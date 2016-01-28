Накануне открытия очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в ходе которой намечалось обсуждение двух докладов по Азербайджану (депутата Роберта Уолтера из Великобритании и депутата Милицы Маркович из БиГ), Баку сознательно «накручивал» ситуацию. Вынесение на обсуждение сессии ПАСЕ этих двух докладов он оценивал как свою дипломатическую «победу», даже несмотря на то, что ассамблея не имеет мандата на урегулирование карабахского конфликта,

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Хотя вначале против того, чтобы вопросы по Карабаху выносились на другие международные площадки, которым никто такого поручения от имени международного сообщества не давал, выступил глава МИД России Сергей Лавров. Затем сопредседатели Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) Игорь Попов (Россия), Джеймс Уорлик (США), Пьер Андре (Франция) озвучили следующее заявление: «Мы понимаем, что ПАСЕ может в ближайшее время рассмотреть две резолюции относительно карабахского конфликта и посему напоминаем ПАСЕ и другим региональным и международным организациям, что Минская группа ОБСЕ является единственным форматом решения конфликта и переговоров. Мы ценим интерес членов ПАСЕ, но призываем избегать шагов, которые могут нанести вред мандату Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе или осложнить продолжающийся переговорный процесс».

Азербайджан встретил такую позицию в штыки. Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев обвинил МГ ОБСЕ во «вмешательстве в деятельность другой международной организации, которая старается внести вклад в урегулирование конфликта, а также в дела суверенного государства», и поставил под сомнение «объективность посреднических усилий сопредседателей Минской группы», а ее права «выступать в качестве монополиста переговорного процесса». Так просматривались контуры многоходовой комбинации: создать в лице ПАСЕ параллельную МГ ОБСЕ площадку, на которой можно было инициировать на первом этапе обсуждение карабахской проблемы, чтобы на втором этапе атаковать МГ ОБСЕ с целью либо ее упразднения, либо смены состава сопредседателей. И, конечно, практическое осуществление такой комбинации предусматривало активную закулисную деятельность ее инициаторов, способность грамотно просчитывать все ходы и реальные риски для дальнейшего хода переговорного процесса по карабахскому урегулированию.

Что же в итоге? Доклад Уолтера «Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана», который выставлялся Баку в качестве главного ударного «политического копья», не состоялся. За принятие резолюции по докладу проголосовали 66 евродепутатов, 70 выступили против, а 45 воздержались. Если суммировать число голосов «против» и «воздержавшихся», то суммарное число в 115 голосов свидетельствует о реально существующем соотношении сил в ПАСЕ в отношении азербайджанского представления о проблемах карабахского урегулирования. Делегации Турции, Грузии и Украины проголосовали за Азербайджан. Однако практически все евродепутаты от стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы — были против, лишь один литовский депутат проголосовал за резолюцию. Из трех молдавских депутатов один поддержал, а двое воздержались. По мнению бакинского портала Нaggin.az, это «показало вопиющую неподготовленность к решению нашей главной проблемы и азербайджанской делегации в ПАСЕ, и в целом Милли Меджлиса, и МИД страны, которые потерпели столь неприятное поражение в ПАСЕ». В то же время доклад Маркович, который в кулуарах ПАСЕ квалифицировали как «технический», прошел, поскольку он затрагивает главным образом гуманитарные аспекты карабахского конфликта, а именно проблемы Сарсангского водохранилища.

И вот только теперь руководитель экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров начинает рассуждать о том, что, мол, «ПАСЕ — это не самостоятельная, а, скорее, является дополнительным рычагом влияния для США и ведущих стран Евросоюза», а «итог голосования можно было прогнозировать заранее». Тогда выходит, что Азербайджан сам себя политически высек. Как сообщил французский депутат, член ПАСЕ Руди Саль, во время обсуждения докладов по Нагорному Карабаху в Совете Европы начался беспрецедентный процесс против Азербайджана. «В декабре 2015 года генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд принял решение в соответствии с 52-й статьей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод начать расследование эффективного осуществления положений Конвенции в Азербайджане, — подчеркнул Саль. — Это крайне редко проводимая процедура, впервые Ягланд принимает подобное решение». Он также выразил удивление тем, что «на протяжении многих месяцев Азербайджан удостаивался особого отношения в докладах ПАСЕ, и это несмотря на повторяющиеся нарушения прав человека и ситуацию, связанную с верховенством закона».