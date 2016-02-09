Перспективы армяно-иранского экономического сотрудничества видятся главным образом в развитии совместных энергетических и инфраструктурных проектов. До 2012 года, когда в отношении Ирана была введена основная порция международных санкций, динамика отношений характеризовалась небольшим, но стабильным ростом. После означенного года все совместные проекты были свернуты, объемы взаимной торговли стали сокращаться.

Photolure Строительство газопровода Иран-Армения.

Торговля

Если в 2011 году объем армяно-иранской торговли составлял $323 млн, то к 2014 году он сократился до $250 млн. Это составляет 5% от всего внешнего товарооборота Армении. Сокращение было бы большим, если бы не росли объемы обмена электроэнергии на природный газ. С конца нулевых годов, когда был построен газопровод Иран-Армения, Иран предоставляет Армении природный газ в обмен на электроэнергию. Эта бартерная схема оказалась вполне жизнеспособной в условиях жестких санкций, и не дала вконец остановиться армяно-иранскому товарообороту. Так, в отчетном, 2014 году, Армения поставила в Иран 1,165 млрд кВт/ч электроэнергии, а взамен она получила из Ирана 383 тыс. кубометров природного газа.

Другие статьи экспорта из Армении в Иран для дружественных и соседствующих стран выглядят убого. На сумму немногим более $2 млн на экспорт ушло баранины и на сумму в $1,6 млн в Иран было экспортировано необработанного алюминия. Еще почти в $1 млн оценивается экспорт различной животноводческой продукции, на $450 тыс. — лома алюминия, на $444 тыс. — лома иных цветных металлов, на $325 тыс. — медицинского оборудования и принадлежностей (вероятнее всего, речь идет о поставках для иранской армии) и так далее по убыванию.

Картина основных статей импорта из Ирана также не отличается разнообразием, хотя объемы поставок более крупные. В основном, это продукция нефтяной и химической промышленности. После природного газа, который, как уже отметили, составляет первую строчку импорта, на сумму в $14 млн было ввезено кокса и битума. Далее по убыванию идут этиленовые полимеры, сульфиды, обработанное стекло, удобрения и (как ни странно при собственном производстве и экспорте Армении) ферромолибден. Однако, если в армянском экспорте в целом электроэнергия составляет до 90%, то доля газа в импорте из Ирана составляет всего треть от общего объема.

Формированию этой картины в основном способствовали запрет на перевод наличности из Армении в Иран (препятствует импорту из Ирана), а также отсутствие валюты в самом Иране (препятствует экспорту в Иран). И не случайно, с текущего года, по некоторым данным, Армения стала завозить авиационное топливо из Ирана. К примеру, это в немалой степени способствует снижению стоимости авиаперевозок в стране, на что много лет сетует армянское общество.

Инфраструктурные проекты

По нашим оценкам, самым перспективным совместным армяно-иранским проектом является Мегринская ГЭС. Хотя стороны вплотную приступили к завершающей стадии проекта и анонсировали старт строительства еще в ноябре 2012 года, до сих пор работы еще не начаты по причине сузившихся из-за санкций возможностей Тегерана. Мегринская ГЭС должна состоять двух станций, каждая из которых ежегодно должна вырабатывать по 793 млн кВт/ч электроэнергии. Расчетная мощность Мегринской ГЭС составит 130 МВт, и в случае завершения проекта она станет самой крупной в Закавказье. По проекту, строительство в сумме $323 млн профинансирует Иранская инвестиционная компания. Армения за свою часть проекта будет расплачиваться электроэнергией, произведенной на самой ГЭС, а спустя 15 лет гидроэлектростанция будет передана армянской стороне.

Другой проект, который в отличие от первого находится в практической стадии реализации, — строительство новой ЛЭП Иран-Армения. Иранская часть линии уже готова к эксплуатации, и иранская сторона уже приступила к строительству армянской части в 280 км в конце 2015 года. Новая ЛЭП, которая замкнется на Разданской ТЭС, по сути, утроит возможности взаимоперетока электроэнергии между Арменией и Ираном, натуральная мощность составит 1000 МВт. Строительство планируется завершить в августе-сентябре 2017 года, после чего ЛЭП (уже при финансировании европейских финансовых структур) планируется продолжить в Грузию.

Особняком строит проект увеличения мощности газопровода Иран-Армения путем ее усиления новыми станциями прокачки газа. Эффективность данной трубы таким образом можно увеличить с 1 млрд до 2 млрд кубометров прокачки газа в год.

По ходу повышения инвестиционных возможностей Ирана возможно его подключение к реализуемому в настоящее время проекту масштабной реконструкции автомобильных дорог Армении — проект «Север-Юг». Он реализуется на кредитные средства, в основном, Азиатского банка развития. В числе иных, менее крупных доноров, Евразийский банк развития, выделивший $150 млн из Евразийского фонда стабилизации и развития осенью 2015 года. Реализация проекта в целом направлена на расширение транзитных возможностей автодорог Армении от Ирана до Грузии.

Еще один проект, который назывался в рамках армяно-иранского сотрудничества до последнего санкционного периода, это нефтепродуктопровод из Ирана в Армению с замыканием на проектном НПЗ. Хотя об этом проекте в настоящем упоминается все меньше, по всей вероятности, по причине его политической составляющей.

Особняком стоит вопрос строительства железной дороги Иран-Армения, который хоть и касается Ирана, но о его участи в проекте не отмечается. Очевидно, что Иран не заинтересован в этом мифическом проекте, форсируемом Ереваном, в первую очередь нацеленного на включение проекта в китайскую программу восстановления Великого шелкового пути. Очевидно также, что, несмотря на активность Еревана, будущее этого проекта не видят и в Пекине.

Мы обрисовали полную картину армяно-иранского экономического сотрудничества по части взаимной торговли и совместных инфраструктурных программ. Естественно, что основным определяющим фактором во взаимной торговле двух соседей и сотрудничества по отдельным проектам в последние годы выступали западные санкции. Армения блокировалась по линии использования, порой, уникальных, возможностей иранской экономики, а Иран — по части использования возможностей одного из немногих беспроблемных для себя соседей.