть проблема и с поляками. «Галичина» (Ивано-Франковск) предупреждает их: «Украина — это не ваша колония». До сих пор проявляют «имперскую ностальгию» определенные силы в тех государствах, которые в свое время колонизировали Украину, сообщает издание. Эти «шовинисты продолжают воспринимать Украину как Малороссию или Малопольшу. Теперь уже и потомки бывших польских колонизаторов, так называемые кресовяки, создали организацию «Реституция земель», целью которой является возвращение прав на имущество поляков, выселенных в 1940-х годах с Украины, из Литвы и Беларуси. В Польше определенные силы пренебрегают тем, что за последние 15 лет польские и украинские государственные, общественные и церковные деятели несколько раз выходили к своим народам с общими декларациями «Прощаем и просим прощения», и сейчас стимулируют украинофобию. Удивляет и то, почему польские украинофобы-кресовяки не «копают» исторически еще глубже… А что, гайдамаки у Тараса Шевченко не такие же исторические, как убийцы-бандеровцы? И было это не во Львове, Ивано-Франковске или на Волыни. Нет, это Смела, Чигирин, Черкассы. Поэтому замахнулись на большую Польшу по Днепру. Но если теперь кресовяки, реанимируя прошлое, пытаются что-то оторвать от бывших жертв польской агрессии, то это должно иметь следствие. Помним же, как в свое время израильтяне добились от Германии значительных возмещений за совершенный нацистами Холокост». Поэтому, заключает издание, у украинцев по примеру израильтян есть хотя бы моральные основания для восстановления исторической справедливости требовать «от бывших оккупантов из России и Польши компенсации и за голодомор, и за многовековую оккупацию, и за варварскую эксплуатацию наших ресурсов и нашего народа, и за зверское обращение с ним».

На юге другие проблемы. Там Чонгар кричит SOS, о чем пишет «Новий день» (Херсон). Жители теперь уже известного на весь мир приграничного с Крымом села продолжают страдать от активистов так называемой «гражданской блокады» Крыма. После нашумевшей сессии Чонгарского сельсовета, на которой депутаты выступили с требованием перенести блокпосты «блокадистив» подальше к границе, активисты уменьшили свою активность, даже машины прекратили проверять. Однако через некоторое время снова взялись за старое. На прошлой неделе в Генический отдел полиции обратились сразу несколько водителей, чьи авто пытались проверить «блокадисты». Среди пострадавших — жители Запорожья и Днепропетровска, но большинство сами чонгарцы. Заявления на неправомерные действия активистов поступают и в сельсовет. По словам председателя села Галины Коваль, в сельсовет обратились 45 местных жителей. Заявления их в основном касались неизвестных в камуфляже и балаклавах, которые разгуливают в центре села с оружием. Из-за этого родители боятся выпускать своих детей на улицу одних. Сейчас чонгарцы думают создать сотню самообороны. Примером для подражания они выбрали Каланчак, где после создания такой организации «блокадисты» прекратили нарушать закон полностью.

«ОстроВ» (Донбасс) решил выяснить, на что могут рассчитывать украинские беженцы в Германии. Оказалось, что на многое, но есть нюанс. Самой большой проблемой для украинцев в получении статуса беженца является то, что получить этот статус практически невозможно. На Украине не было официального объявления войны, в зоне боевых действий находится лишь малая часть страны. Поэтому немцы считают, что на Украине существуют внутренние «возможности» для вынужденных переселенцев, что правительство и другие регионы, которые не охвачены огнем, в состоянии оказать помощь беженцам с Донбасса. Украинцы находятся в «подвешенном» состоянии. Ни статуса беженца, ни отказа. Но если очень серьезно подойти к изучению языка и быстрой интеграции в немецкое общество, к ассимиляции в другую культуру, то шансы остаться в Германии довольно велики. «Это шанс для тех, кому нечего терять на родине, кроме разбитых надежд, боли за изнасилованный Донбасс и равнодушия со стороны украинской власти и значительной части населения, — заключает издание. — Но разговоры о патриотизме лучше оставить для внуков. Если вы, бросив Украину, не спасаете свою жизнь, а просто ищите лучших условий для существования, не пытаясь создать их в своей стране, то на Украине вас не поймут».

Однако оставаться на Украине не менее опасно. «Таймер» (Одесса) рассказывает о деле одесской журналистки Елены Глищинской, которую обвиняют в «сепаратизме». Директор телекомпании «Новая волна» была арестована сотрудниками СБУ 29 апреля 2015 года. Якобы она вступила в сговор с представителями Российской Федерации для того, чтобы создать условия для отторжения от Украины южных районов Одесской области. Для этого, утверждают в СБУ, была создана организация «Народная рада Бессарабии», под прикрытием которой и планировалось осуществить «сепаратистский заговор». С мая минувшего года Елена Глищинская находится в Одесском СИЗО. Ситуацию усугубляет то, что она беременна. Здоровье Елены вызывает серьезные опасения у врачей: 21 октября у нее открылось кровотечение, ей был поставлен диагноз «низкая плацентация, угроза прерывания беременности». Врачи рекомендовали срочную госпитализацию, однако Елену вернули в СИЗО. 14 декабря у нее снова открылось кровотечение, но скорую помощь ей вызвали лишь на следующий день. На этот раз Глищинской поставили диагноз «отслоение плаценты». Врачами ей назначен постельный режим до февраля 2016 года. Вместо этого ей приходится выезжать на судебные заседания и целый день сидеть в холодном бетонном подвале суда. На свободе у Елены остались еще двое несовершеннолетних детей, что в других, менее «интересных», случаях само по себе является основанием для избрания меры пресечения, не предусматривающей содержания под стражей. Прокуратура и СБУ продолжают настаивать: Елену обязательно следует и далее держать в СИЗО.

Издание подчеркивает, что обвинения в «сепаратизме» явно несостоятельны. Этнокультурная самобытность и разнообразие Бессарабии — общеизвестный факт. К примеру, кафедра археологии и этнологии Украины ОНУ им. Мечникова ведет на тему культурной самобытности Бессарабии ряд спецкурсов. В октябре 2014 года при поддержке управления культуры, туризма, национальностей и религий Одесской облгосадминистрации была опубликована книга «Буджак: историко-этнографические очерки юго-западных районов Одесщины», посвященная именно этнокультурному разнообразию региона. К счастью, СБУ пока не пришло в голову привлечь за «создание почвы» ни одного из 22 ее авторов — видных ученых с мировым именем. Вопросы расширения полномочий местного самоуправления также широко обсуждаются на Украине, в том числе с подачи президента Порошенко. Тема особого статуса тех или иных регионов, хотя и является крайне болезненной для действующих правителей Украины, не содержит в себе ничего противозаконного или несущего угрозу государственному суверенитету. На Украине об «особых статусах» говорят не только «сепаратисты», но и политики, в лояльности которых сомневаться не приходится: ведь кто может быть патриотичнее, к примеру, мэра Львова Садового, который настаивал на «особом статусе» для своего региона еще в 2000-х годах, а в 2015 году публично сокрушался по поводу того, что данный статус был предоставлен «сепаратистам», а не добропорядочным гражданам. Остается, конечно, тезис о том, что украинская власть в Бессарабии не выполняет должным образом свои обязанности по обеспечению жизнедеятельности региона. В обвинительном акте данная мысль названа «ошибочной» — видимо, в СБУ полагают, что в Бессарабии на самом деле все хорошо, а злые сепаратисты лгут и клевещут. Как бы там ни было, если сажать людей за критику власти, то тюрем на всех «преступников» может банально не хватить.