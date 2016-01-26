Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва отменил свой визит в Баку и послал вместо себя заместителей. О причинах такого решения сперва ничего не сообщалось. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев принимал делегацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ во главе с заместителями председателя Георгием Церетели и Кентом Харстедтом, а также генеральным секретарем Роберто Монтелла. «С сожалением» Церетели отметил, что председатель ПА ОБСЕ Илкка Канерва не смог посетить Баку по состоянию здоровья. Что ж, бывает.

Винсент Ван Гог. Пара ботинок. Париж, 1887

В центре переговоров в Баку — проблема карабахского урегулирования. Визит Церетели совпал с началом работы очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, в ходе которой пройдут обсуждения двух докладов по Азербайджану: «Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана» (подготовлен депутатом Робертом Уолтером из Великобритании) и доклада Милицы Марковича (депутат от Боснии и Герцеговины) «Преднамеренное лишение воды жителей приграничных регионов Азербайджана». Напомним, что ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик (США), Игорь Попов (Россия) и Пьер Андрие (Франция) в совместном заявлении по этому поводу подчеркнули: «Мы напоминаем ПАСЕ и другим международным организациям, что Минская группа является единственным форматом для ведения переговоров. Мы ценим интерес, который проявляют члены ПАСЕ. Однако заявляем, что шаги, которые нанесут вред мандату Минской группы ОБСЕ и затруднят продолжающийся процесс переговоров, не могут быть сделаны».

Это вызвало бурю возмущения в Баку. Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил буквально следующее: «Своим заявлением от 22 января Минская группа ОБСЕ, которая вмешивается в деятельность другой международной организации, которая старается внести вклад в урегулирование конфликта, а также в дела суверенного государства, обратившегося к международной организации с вопросом, вызывающим серьезное беспокойство, ставит под вопрос объективность посреднических усилий сопредседателей Минской группы, а также подрывает доверие к ним. Сопредседатели МГ ОБСЕ до сих пор не оправдали мандат, выданный Советом Безопасности ООН и в течение более 20 лет не достигли никакого прорыва в урегулировании конфликта. Причиной всего этого является примирительная позиция МГ ОБСЕ в отношении продолжающейся оккупации Арменией азербайджанских земель».

Вслед за Гаджиевым в атаку бросились представители различных политических течений. Председатель Партии единого Народного фронта Азербайджана (ПЕНФА) депутат Гудрат Гасангулиев призвал правительство добиваться созыва экстренного заседания МГ ОБСЕ, отказавшись от посреднических услуг России, США и Франции. По его словам, «проармянская политика трех этих государств не внушает надежду, что когда-нибудь они будут заинтересованы в справедливом урегулировании нагорно-карабахского конфликта». Потому что «один сопредседатель — Россия — является военно-политическим союзником Армении», а «политическая элита других сопредседателей — США и Франции — находится под влиянием и контролем армянской диаспоры» и в этом случае «смирение с их посреднической миссией означает то же, что приближение шаг за шагом к капитуляции». В этой связи Гасангулиев призвал правительство сделать неотложные шаги и освободить «оккупированные армянами земли», что в сложившихся условиях означает использование силового фактора.

Озвучивали и иной сценарий. Учитывая, что в МГ ОБСЕ входит 11 государств, в том числе Турция, группу предложено расширить, предоставив Анкаре и Лондону статус сопредседателей. Раньше говорили о Германии, но Берлин отказался. Проблема в том, что для этого необходимо добиться согласия Еревана. Если бы Турция в свое время ратифицировала подписанные в октябре 2009 года Цюрихские протоколы, предусматривающие нормализацию отношений с Арменией и открытие границ между двумя государствами, Анкара могла бы претендовать на эту роль. Но Баку торпедировал этот процесс, что, на наш взгляд, является крупнейшей ошибкой азербайджанской дипломатии. Что касается Великобритании, на которую в Баку почему-то очень рассчитывают, то Лондон вряд ли будет оппонировать США на карабахском направлении.

Недавно свои посреднические услуги предложил Тегеран, что исторически более обусловлено, но мешает география — Иран не является членом ОБСЕ. Одним словом, куда не кинь — всюду клин. Поэтому из всех объективно существующих механизмов урегулирования карабахского конфликта МГ ОБСЕ остается единственной в регионе, которая занимается обеспечением безопасности стран-участниц, в том числе Армении и Азербайджана, а отказ от Минской группы — это фактически отказ от самой ОБСЕ. Так что когда Баку публично обвиняет сопредседателей МГ ОБСЕ в том, что они не говорят о четырех резолюциях Совета безопасности ООН об «освобождении» Нагорного Карабаха, в этом есть изрядный элемент блефа. Ведь одним из основных пунктом этих резолюций является требование о незамедлительном прекращении военных действий, а Армения упоминается как опосредованная сторона, способная повлиять на армянские силы в Карабахе.

Многое в понимании нынешней ситуации в проблеме карабахского урегулирования упирается в ненаписанные до сих пор страницы истории этого конфликта. Напомним, что под документом о трехстороннем соглашении о перемирии в зоне конфликта, подписанном при посредничестве России 12 мая 1994 года, стоят подписи представителей НКР, Азербайджана и Армении. Автор может засвидетельствовать, что тогда в Москве к этому акту было неоднозначное отношение, поскольку определенные политические круги считали целесообразным дать возможность армянским войскам выйти к Куре и таким образом решить проблему Азербайджана. Ситуацию во многом спас Гейдар Алиев, с которым автор имел возможность общаться в Баку и Москве и которого считает выдающимся государственным деятелем советской эпохи. Это был сильный и гибкий политик, умевший находить грамотные решения в самых сложных ситуациях, не чуравшийся личных непротокольных контактов с лидерами армян Карабаха и Еревана. Кстати, об этом сохранились и свидетельства ныне покойного государственного советника президента по внешнеполитическим вопросам Вафы Гулузаде, который поведал, как Алиев-старший в Москве обсуждал проблему статуса Нагорного Карабаха с Робертом Кочаряном. Есть и другие, пока еще не опубликованные документы.

Однако, к сожалению, Ильхам, сын Гейдара, несмотря на то, что находится в окружении советников советской школы, отказывается демонстрировать имеющиеся у него дипломатические качества и принять нестандартные решения в отношении нынешнего руководства Степанакерта. А раз так, то «дипломатическая шизофрения» вокруг Карабаха будет продолжаться еще очень долго. Будут атаковать МГ ОБСЕ, пытаясь изменить ее формат или функции, проводить игру с параллельными европейскими структурами, принимать принципы типа Мадридских втихую, а разбивать их политически громко, угрожать войной, заигрывать с Западом и одновременно наводить устойчивые каналы связи с Москвой.

Может быть это и есть настоящая азербайджанская дипломатия эпохи постмодерна?