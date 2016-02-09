Армения и Иран. Полный спектр экономического сотрудничества
Перспективы армяно-иранского экономического сотрудничества видятся главным образом в развитии совместных энергетических и инфраструктурных проектов. До 2012 года, когда в отношении Ирана была введена основная порция международных санкций, динамика отношений характеризовалась небольшим, но стабильным ростом. После означенного года все совместные проекты были свернуты, объемы взаимной торговли стали сокращаться.
Торговля
Если в 2011 году объем армяно-иранской торговли составлял $323 млн, то к 2014 году он сократился до $250 млн. Это составляет 5% от всего внешнего товарооборота Армении. Сокращение было бы большим, если бы не росли объемы обмена электроэнергии на природный газ. С конца нулевых годов, когда был построен газопровод Иран-Армения, Иран предоставляет Армении природный газ в обмен на электроэнергию. Эта бартерная схема оказалась вполне жизнеспособной в условиях жестких санкций, и не дала вконец остановиться армяно-иранскому товарообороту. Так, в отчетном, 2014 году, Армения поставила в Иран 1,165 млрд кВт/ч электроэнергии, а взамен она получила из Ирана 383 тыс. кубометров природного газа.
Другие статьи экспорта из Армении в Иран для дружественных и соседствующих стран выглядят убого. На сумму немногим более $2 млн на экспорт ушло баранины и на сумму в $1,6 млн в Иран было экспортировано необработанного алюминия. Еще почти в $1 млн оценивается экспорт различной животноводческой продукции, на $450 тыс. — лома алюминия, на $444 тыс. — лома иных цветных металлов, на $325 тыс. — медицинского оборудования и принадлежностей (вероятнее всего, речь идет о поставках для иранской армии) и так далее по убыванию.
Картина основных статей импорта из Ирана также не отличается разнообразием, хотя объемы поставок более крупные. В основном, это продукция нефтяной и химической промышленности. После природного газа, который, как уже отметили, составляет первую строчку импорта, на сумму в $14 млн было ввезено кокса и битума. Далее по убыванию идут этиленовые полимеры, сульфиды, обработанное стекло, удобрения и (как ни странно при собственном производстве и экспорте Армении) ферромолибден. Однако, если в армянском экспорте в целом электроэнергия составляет до 90%, то доля газа в импорте из Ирана составляет всего треть от общего объема.
Формированию этой картины в основном способствовали запрет на перевод наличности из Армении в Иран (препятствует импорту из Ирана), а также отсутствие валюты в самом Иране (препятствует экспорту в Иран). И не случайно, с текущего года, по некоторым данным, Армения стала завозить авиационное топливо из Ирана. К примеру, это в немалой степени способствует снижению стоимости авиаперевозок в стране, на что много лет сетует армянское общество.
Инфраструктурные проекты
По нашим оценкам, самым перспективным совместным армяно-иранским проектом является Мегринская ГЭС. Хотя стороны вплотную приступили к завершающей стадии проекта и анонсировали старт строительства еще в ноябре 2012 года, до сих пор работы еще не начаты по причине сузившихся из-за санкций возможностей Тегерана. Мегринская ГЭС должна состоять двух станций, каждая из которых ежегодно должна вырабатывать по 793 млн кВт/ч электроэнергии. Расчетная мощность Мегринской ГЭС составит 130 МВт, и в случае завершения проекта она станет самой крупной в Закавказье. По проекту, строительство в сумме $323 млн профинансирует Иранская инвестиционная компания. Армения за свою часть проекта будет расплачиваться электроэнергией, произведенной на самой ГЭС, а спустя 15 лет гидроэлектростанция будет передана армянской стороне.
Другой проект, который в отличие от первого находится в практической стадии реализации, — строительство новой ЛЭП Иран-Армения. Иранская часть линии уже готова к эксплуатации, и иранская сторона уже приступила к строительству армянской части в 280 км в конце 2015 года. Новая ЛЭП, которая замкнется на Разданской ТЭС, по сути, утроит возможности взаимоперетока электроэнергии между Арменией и Ираном, натуральная мощность составит 1000 МВт. Строительство планируется завершить в августе-сентябре 2017 года, после чего ЛЭП (уже при финансировании европейских финансовых структур) планируется продолжить в Грузию.
Особняком строит проект увеличения мощности газопровода Иран-Армения путем ее усиления новыми станциями прокачки газа. Эффективность данной трубы таким образом можно увеличить с 1 млрд до 2 млрд кубометров прокачки газа в год.
По ходу повышения инвестиционных возможностей Ирана возможно его подключение к реализуемому в настоящее время проекту масштабной реконструкции автомобильных дорог Армении — проект «Север-Юг». Он реализуется на кредитные средства, в основном, Азиатского банка развития. В числе иных, менее крупных доноров, Евразийский банк развития, выделивший $150 млн из Евразийского фонда стабилизации и развития осенью 2015 года. Реализация проекта в целом направлена на расширение транзитных возможностей автодорог Армении от Ирана до Грузии.
Еще один проект, который назывался в рамках армяно-иранского сотрудничества до последнего санкционного периода, это нефтепродуктопровод из Ирана в Армению с замыканием на проектном НПЗ. Хотя об этом проекте в настоящем упоминается все меньше, по всей вероятности, по причине его политической составляющей.
Особняком стоит вопрос строительства железной дороги Иран-Армения, который хоть и касается Ирана, но о его участи в проекте не отмечается. Очевидно, что Иран не заинтересован в этом мифическом проекте, форсируемом Ереваном, в первую очередь нацеленного на включение проекта в китайскую программу восстановления Великого шелкового пути. Очевидно также, что, несмотря на активность Еревана, будущее этого проекта не видят и в Пекине.
Мы обрисовали полную картину армяно-иранского экономического сотрудничества по части взаимной торговли и совместных инфраструктурных программ. Естественно, что основным определяющим фактором во взаимной торговле двух соседей и сотрудничества по отдельным проектам в последние годы выступали западные санкции. Армения блокировалась по линии использования, порой, уникальных, возможностей иранской экономики, а Иран — по части использования возможностей одного из немногих беспроблемных для себя соседей.