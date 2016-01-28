Государственная дума РФ поддержала в первом чтении поправки к закону, запрещающие использовать в агитационных материалах изображения людей, не являющихся кандидатами. СМИ и пользователи соцсетей тут же предположили, кто уже не будет красоваться на плакатах рядом с потенциальными народными избранниками. Называли Путина, Навального и даже Ходорковского. Между тем не менее значимым может оказаться исчезновение с предвыборных плакатов совсем других персонажей.

Иван Шилов ИА REGNUM Листы

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Для начала вспомним, что изображения Владимира Путина не так уж активно использовались в агитматериалах единороссов. Еще в августе 2015 года в прессу попадали слухи, со ссылкой на источники в аппарате этой партии, что на думских выборах она вовсе откажется от фотографий президента на своих плакатах. А осенью прошлого года кандидатам-одномандатникам от «ЕР» предлагали отказаться от использования баннеров в принципе. Дело, конечно, совсем не в феноменальной скромности «медведей». Скорее всего, самому Путину не очень хотелось бы «девальвировать» свой образ. Тем более, если речь пойдет об агитации за кандидатов-одномандатников, за которыми может тянуться шлейф самых противоречивых историй и оценок.

Не все так просто и с Алексеем Навальным. Все-таки его поддержка может сыграть значимую роль для кандидатов далеко не во всех регионах. Тем более далеко не везде массы избирателей знают его в лицо. Ведь именно это главный стимул, чтобы помещать фото политика в агитматериалах «опекаемых» им кандидатов.

Собственно, главной проблемой для партийных активистов после принятия данных поправок станет вовсе не агитация за списки. Конечно, есть примеры, когда популярный персонаж, сам не являвшийся кандидатом, играл большую роль в предвыборной кампании целой партии. Например, «Справедливой Россией» на думских выборах — 2011 активно использовался образ Риммы Марковой. Но в этом случае ограничения можно будет и обойти, включив такого человека в партийный список. Ведь если он согласился агитировать за партию, его вполне можно уговорить официально стать кандидатом.

Другое дело — агитация за одномандатников. А на их плакатах часто появляются вовсе не первые лица федеральной политики. Провластные кандидаты на плакатах часто изображаются рядом с главами городов и районов. Причем это происходит на выборах не только в муниципальные, но и в региональные представительные органы, а иногда и в Госдуму. Выдвиженцы от оппозиции могут позировать не только с федеральными партийными лидерами, но и с популярными региональными политиками. И они далеко не обязательно являются кандидатами на выборах того же уровня, что дало бы им право не подпадать под действие готовящихся ограничений. Вспомним, как Анатолий Быков в 2013 году агитировал за выдвиженцев в Красноярский горсовет от «Патриотов России», сам кандидатом не являясь.

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Получается, новые поправки ослабят предвыборную роль муниципальных элит и ряда авторитетных региональных политиков, их связку с кандидатами. Конечно, это далеко не единственная нить между ними и потенциальными народными избранниками, но все-таки. И выходит, вольно или невольно, но главную выгоду от новых норм получат губернаторы. Ведь именно роль их традиционных оппонентов на региональной политической доске в итоге ослабеет.