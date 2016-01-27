Можно только порадоваться за правительство России и лично за премьера Медведева, который снова осознал, что в стране что-то идёт не так, и отдал указание правительству разработать в течение недели очередной план антикризисных мер. Нетрудно догадаться, что премьера подвигло на столь значимое решение — очередное неожиданное для него и правительства падение цен на нефть, которая ну никак не хочет строиться под желания наших чиновников. Однако же очередная правительственная реакция на очередное колебание мирового сырьевого рынка говорит только о том, что правительство так и не смогло за последние три-четыре года действительно справиться с кризисом нашей экономики, с кризисом, название которому — нефть.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Памятник монетаристу

Так уж совпало, что фоном для новостей из правительства стали годовые данные о промышленном производстве в России. Нельзя сказать, что цифры эти удручающие. Вообще автору этих строк трудно назвать то, что сейчас происходит в экономике России, — кризисом. И скорее происходящее должно радовать, чем огорчать, ведь теперь мы точно знаем, как и насколько хорошо мы работаем. Только сейчас, когда прекратился нефтяной дождь, проливавшийся на страну 12 лет, мы можем точно понять нашу эффективность в мировой конкуренции и понять, на что же мы и наша великая страна способны.

Однако вернёмся к цифрам. За прошлый год Россия произвела продукции на 3,4% меньше, чем в 2014-м. Детальные данные показывают, что, несмотря на падение цен на нефть, Россия остаётся сырьевой экономикой. В обрабатывающих отраслях падение произошло на 5,4%, в то же время добыча полезных ископаемых сохраняется на прежнем уровне и даже слегка растёт — 0,3%. Месячные же данные за декабрь показывают ещё более сильный спад в обрабатывающем секторе — 6,1%, что полностью нивелирует замедление падения в сентябре — октябре прошлого года.

Причинами так называемого кризиса принято считать падение стоимости нефти и санкции Запада против России. Однако если мы посмотрим на статистику последних трёх лет, то увидим, что проблемы в экономике начались задолго до «великого нефтяного краха». Уже в 2013 году производство и распределение электроэнергии, газа и воды сократилось на 2,5%, что говорило о намечающихся значительных сокращениях в производственном секторе. В 2014-м производство электроэнергии также сократилось, но на 0,1%, однако в прошлом году сокращение произошло ещё на 1,6%. Кстати, показатель считается опережающим, и, следовательно, в этом году мы снова будем наблюдать сокращение производства.

Теперь премьер-министр отдаёт распоряжение о создании антикризисного плана правительства. Можно с уверенностью сказать, что за неделю правительство подготовит такой план. Таких планов было много: наши министры и вице-премьеры хорошо себя чувствуют именно в кризис, когда надо «затыкать пробоины телами», особенно если эти тела не их собственные. Из их же высказываний в прессе можем предположить, что и ничего нового мы тоже не услышим. Всё так же останется: жёсткая монетарная политика, душащая экономику, сокращение бюджета, замораживание накопительной части пенсии, возможно, повышение налоговой нагрузки. Короче — всё то, что принято считать у нас антикризисными мерами.

Однако стране не нужны переливания из пустого в порожнее, мы и так уже полтора года сидим в условиях антикризисных мер. У нас и так сокращение бюджета, замораживание пенсий, увеличение налоговой базы в отдельных секторах экономики и прочее, не давшее сколько-нибудь серьёзных результатов. Основной нашей проблемой была нефть, являвшаяся для нашей экономики ядом, уничтожающим промышленность. Однако именно развитие промышленности превратило Советский Союз из разрушенной Гражданской войной и ограбленной НЭПом страны в великую сверхдержаву, способную как выиграть мировую войну, так и занять лидирующую позицию в мирное время. И сейчас перед нами стоят те же задачи, что были поставлены в 30-е годы прошлого столетия, — стать передовой сверхдержавой нового типа.

Что бы там ни говорили о постиндустриальной экономике, но те западные страны, которые сохранили после великой деиндустриализации 1980-х свою промышленность, остаются крупнейшими экономиками мира — США, Германия, Япония, и к ним теперь по праву присоединился индустриальный Китай. Россия же продолжает зависеть от нефти.

Не нужен стране антикризисный план от господина Медведева со товарищи, стране нужен научно обоснованный план новой индустриализации. И этот план нужен именно сейчас, когда экономика находится на всё углубляющемся дне. Стране нужны точные показатели: километры дорог, выпуск машин, станков, самолётов и прочее, чтобы каждый вице-премьер и министр отчитывались в конце года за эти показатели. И если они не выполнены, то идти вон из своих кресел. Кризис — это действительно новые возможности. Но мы уже потеряли год и, кажется, теряем ещё один, крадя у наших детей десятилетия.