



Снятие блокады Ленинграда. Кукрыниксы

Ровно 72 года назад Ленинград был освобожден от фашистской блокады. Одни из самых кровопролитных боев 1941—1944 годов велись за стратегически важные Синявинские высоты. Ежегодно поисковые отряды вынимают из земли в этих местах останки сотен бойцов, отдавших свои жизни за спасение города. И, как говорил великий русский полководец Александр Васильевич Суворов, «война не закончена, пока не захоронен последний погибший солдат».

8 сентября 1941 года с потерей города Шлиссельбурга Ленинград оказался в кольце блокады. Так случилось, что четыре из пяти попыток прорыва блокады проходили на Синявинских высотах — небольшой, но стратегически важной, территории южнее Ладожского озера, между Шлиссельбургом и поселком Мга.

Именно здесь шли одни из самых жестоких и кровопролитных боев в истории человечества. Это была война в суровом климате, в лесу и на топких болотах. Война с большими потерями, оценить которые можно только по приблизительным меркам. Точное число воинов, погибших здесь и до сих пор не найденных, не знает никто. По приблизительным данным военных историков, на Синявинских высотах погибли до 360 тысяч человек.

Уже много лет эта территория — ныне Кировского района Ленобласти — остается местом кропотливого поиска и перезахоронения останков наших бойцов. Каждую весну и лето здесь работают поисковые отряды. «Тяжелые бои оставили после себя следы, которые по сию пору не преодолены. Война продолжается, пока тысячи людей, которым мы обязаны тем, что Ленинград устоял, продолжают лежать в местах сражений», — вторил генералиссимусу командир поискового отряда «Ингрия» Евгений Ильин.

В минувшем году поисковикам из отряда «Ингрия» удалось найти 28 «смертных медальонов», 15 из которых смогли прочитать, а значит, почти во всех случаях найти родственников этих бойцов. На территории одного лишь поселка 1-й Эстонский (нынешнее Апраксино), как рассказал Евгений Ильин, весной 2015 года было найдено 20 из 28-ми солдатских медальонов. «Всего в этих местах нашли останки свыше 90 бойцов, которые пали в боях в сентябре и октябре 1941 года, когда была предпринята попытка первого прорыва блокады Ленинграда. Мы нашли пока только лишь тех, кто погиб в 41-м, но потом здесь шли бои и в 42-м, и 43-м. Это были бои местного значения, но ведь именно из них вырастала победа», — отметил Ильин.

Карта. Снятие блокады Ленинграда

Синявино с прилегающими территориями — выступ фронта, который отделял Ленинград от Большой земли. Гитлеровцы назвали его «фляшенхальс» («бутылочное горло»), поскольку кольцо блокады здесь было самым тонким — около 16 км. Но столь важный стратегический пункт гитлеровцы превратили в настоящий укрепрайон, попытки захватить который вплоть до 1943 года оставались тщетными и лишь приводили к бесчисленным боевым жертвам со стороны советских войск. Есть на этой карте войны места, которые по своей кровавости сравнимы с потерями на небезызвестном Невском пятачке.

Первый удар по врагу в борьбе за Синявинские высоты наши войска нанесли с двух сторон: со стороны Невы и Волховского фронта. В ночь на 20 сентября 1941 года на занятый немцами левый берег Невы в районе Московской Дубровки переправился батальон 115-й стрелковой дивизии. Четыре дня десантники отбивали атаки немцев, но смогли удержать плацдарм — тот самый Невский пятачок. К ним пробивались войска 54-й армии. Наступление развивалось успешно, но Гитлер не хотел допустить прорыва блокады и перебросил решающие силы на захваченные территории — ударные части Красной Армии были остановлены и разбиты немцами. В первой половине 1942 года советские войска предприняли наступление на другом направлении — Любанская операция. Однако и там не одержали победы.

В ходе наступления войск Волховского фронта, начавшегося 27 августа 1942 года, наши солдаты сумели взять Синявинские высоты, нанося удар с востока на участке фронта шириной в 15 километров от Липок до деревни Воронова. Казалось, вот-вот блокада будет прорвана, но в районе деревни Гайтолово немцы сумели ударить по «горловине» прорыва и вновь закрыли кольцо окружения, отрезав войска Волховского фронта: в окружение попали 7 советских дивизий, 10 стрелковых и танковых бригад. Сентябрьские бои 1942 года вывели из строя 114 тысяч советских солдат, 40 тысяч из них погибли.

Как рассказал командир отряда «Ингрия», ужасающие по своей жестокости бои развернулись в деревне Воронов, расположенной прямо у основания Шлиссельбургско-Синявинского выступа, с правой стороны от железной дороги Петербург-Волховстрой. «У немцев там были самые настоящие крепости. Здесь с сентября 1941-го по август 1943-го года легла не одна и не две дивизии. За вахту мы в этих местах поднимаем по 45−80 человек. В год выходит по три вахты, за которые удается достать из земли останки порядка двухсот солдат», — подчеркнул Ильин.

memgid.ru Братская могила на месте боев за Синявинские высоты

По его словам, большая удача, если «смертный медальон» оказался хорошо закрыт и четко заполнен, тогда по нему почти всегда удается установить личность бойца и отыскать его родственников. Беда в том, что в ноябре 1942-го медальоны отменили, поэтому определить принадлежность многих останков потом стало почти невозможно. Пока определены фамилии только 10 бойцов, павших под Вороново. «Буквально вчера говорил с родственниками солдата Ивана Степановича Ерыкалова, который погиб в марте 1943 года в этих местах. Он был родом из села Солганы Нижегородской области. Работникам военкомата пришлось провести сложную поисковую работу, поскольку в деревне родные значились как Ярыкаловы. Но дальних родственников все же смогли найти, более близких уже не осталось в живых», — отметил командир «Ингрии».

Помимо Невского пятачка, Гайтолово, Тортолово, Вороново и других деревушек, еще одним местом ожесточенной борьбы за Ленинград навсегда останется роща «Круглая». «Когда наши 12 января прорывали блокаду Ленинграда, на километр фронта было поставлено 365 орудий-минометов. Такой плотности артиллерии, наверное, не было за всю войну. Немцы держали рощу вплоть до октября 1943-го. За каждую вахту мы находим здесь по 30−60 человек», — поделился воспоминаниями Евгений Ильин.

Красной Армии пришлось положить на поле боя огромное количество солдат, но лишь ценой их жизни удалось пробить брешь в немецкой обороне. 12 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов начали операцию «Искра».Взятие Синявинских высот создало предпосылки к успешному наступлению на Мгинском направлении в январе 1944 года. 27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью ликвидирована.

Подписное зеркальце. Найдено в августе 2014 г. в р-не оз. Барское (Кировский р-н Ленинградской области)

Как рассказал Евгений Репин, ежегодно сотни останков бойцов предают земле, часть из них, пусть уже не при жизни, наконец возвращается на родину. За прошедший поисковый год случились две в некотором роде неожиданные находки. Самая «международная» история в работе отряда произошла в районе 1-го Эстонского поселка, где были обнаружены останки красноармейца Исраэля Шолевича Бристмана — бойца, который до сих пор нигде не проходит по данным Министерства обороны. Его медальон плохо сохранился, и пришлось приложить немалые усилия, чтобы его прочесть. Но, тем не менее, по информации с медальона, удалось выяснить, что Бристман был призван в 1941 году из захваченной немцами Смоленской области. Имя и фамилия погибшего — Исраэль Бристман — указывали на его еврейское происхождение, что привело к родственникам в Израиле.

«Исраэля из Шоама, оказавшегося внуком Исраэля Бристмана, назвали по имени бесследно пропавшего дедушки. После вторжения нацистов в Польшу. Исраэль, воевавший еще в Первой Мировой войне, сразу же после эвакуации призвался в Красную Армию и погиб в боях под Ленинградом. Семья Бристман более 70 лет ничего не знала о его судьбе. В Канаде проживает 77-летний младший сын Исраэля, которому было всего 3 года, когда он расстался с отцом навсегда», — цитирует «Ингрия» израильскую прессу.

«Учитывая его национальность, и тот факт, что Смоленская область долго находилась под оккупацией, мы были сильно удивлены, что все-таки нашли его родственников: в Канаде и Израиле. Они собираются приехать в мае этого года к нам на вахту памяти, свозим их на место гибели предка и на Синявинские высоты, где он был похоронен», — отметил Евгений Ильин.

Также неожиданностью стало обнаружение останков сержанта Ивана Сергеевича Гладских в районе бывшей деревни Тортолово. Дело в том, что родные солдата всегда считали, что он уже похоронен, а тут — внезапное известие о находке. Также поисковый отряд нашел некоторые личные вещи бойца: котелок, ложку, патроны и даже остатки обуви и каску. «Как оказалось, красногвардеец Гладских погиб в 1942 году, был учтен. По данным медальона удалось отыскать его сына Владимира Ивановича. Отца он не видел вообще, поскольку родился уже после его призыва на войну. Теперь родственники намерены приехать и уже размышляют, где хоронить кости предка», — рассказал Ильин.

В этих же местах был найден красноармеец Илья Ильич Наливкин 1897 года рождения. При нем нашли медальон, а также портсигар, внутри которого оказалась подробная гравировка: дата рождения бойца, его фамилия, имя и отчество, а также название области, район и село без сокращений.

Балуев Василий Федорович и вещи бойца

Вернулся на родину в ушедшем году и один пермяк. При проведении поисково-разведывательных мероприятий силами поискового отряда «Рубеж-2» в урочище Райколово Тосненского района Ленобласти были обнаружены останки бойца РККА со смертным медальоном на имя Балуева Василия Федоровича, 1911 года рождения, уроженца Молотовской области, Добрянского района, деревни Кунья. Выяснилось, что призван красноармеец был 4 августа 1941 года, без вести пропал в феврале 1942-го. При нем были найдены: смертный медальон, гильзы винтовки Мосина, алюминиевая ложка, 3 монеты СССР 30 — х годов, каска, часть матерчатой ленты к пулемету Максим. «Оказалось, что до сих пор жива его дочь Тамара. Ей уже под 80 лет, но она дождалась отца с фронта. Для их семьи война закончилась в этом году, когда останки бойца обрели покой на его родине в Пермском крае», — рассказал руководитель отряда «Рубеж-2» Виктор Ионов.

Дочь В.Ф. Балуева

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