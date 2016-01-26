Китай провел шесть успешных испытаний принципиально нового типа стратегического оружия — высокоскоростного гиперзвукового глайдера-боеголовки. Адмирал Сесил Хейни, руководитель направления оценки ядерных сил СТРАТКОМа, подтвердил в конце прошлой недели, что, по данным командования, последние по времени испытания гиперзвукового глайдера прошли еще в ноябре, однако командование их не афишировало, чтобы не «разжигать панику».

Флаг Китая. «Алеет Восток...»

«23 ноября гиперзвуковой глайдер, известный как DF-ZF, был запущен в качестве оконечного устройства баллистической ракеты, стартовавшей с ракетного испытательного полигона Учжай в центральном Китае… Глайдер успешно отделился от ракеты-носителя и маневрировал с чрезвычайно высокой скоростью… с превышением скорости звука от пяти до десяти раз на разных участках управляемого полета… Очень высокие скорости этого нового типа оружия, в сочетании с маневренностью и способностью двигаться по более низким траекториям, совершая радиолокационное уклонение, делает глайдеры гораздо менее уязвимыми, чем любые боеголовки, для перехвата которых разрабатывались все существующие в настоящее время системы противоракетной обороны» — сказал заместитель командующего СТРАТКОМом.

Во время того же выступления в Центре стратегических и международных исследований адмирал Хейни также сообщил, что китайские военные перешли к практическому тестированию новой противоспутниковой ракеты, значительно расширяющей возможности НОАК по массированному одновременному уничтожению всей спутниковой группировки военного назначения НОРАД.

Гиперзвуковой глайдер в качестве оконечного устройства доставки для межконтинентальных баллистических ракет рассматривается американскими спецслужбами в качестве системы доставки ядерного заряда, которую нынешняя ПРО просто не в состоянии перехватить в силу принципиально нового характера полета боеголовки.

Любая самая современная и насыщенная ПРО на сегодняшний день, та же НОРАД, способна справиться с боеголовками, летящими по баллистической (а потому предсказуемой) траектории. До сих пор все попытки преодолеть современные системы ПРО строились на сочетании нескольких факторов: массированности атаки, формировании потока ложных целей, некоторого маневрирования в атмосфере в небольшом отклонении от баллистической траектории, сокращении разгонного участка и снижения заметности запуска и тому подобное.

В любом случае со времен Королева и фон Брауна логика ракетного удара оставалась неизменной: короткий разгонный участок и длительный неуправляемый или малоуправляемый баллистический полет.

Китайцы сумели реализовать другую логику: доставка до границ противника баллистической ракетой гиперзвукового высокоманевренного глайдера и сложный управляемый по курсу и высотам полет в атмосфере.

Попытки создать гиперзвуковой управляемый маневренный аппарат шли с начала 80-х, но технологические трудности (прежде всего, в материаловедении) оказались неразрешимыми вплоть до успешных запусков КНР прошлого года.

Военные эксперты США отмечают, что технологический прорыв КНР полностью меняет всю логику подсчетов стратегических арсеналов. Теперь не так важно, сколько у тебя боеголовок, — важно, сколько из них сумеют пройти ПРО противника. Нет необходимости в наращивании ядерных арсеналов в расчете, что хоть какая-то часть прорвется. Не важно, сколько у тебя носителей, если нет задачи спрятать настоящие боеголовки в облаке ложных целей.

Меняется вся конструкция не только стратегического противостояния, но и вся парадигма контроля над стратегическими ядерными силами. Заменив баллистические боеголовки гиперзвуковыми глайдерами, о которых рассказал адмирал Сесил Хейни, стратегические силы КНР могут быть компактными как по количеству ядерных зарядов, так и по количеству носителей и точек запуска — а, значит, намного менее уязвимыми для поражения противником. При этом формально ядерные силы КНР будут полностью соответствовать всем требованиям международных соглашений. Более того, китайская дипломатия может настаивать на дальнейшем сокращении русскими, европейцами и, конечно, американцами числа боеголовок и зарядов — например, до уровня КНР.

В другом выступлении в пятницу 22/23 января адмирал Хейни также подтвердил, что Китай недавно провел испытания противоспутниковой ракеты нового поколения.

Адмирал сообщил аудитории, что внеатмосферная (предназначенная для поражения целей в ближнем космосе) ракета Дун Нэн-3 была испытана 30 октября на испытательном ракетном комплексе Корла на западе Китая.

Это, в отличие от сообщения об успешных испытаниях гиперзвуковых глайдеров, новостью не стало — китайские военные почти сразу после испытаний подтвердили факт успешных испытаний Дун Нэн-3 в пресс-релизе Народно-освободительной армии Китая.

Позицию КНР изложил в этом документе Чжоу Дерон, профессор академии материально-технического обеспечения Народной освободительной армии Китая (читателя не должно смущать подчеркнуто утилитарное название этого важнейшего центра китайской военной науки в стратегических областях).

Чжоу Дерон: «…Это совершенно правомерно с точки зрения международных обязательств Китая провести … тестовые запуски ракеты… Кроме того, даже если Китай разрабатывает противоспутниковое оружие, это не будет более чем мерами самообороны, предпринятыми для защиты своих собственных космических ресурсов…»

Американские военные наблюдатели сразу же заметили нестыковку в позиции профессора-генерала — противоспутниковая ракета никак не может защитить спутники КНР, но прекрасно одним пуском способна уничтожить гроздь военных спутников тех же США — и прежде всего спутников наведения.

Однако и они были вынуждены согласиться: с точки зрения международных обязательств позиция Пекина неуязвима.

DN-3 является уже третьей известной реализацией противоспутниковых ракетных комплексов, разработанных в Китае. Ранее испытания прошли противоспутниковые системы, известные как DN-1 (в классификации НАТО обозначается SC-19) и DN-2.

Рик Фишер, военный аналитик Международного центра стратегий и оценок, отметил беспрецедентный характер доклада адмирала Сесила Хейни: «…Адмирал Хейни — первый американский чиновник, публично обративший внимание на построение в Китае так называемой системы быстрого глобального удара, не обязательно ядерного… Соединенные Штаты вели разговоры о своей системе Быстрого глобального удара в течение почти 20 лет, но не построили ни единого компонента такой системы…»