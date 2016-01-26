Китай снова оказался впереди планеты всей. 23 января в Тегеране побывал председатель КНР Си Цзиньпин. Речь идет о первом государственном визите китайского лидера в ИРИ с 2002 г. Глава Поднебесной выступил с масштабной инициативой — увеличить за 10 лет товарооборот между двумя странами до $600 млрд. C учетом того, что сейчас эта цифра равняется $52 млрд, Си готовится всерьез и надолго окутать Иран торговыми сетями, хотя Пекин уже является крупнейшим торговым партнером Тегерана и главным покупателем иранской сырой нефти — 500 тыс. баррелей в сутки. Впрочем, китайцев интересуют не только долгосрочные поставки сырья, но и строительство гражданской инфраструктуры — КНР обязалась построить на юге ИРИ две АЭС, а также проложить железную дорогу из Синьцзяна в Тегеран с дальнейшим выходом на Анкару и Стамбул. На очереди в Иран стоит и Нью-Дели, который пока занял выжидательную позицию, чем изрядно раздражает Тегеран.

presstv.ir НПЗ в Иране

После заключения договора о всеобъемлющем сотрудничестве сроком на 25 лет, Си встретился с верховным лидером Али Хаменеи. В отличие от президента Хасана Рухани, рахбар говорит исключительно о политике. «Иран стремится к сотрудничеству с независимыми странами, поскольку наш народ никогда не доверял Западу», — цитирует Хаменеи американская Radio Free Europe. Однако не все так очевидно, как кажется на первый взгляд. Пекину и Тегерану будет непросто достигнуть заветных показателей по товарообороту, особенно в условиях массированного оттока капитала из КНР, который в 2015 г. составил $1 трлн, уточняет агентство Bloomberg. «Непосредственной причиной оттока капитала в конце 2015 г. послужила сомнительная кредитно-денежная политика Народного банка Китая (НБК). В наступившем году высокий показатель оттока сохранится, поскольку инвесторы утратили доверие к регулятору», — заявил экс-сотрудник министерства финансов Великобритании Марк Уильямс. На психологии трейдеров сказывается 5%-я девальвация юаня. Они учли тот факт, что за минувший год валютные резервы сократились на $513 млрд, составив $3.3 трлн. И это произошло впервые с 1992 г.

На Уолл-Стрит подсчитали, что в 2016 г. китайцы будут вынуждены потратить еще $300 млрд для поддержания фондового рынка. Совокупность этих неопределенностей толкает Иран на поиск инвестиций в Старом Свете. Денег понадобится много. По оценке New York Times, нефтегазовая отрасль исламской республики нуждается в привлечении $100 млрд, что на фоне падения цен на углеводороды кажется трудновыполнимой задачей. Однако позиция американцев кажется излишне пессимистичной. «После снятия санкций Иран увеличит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. 18 января правительство ИРИ опубликовало соответствующий приказ», — цитирует канадская CBC News заместителя министра нефти ИРИ Рокноддина Джавади. Пока добыча держится на уровне 3.1 млн баррелей в сутки, из которых на экспорт уходит 2.3 млн баррелей. Иранцы сделают все, чтобы восстановить былые позиции на глобальном рынке. Тем более что им благоволит внутренняя ценовая конъюнктура: себестоимость добычи в стране местами ниже $10 за баррель. А соседний Ирак вышел на рекордную добычу в 4 млн баррелей в сутки (без учета показателей Эрбиля).

Иран готовит экономику к эмансипации, стремится уравновесить Пекин через развитие энергетического диалога с европейскими столицами. Ставка делается на диверсификацию торговых партнеров. Поэтому президент Хасан Рухани, находящийся с 25 по 26 января с визитом в Риме и Ватикане, призывает итальянское бизнес-сообщество к взаимовыгодному обмену. Как уточнили в правительстве Италии, глава иранского правительства подписал во время пребывания на Апеннинском полуострове соглашения об инвестициях на €17 млрд евро ($26.5 млрд), передает Sydney Morning Herald. Речь идет о сотрудничестве в области энергетики, здравоохранения, транспорта и сельского хозяйства. Основная тема встречи Рухани с шефами 500 крупнейших итальянских компаний — поставки нефти.

По данным агентства Reuters, в длинный перечень двусторонних документов входит и соглашение с нефтяной сервисной компанией Saipem (контролируется корпорацией ENI и государственным фондом FSI) на €3.5 млрд евро (или $3,79 млрд), которая совместно с Parsian Oil & Gas Development Co займется модернизацией нефтеперерабатывающих заводов в Табризе и Парс Ширазе. На ужин с Рухани, который состоялся 25 января, пригласили капитанов промышленности — председателя ENI Клаудио Дескальци, а также директора Fiat и Chrysler Серджио Маркионне. Интерес к Тегерану проявил сталелитейный комбинат Danieli, с которым подписано соглашение на $6.1 млрд, и Condotte d'Acqua (контракт на $4.3 млрд) — старейшее предприятие Италии, которое специализируется на строительстве объектов инфраструктуры.

«Рынок Ирана предлагает итальянским и остальным европейским инвесторам возможность утвердиться в регионе Ближнего и Среднего Востока», — заявил Рухани на встрече с премьер-министром Маттео Ренци, цитирует телеканал Press TV. Итальянский премьер настроен оптимистично: «Мы подписали первые соглашения. И это только начало пути… Если мы достигли соглашения по ядерной программе, то сможем договориться и по Сирии. Мы можем и должны это сделать». За ИРИ будут бороться и в Париже, где 27 января состоится встреча Рухани с президентом Франции Франсуа Олландом. Тем временем, директор франко-японского автомобильного концерна Renault-Nissan Карлос Гон планирует вернуться в Иран и побить прежние рекорды продаж. Аналогичные мысли высказывает руководство объединенной корпорации Peugeot Citroën, которая до ввода санкций в 2012 г. успела продать в ИРИ миллион автомобилей (за год).

Самое интересное впереди. По данным британской Financial Times, Иран закупит у европейского концерна Airbus 114 пассажирских лайнеров. Но иранский министр транспорта Аббас Ахунди старается сгладить углы, заявляя о том, Тегеран также рассматривает вариант закупки американских Boeing. Кому из западных авиапроизводителей будет отдано предпочтение? От ответа на этот вопрос зависит не только модернизация иранского воздушного парка, в котором средний возраст лайнеров составляет 25 лет, но и политический диалог в треугольнике США — Евросоюз — Иран. Напомним, что 16 января президент Барак Обама уже намекнул иранцам на необходимость закупки самолетов Boeing, сняв ограничения на продажи. Потребность ИРИ в новых лайнерах сложно переоценить. Глава комиссии Меджлиса по развитию Мехди Хашеми утверждает, что в ближайшие три года Тегеран закупит до 500 воздушных судов. «Приходите к нам со своими предложениями. Ирану нужны новые контракты. Мы хотим сразу восполнить потери, которые понесла страна в прошлом», — приводит заявление Хашеми газета Guardian.

Несмотря на то, что Иран еще далек от полноценной санкционной «разморозки», выход страны на глобальный рынок уже изменил баланс сил на Ближнем и Среднем Востоке. Пока главным претендентом на иранское «наследство» является Китай, который вступил в конкурентную схватку с Евросоюзом, отодвинув Индию на третью позицию. Мировая политика находится на породе нового нефтяного передела, аналогичного англо-французскому соглашению Сайкса-Пико, тайно поделившему Османскую империю в 1916 г. Кто воспользуется новым rapport de force?