Новый год в Грузии начался с новым правительством, в котором поменялись только две ключевые фигуры — премьера и министра иностранных дел. Ираклий Гарибашвили, который отличался жесткостью высказываний по неприятным для него темам, неожиданно для многих ушел в отставку вскоре после помпезного отчета об успешной деятельности возглавляемого им правительства.

oxu.az Георгий Квирикашвили

Необходимость определенных перемен в структурах власти назревала давно. Оппозиция требовала и ожидала радикальных перемен, а «Единое национальное движение» призывало к отставке всего кабинета министров, но правящая коалиция пошла на единственную и главную «жертву».

Много было суждений об истинных причинах отставки Ираклия Гарибашвили, и большинство политиков и экспертов сходились во мнении, что это решение бывший премьер принял вовсе не по своей воле, а по «указаниям» из «стеклянного дворца» (бизнес-центра Бидзины Иванишвили, возвышающегося над Тбилиси).

Впрочем, можно предположить, что и предыдущие решения Гарибашвили принимал не по собственной инициативе. Им предшествовали определенные послания, поданные через СМИ Бидзиной Иванишвили. Стоит лишь вспомнить, с какой критикой обрушился бывший премьер Гарибашвили на президента Маргвелашвили вскоре после того, как на очередной пресс-конференции Бидзина Иванишвили подверг президента критике за назначение своим советником брата одного из лидеров ЕНД или за то, что тот занял президентский дворец, отстроенный при Саакашвили.

Конфронтация между бывшим премьером и президентом временами затухала, и оба государственных деятеля иногда появлялись на людях вместе, оказывая друг другу знаки внимания. Но в основном отношения между ними оставались натянутыми. И когда вставал вопрос о том, кто поедет на очередную сессию Генассамблеи ООН или иной международный форум, выбор делался в пользу Ираклия Гарибашвили.

Бывший премьер не отличался деликатностью и при оценке политических оппонентов или неугодных властям СМИ, что настроило против него как большую часть политических партий и неправительственных организаций, так и журналистского сектора и общественности. Впрочем, его оценки во многом повторяли те, что в свое время в ходе пресс-конференций высказывал бывший глава коалиции «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

2016 год в Грузии — год очередных парламентских парламентских выборов. Набравшая солидный багаж негативных оценок (невыполненные обещания, экономический кризис, падение курса лари, невосстановленная справедливость и т.д.) правящая коалиция решила перестроиться в надежде вновь привлечь в ряды своих сторонников тех, кто голосовал за нее в октябре 2012 года.

Премьер Георгий Квирикашвили, которого рассматривают как очередной кадр из группы «Карту» Бидзины Иванишвили (с февраля 2006 года по октябрь 2011 года Квирикашвили был генеральным директором АО «Карту Банк»), с первых же дней своей деятельности на посту главы правительства стал делать заявления и шаги навстречу оппонентам и общественности.

Одну из первых встреч Квирикашвили провел с представителями непарламентской оппозиции — интерпартийной рабочей группой, занимающейся вопросами изменения избирательного законодательства.

Согласно официальной информации пресс-службы премьера, на встрече Георгий Квирикашвили отметил значение более высокой вовлеченности политических партий в политические процессы и выразил готовность совместного обсуждения тех мнений и идей, которые выдвигает интерпартийная группа.

«Мы абсолютно готовы к тому, чтобы вовлеченность в политические процессы была гораздо выше, и хотим утвердить высокую культуру взаимоотношений. Это особенно важно в предвыборный период, чтобы показать нашим партнерам во всем мире, что мы можем цивилизованно разговаривать друг с другом, и не только разговаривать, но и слушать друг друга, и можем провести действительно образцовые выборы», — заявил премьер.

Подводя для журналистов итоги встречи, Квирикашвили сообщил, что правительство Грузии отменит избирательные спецучастки, на которых обычно голосовали военнослужащие, заключенные и те граждане, которые по определенным причинам голосовать по месту жительства не могли. При этом премьер подчеркнул, что решение об отмене спецучастков уже принято и вопрос внесен в повестку дня очередного заседания правительства.

Но уже на следующий день выяснилось, что с заявлением Квирикашвили поспешил. Он сделал разъяснения и отметил, что СМИ неправильно интерпретировали его слова и что о принятии решения по спецучасткам он не говорил. Премьер подчеркнул, что этот вопрос будет рассмотрен, а решение примет команда.

«По этому вопросу хочу ясно заявить, что мы должны провести диалог со всеми слоями общества, в том числе с непарламентской оппозицией. Я сказал, что мы обсудим этот вопрос, и, разумеется, у меня будут консультации с моей командой. Это решение должна принять команда», — пояснил Квирикашвили.

Очередную встречу новый премьер провел с представителями неправительственных организаций, которым заявил, что имеет желание диалога с каждым человеком, который уважает других людей.

Представителям НПО, большая часть которых критически настроена по отношению к нынешнему правительству, Квирикашвили сообщил, что собирается принимать важные для страны решения с максимальным участием общества. Что касается критики, она, по мнению премьера, должна быть обоюдной, но умеренной. «Критика должна быть с обеих сторон, но в рамках умеренности, что является нормальным процессом», — отметил Квирикашвили и подчеркнул, что в утвержденной в стране политической культуре диалога с оппонентами многое нужно изменить.

«Мы должны уметь выслушать друг друга. Что-то мы можем учесть, что-то нет, но главное, чтобы выйти из формата конфронтации и перейти в формат разговора», — заявил Квирикашвили.

Определенные шаги премьер сделал и навстречу президенту Георгию Маргвелашвили. Так как в феврале парламент Грузии будет слушать очередной отчет президента, журналистов интересовал вопрос, будет ли новый премьер присутствовать на этом заседании. Тем более, что его предшественник и другие члены возглавляемого им кабинета министров времени для слушания отчета Георгия Маргвелашвили не находили и необходимости присутствия на заседании парламента не видели.

Квирикашвили сразу же заявил, что если у него будет «физическая возможность», он обязательно явится в парламент, чтобы послушать отчет президента.

За первым шагом навстречу последовал и второй. Георгий Маргвелашвили на 29 января созвал очередное заседание Совета национальной безопасности, на котором предлагает обсудить подготовку к Варшавскому саммиту НАТО и участие грузинских военнослужащих в международных миссиях.

Вслед за сообщением пресс-службы Совбеза появилось сообщение пресс-службы правительства о том, что премьер-министр примет участие в этом заседании.

«Глава правительства считает, что важно уважение к институциям, и подобные вопросы не должны становиться предметом обсуждения, тем более тогда, когда правительству предстоит решать гораздо более важные для страны вопросы. Заседание Совета национальной безопасности пройдет по теме Варшавского саммита НАТО и вопросам, связанным с участием в международных миссиях», — сказано в заявлении пресс-службы правительства.

Помогут ли эти шаги нового премьера навстречу оппозиции, общественности и президенту консолидировать вокруг правящей коалиции то число сторонников, которое позволит ей одержать победу на предстоящих в нынешнем году парламентских выборах? Время покажет…